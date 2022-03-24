Бокс. Итоги чемпионата Европы-2022 среди молодежи U22: триумф Захареева, Тертеряна и Кублашвили

Чемпионат Европы по боксу-2022 среди молодежи (U22) завершился в хорватском Порече. Самой успешной стала сборная Италии с четырьмя золотыми, двумя серебряными и четырьмя бронзовыми наградами. Не остались без побед и грузинские, азербайджанские и украинские боксеры. Отметим также первую победу для Дании на этом турнире Николай Тертеряна, а также серебро вундеркинда-супертяжа из Германии Никиты Путилова.

В минимальном весе (до 48 кг) у мужчин победил Лука Кублашвили. Грузинский боксер свои четвертьфинальный и полуфинальный бои уверенно выиграл 5:0, а в финале справился с украинцем Андреем Ефимовичем 4:1. В весе до 51 кг Ниджат Хусейнов из Азербайджана не избежал сложностей в полуфинале, зато в поединке за золото уверенно обыграл по очкам (5:0) грузина Лексо Хасая. В весе до 67 кг отличился Тертерян – датский боксер в обоюдоостром поединке оказался точнее Яна Крофта из Уэльса, выиграв 5:0.

Одной из главных звезд чемпионата стал Юрий Захареев. Молодой украинский боксер в прошлом году стал обладателем уникального достижения – выиграл золотые медали не только на юношеском, но и на взрослом чемпионатах мира. На сей раз в категории до 71 кг восходящая звезда мирового бокса подтвердила свой статус – во всех четырех поединках на турнире в Порече Юрий доминировал. В финале Захареев уверенно справился с длинноруким представителем Уэльса Гараном Крофтом.

Тяжеловес Путилов из Германии был значительно моложе своих оппонентов, но все равно считался фаворитом категории свыше 92 кг благодаря своим данным. Но победитель прошлогоднего чемпионата Европы среди юношей не справился в финале с более быстрым оппонентом Ахметом Хагагом из Австрии, ограничившись серебром.

Также победы одержали Самет Гюмюш из Турции (до 54 кг), Микеле Бальдасси из Италии (до 57 кг), Радослав Росенов из Болгарии (до 60 кг), Керем Озмен из Турции (до 63,5 кг), Габриэль Веочич из Хорватии (до 75 кг), Альфред Комми из Италии (до 80 кг), Ян Зак из Израиля (до 86 кг) и Джек Марли из Ирландии (до 92 кг).

У женщин отметим победу Каролины Махно. Украинка считалась большим талантом, с 2015 по 2018 год доминируя среди девушек и юниорок. Но затем наступил спад, который Махно преодолела в Порече, выиграв золото в весе до 75 кг. Кроме того, чемпионками стали Эриван Барут из Турции (до 48 кг), Джордана Соррентино из Италии (до 50 кг), Хатис Акбас из Турции (до 52 кг), Хлоя Фэй из Ирландии (до 54 кг), Бьянкамария Тессари из Италии (до 57 кг), Дженин Хек из Германии (до 60 кг), Мирослава Йединакова из Словакии (до 63 кг), Стефании вон Берге из Германии (до 66 кг), Лиза О’Рурк из Ирландии (до 71 кг), Мартина Янцелевич из Польши (до 81 кг) и Оливия Тоборек из Польши (свыше 81 кг).

Повторы боев чемпионата Европы по боксу U22 смотрите здесь