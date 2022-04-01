Борьба | Чемпионат Европы 2022. Где смотреть, расписание трансляций

Чемпионат Европы по спортивной борьбе в Будапеште в самом разгаре. В пятницу и на выходных поклонников ждут главные события в женской и греко-римской борьбе.

Вольники уже завершили выступления — украшением и финальной точкой стала схватка в весовой категории до 125 кг между принципиальными соперниками — Тахой Акгюлем из Турции и Гено Петриашвили из Грузии. Акгюль был сильнее и записал на свой счет уже девятое золото чемпионатов Европы.

Соревнования у женщин и представителей греко-римского стиля уже стартовали, а в некоторых категориях девушки разыграли награды. Особенно отметим историческую победу Андреа Аны в категории до 55 кг. Это просто находка для своей страны — всего две недели назад Ана оформила первое для Румынии золото чемпионатов Европы U23, а теперь сделала то же самое на взрослом турнире. Раньше Андреа завоевывала много серебряных и бронзовых наград, но в последнее время ей удалось преодолеть этот психологический барьер, после чего золотые медали пошли одна за другой.

Анастасия Ничита и Ирина Рингач из Молдовы продолжают доминировать в категориях до 59 и 68 кг соответственно.

В пятницу соревнования в женской борьбе завершатся финалами в весах до 53-57-62-65-72 кг.

В этот же день пройдут первые полуфиналы в греко-римской борьбе, а в субботу и воскресенье представители классического стиля разыграют медали.

Как и в вольной борьбе, здесь мы можем узнать имена новых молодых чемпионов, для которых ЧЕ станет одной из первых серьезных ступеней к Парижу-2024. Но старожилов тоже хватает. Интересным обещает стать выступление 32-летнего турка Рызы Каяалпа. Он брал золото на ЧЕ даже чаще, чем его соотечественник — вольник Таха Акгюль — 10 раз! В Будапеште Каяалп всерьез настроен добыть очередную победу.

Спортивная борьба. Чемпионат Европы 2022 (Будапешт, Венгрия). Где смотреть — расписание прямых трансляций на Olympics

время начала трансляции — московское

1 апреля (пятница)

Греко-римская борьба. Полуфиналы. Весовые категории до 55-63-77-87-130 кг. 17:30

Женская борьба. Финалы. Весовые категории до 53-57-62-65-72 кг. 18:45

2 апреля (суббота)

Греко-римская борьба. Полуфиналы. Весовые категории до 60-67-72-82-97 кг. 17:30

Греко-римская борьба. Финалы. Весовые категории до 55-63-77-87-130 кг. 18:45

3 апреля (воскресенье)

Греко-римская борьба. Финалы. Весовые категории до 60-67-72-82-97 кг. 17:45

Смотрите прямые трансляции чемпионата Европы по спортивной борьбе на Olympics по ссылке. Также возможность смотреть соревнования предоставляет официальный сайт UWW.