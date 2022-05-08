Бокс. Сауль Канело Альварес потерпел второе поражение в карьере. Итоги боя

На стадионе T-Mobile в Лас-Вегасе Дмитрий Бивол победил мексиканца Сауля Канело Альвареса в зрелищном 12-раундовом боксерском поединке. Решение судей было единогласным — все трое отдали преимущество Биволу со счетом 115-113. Таким образом, он защитил титул чемпиона мира WBA в полутяжелом весе.

Это бой называли главным боксерским событием весны. С учетом сенсационного результата его можно и вовсе назвать главной схваткой года.

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Альварес решил покорить новую вершину и выбрал себе «‎полутяжелую» жертву ‎— в прямом и переносном смысле, как он считал. Канело уважительно относился к сопернику, но в глубине души явно считал, что с ним едва ли будет труднее, чем с другими боксерами, похожими на Бивола.

«‎Бивол реально хорош. Посмотрим, смогу ли я его остановить. Он похож на Геннадия Головкина и Сергея Ковалева. У меня богатый опыт боев против стилистически разных боксеров, что делает меня реально классным боксером. Главная задача — убрать джеб Бивола. Я знаю, как это сделать. Думаю, что Бивол будет подготовлен к бою лучше, чем Ковалев. Думаю, он поумнее Ковалева. Однако у них похожие стили: много бросают джеб, к ним тяжело подойти поближе», — оценивал перед боем Альварес свои возможности в прямом эфире.

Сауль Канело Альварес нервничал и даже поднял соперника на плечо, когда пропустил серию ударов Фото © 2022 Getty Images

Альварес сказал, что труднее всего ему придется в первых шести раундах, но ошибся. Поначалу он смотрелся лучше Бивола, однако соперник быстро перехватил инициативу. Особенно превосходство Бивола стало сказываться во второй половине. Мексиканец явно чувствовал себя не в своей тарелке, то есть не в своем весе. Выдержать марафонскую дистанцию в 12 раундов ему было гораздо труднее соперника, для которого это родная категория.

Бивол наносил серии ударов и прижимал Альвареса к канатом. Канело ничего не мог с этим сделать, нервничал и даже в отчаянии поднял Дмитрия на плечо. После поединка на лице мексиканца читалось, что он уже смирился с поражением, которое стало вторым в его карьере. Первое он потерпел девять лет назад от легендарного Флойда Мейвезера.

Для Дмитрия Бивола эта победа стала 20-й подряд на профессиональном ринге и на данный момент — главной в карьере. Впервые он победил по-настоящему великого боксера.

«Спасибо всем болельщикам, кто пришел. Всех с прошедшим праздником Cinco de Mayo. Я доказал всем, что я лучший. Извините, что сорвал планы Канело по третьему бою с Головкиным. Спасибо большое, Канело, за бой! Я очень уважаю его и его команду», — сказал Бивол сразу после поединка.