Бокс. Итоги чемпионата Европы среди юниоров 2022: ураганный Итаума и успехи украинских, грузинских, азербайджанских и армянских талантов

В Софии завершился юниорский чемпионат Европы по боксу, подаривший немало интересных боев в исполнении восходящих звезд. Соревнования проходили в столице Болгарии с 14 по 21 апреля 2022 года. Пожалуй, ярче всех смотрелся вундеркинд-супертяжеловес из Англии Энрико Итаума, которому прочат успешную взрослую карьеру. Да и вообще англичане были хороши. Но не только они. В частности, без побед не остались также юные боксеры из Грузии, Армении, Азербайджана и Украины.

Напомним, что на турнире в Софии не выступали российские и белорусские боксеры, отстраненные от международных соревнований по решению федерации. Но и без них уровень конкуренции был очень высок. Хотя даже на мощном общем фоне выделялись потенциальные суперзвезды. Так, Итаума, выигравший золотую медаль в весовой категории свыше 92 кг досрочно завершил все свои бои на пути к финалу, да и там не затратил много времени в поединке с болгарином Кирилом Борисовым.

Энрико обрушил на соперника град ударов, в частности, очень серьезно попал по корпусу. Борисов не выдержал, упал на настил ринга и не смог продолжить. Таким образом, Итаума стал уже трехкратным чемпионом Европы – ранее он первенствовал на соревнованиях школьников и юниоров. Кто знает, возможно, к Олимпийским Играм 2024 года в Париже вундеркинд успеет стать грозной силой в любительском боксе.

Кроме того, отметим уверенную победу Канала Бабаева из Адербайджана в весовой категории до 48 кг, поставившего в тупик своей скоростью и активностью соперника по финалу Николаса Марселя Павлика из Польши. Кроме того, чемпионами у юниоров стали Гор Айвазян из Грузии (до 51 кг), Оуэн Кетли из Великобритании (до 54 кг), Айдер Абдураимов из Украины (до 57 кг), Эрик Израэлян из Армении (до 60 кг), Демур Каджая из Грузии (до 63,5 кг), Алексей Боклах из Украины (до 67 кг), Флойд Бобби Дугган из Ирландии (до 71 кг), Александр Балабин из Украины (до 75 кг), Михаил Цималидис из Греции (до 80 кг), Георгий Стоянов из Болгарии (до 86 кг) и Дамар Томас из Англии (до 92 кг).

У женщин победительницами чемпионата Европы среди юниоров-2022 стали Филиз Изик из Турции (до 48 кг), Сара Чиркович из Сербии (до 50 кг), Каэлья Мопин из Франции (до 52 кг), Эмили Вайтворт из Англии (до 54 кг), Асья Ари из Греции (до 57 кг), Татьяна Довгаль из Украины (до 60 кг), Валентина Маппа из Италии (до 63 кг), Кринута Себе из Румынии (до 66 кг), Вероника Накота из Украины (до 70 кг), Суннива Хофстад из Норвегии (до 75 кг), Диарбла Тиннели из Ирландии (до 81 кг) и Клиона Элизабет Д’Арси из Ирландии (свыше 81 кг).

Повторы чемпионата Европы по боксу U18 смотрите здесь