Бокс. Чемпионат Европы-2022 среди юниоров U16: где смотреть, расписание, видео

С 27 сентября по 4 октября в Монтесильвано пройдет чемпионат Европы по боксу среди юниоров U16. Юные европейские боксеры в возрасте 15 – 16 лет разыграют медали в 26 весовых категория – по 13 у юношей и девушек.

Напомним, что ранее в этом году уже прошли чемпионаты Европы среди молодежи U22 (итоги смотрите здесь), а также среди юниоров U18 (итоги читайте здесь). Но и в более юном возрасте некоторые талантливые боксеры уже демонстрируют уже выделяются среди сверстников и делают заявку на будущие взрослые победы.

В принципе, некоторым из участников предстоящего турнира в Италии не исполнится даже 15 лет, допуск на турнир связан с годами рождения – в Монтесильвано выступят юные спортсмены, родившиеся в 2006 и 2007 годах. Соревнования пройдут в следующих весовых категориях. У юниоров – это 44 – 46 кг, до 48 кг, до 50 кг, до 52, до 54 кг, до 57 кг, до 60 кг, до 63 кг, до 66 кг, до 70 кг, до 75 кг, до 80 кг, свыше 80 кг. Юниорки, в свою очередь, поспорят за награды в точно таких же весах - это 44 – 46 кг, до 48 кг, до 50 кг, до 52, до 54 кг, до 57 кг, до 60 кг, до 63 кг, до 66 кг, до 70 кг, до 75 кг, до 80 кг, свыше 80 кг.

В прошлом году на аналогичном чемпионате U16 в Тбилиси медальный зачет с заметным отрывом выиграли юные российские боксеры, но сейчас россияне, как белорусы, отстранены от международных соревнований. Впрочем, конкуренция за призовые места все равно ожидается весьма серьезная. В том числе со стороны таких традиционно сильных ком как грузинская, армянская и украинская.

Бокс. Чемпионат Европы-2022 среди юниоров U16. Монтесильвано, Италия. Расписание соревнований с прямыми трансляциями

27 сентября - 4 октября

время начала боев – московское

27 сентября, вторник

Юниоры. Юниорки. Предварительные бои. Начало в 15:00 и 19:00

28 сентября, среда

Юниоры. Юниорки. Предварительные бои. Начало в 15:00 и 19:00

29 сентября, четверг

Юниоры. Юниорки. Предварительные бои. Начало в 15:00 и 19:00

30 сентября, пятница

Юниоры. Юниорки. Предварительные бои. Начало в 15:00 и 19:00

1 октября, суббота

Юниоры. Юниорки. Предварительные бои. Начало в 15:00 и 19:00

2 октября, воскресенье

Юниоры. Юниорки. Предварительные бои. Начало в 15:00 и 19:00

3 октября, понедельник

Юниоры. Юниорки. Полуфиналы. Начало в 15:00 и 19:00

4 октября, вторник

Юниоры. Юниорки. Финалы. Начало в 15:00 и 19:00

Прямые трансляции и повторы чемпионата Европы по боксу среди юниоров U16 смотрите здесь