Бокс. Фьюри «выключил свет» Уайту апперкотом

Тайсон Фьюри в очередной раз доказал, что является не только великолепным шоуменом, но превосходным боксером. Свою защиту чемпионского титула WBC журнала The Ring в тяжелом весе против Диллиана Уайта Цыганский король провел в образцово-показательном стиле. Спокойно, без суеты взял бой под контроль, измотал соперника и эффектным апперкотом поставил точку в шестом раунде.

Тайсон не зря говорил, что относится к поединку с Уайтом со всей серьезностью. Он наверняка прекрасно помнил, как недооценка Деонтея Уайлдера едва не привела к поражению в их первом бою, завершившемся вничью. После этого Фьюри во втором и третьем боях уверенно справился с Уайлдером, а сейчас отправил в нокаут и Уайта. Который сам известен как неплохой нокаутер. Перед боем на «Уэмбли» Диллиан изо всех сил пытался залезть звездному оппоненту «в голову». Да и на ринге старался осложнить жизнь Фьюри как только мог.

Но его активность ни к чему особому не привела – все попытки соперника Тайсон спокойно пресекал, держа Диллиана на дистанции. При этом попытки работы первым номером против такого мощного соперника стоили претенденту немалых физических затрат, в то время как Фьюри постепенно, от раунда к раунду только прибавлял, оказывая давление на менее габаритного Уайта, изматывая его в клинче, попадая джебом.

Тайсон Фьюри празднует победу по-королевски! Фото © 2022 Getty Images

Создавалось впечатление, что Тайсон способен прибавить в любой момент, а уставшего Уайта мог спасти только удачный шальной удар. Но Фьюри явно не стал рисковать, форсировав окончания боя. Уже в шестом раунде он попал по голове претендента апперкотом, отбросив потрясенного соперника на настил ринга. Диллиан попытался подняться, встал-таки на ноги, но затем его опять повело. Поэтому вполне логично, что рефери остановил бой и присудил победу Фьюри. Кстати, именно апперкотом в свое время Уайта нокаутировали Энтони Джошуа и Александр Поветкин.

По окончании боя Тайсон был словоохотлив. Он назвал Уайта воином, который может стать чемпионом мира, но… В этот вечер он, по словам Фьюри, встретил великого спортсмена, одного из величайших тяжеловесов всех времен. Понятно, что так оценивать самого себя не слишком скромно, но Фьюри действительно был хорош. Завершит ли он карьеру? Или все же решится на объединительный бой с победителем матча-реванша Александра Усика и Энтони Джошуа? Сам Тайсон продолжает сохранять интригу.

«Возможно, это все. Возможно, это последний бой Цыганского короля. И что за прекрасное завершение карьеры», - заявил он. Но решиться на уход на пике карьеры всегда тяжело. Тем более уже спустя несколько минут после этих слов Фьюри рассуждал о вероятном поединке с чемпионом в тяжелом весе по смешанным единоборствам Фрэнсисом Нганну.