Борьба. Чемпионат мира — 2022 в Белграде. Золото Артура Алексаняна и триумф сербов

В столице Сербии с 10 по 18 сентября проходит чемпионат мира по спортивной борьбе — 2022. Во второй медальный день вновь великолепно выступили сербы, взявшие две из четырех золотых медалей. Также героем стал армянин Артур Алексанян, в четвертый раз ставший сильнейшим борцом планеты.

Как же здорово выступают сербы на этом чемпионате мира! В воскресенье они завоевали два золота, в понедельник добавили к этому еще две награды высшей пробы.

Себастьян Над стал лучшим в категории до 63 кг, победив в финале грузина Лери Абуладзе. А в весе до 67 кг не было равных Мате Немесу. В решающем поединке он был сильнее Мохаммадрезы Гераеи из Ирана, которого многие называли фаворитом турнира.

Первое золото завоевали представители Турции, в категории до 82 кг первенствовал Бурхан Акбудак. Здесь же отметим серебро Жалгасбая Бердимуратова из Узбекистана.

В весе до 97 кг великолепно проявил себя Артур Алексанян из Армении. Один из лучших борцов классического стиля этого века, олимпийский чемпион 2016 года был очень огорчен по итогам прошлого сезона, в котором на ОИ сумел завоевать «‎лишь» серебро. 30-летний борец еще полон мотивации, что он доказал на чемпионате мира в Белграде, достаточно уверенно пройдя всех соперников на пути к золоту.‎

Расписание и результаты. Чемпионат мира по спортивной борьбе — 2022 в Белграде

время московское

11 сентября, воскресенье

19:00. Греко-римская борьба. Финалы 55-72-77-87 кг. Начало трансляции на Olympic Channel в 17:35

До 55 кг. 1. Эльданиз Азизли (Азербайджан). 2. Нугзари Цурцумия (Грузия). 3. Джазурбек Ортикбоев (Убекистан). 3. Ю Шитани (Япония)

До 72 кг. 1. Али Арсалан (Сербия). 2. Ульви Ганизаде (Азербайджан). 3. Селкук Кан (Турция). 3. Андрей Кулик (Украина)

До 77 кг. 1. Акжол Махмудов (Кыргызстан). 2. Золтан Леваи (Венгрия). 3. Юнус Басар (Турция). 3. Малхаз Амоян (Армения)

До 87 кг. 1. Зураби Датунавшили (Сербия). 2. Турпан Бисултанов (Дания). 3. Али Кенгиз (Турция). 3. Давид Лосонци (Венгрия)

12 сентября, понедельник

19:00. Греко-римская борьба. Финалы 63-67-82-97 кг. Начало трансляции на Olympic Channel в 17:35

До 63 кг. 1. Себастьян Над (Сербия). 2. Лери Абуладзе (Грузия). 3. Талех Маммадов (Азербайджан). 3. Эрбату Туо (Китай)

До 67 кг. 1. Мате Немес (Сербия). 2. Мохаммадреза Гераеи (Иран). 3. Хасрат Жафаров (Азербайджан). 3. Амантур Исмаилов (Кыргызстан)

До 82 кг. 1. Бурхан Акбудак (Турция). 2. Жалгасбай Бердимуратов (Узбекистан). 3. Ярослав Фильчаков (Украина). 3. Тамас Леваи (Венгрия)

До 97 кг. 1. Артур Алексанян (Армения). 2. Кирил Милов (Болгария). 3. Ариф Нифтуллаев (Азербайджан). 3. Мохаммадхади Сарави (Иран)

13 сентября, вторник

19:00. Греко-римская борьба. Финалы 60 и 130 кг. Женская борьба. Финалы. 55 и 62 кг. Начало трансляции на Olympic Channel в 17:45

14 сентября, среда

19:00. Женская борьба. Финалы 50-53-65-76 кг. Начало трансляции на Olympic Channel в 17:45

15 сентября, четверг

19:00. Женская борьба. Финалы 57-59-68-72 кг. Начало трансляции на Olympic Channel в 17:45

16 сентября, пятница

19:00. Вольная борьба. Финалы 70-79-86-125 кг. Начало трансляции на Olympic Channel в 18:00

17 сентября, суббота

19:00. Вольная борьба. Финалы 57-74-92 кг. Начало трансляции на Olympic Channel в 18:00

18 сентября, воскресенье

19:00. Вольная борьба. Финалы 61-65-97 кг. Начало трансляции на Olympic Channel в 19:00