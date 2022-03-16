Бокс. Чемпионат Европы-2022 среди молодежи U22: что ждать и где смотреть

Чемпионат Европы по боксу среди молодежи U22 проходит в хорватском Порече с 13 по 24 марта 2022 года. Даже в отсутствие российских и белорусских боксеров, отстраненных от международных соревнований по решению федерации, турнир получается представительным и весьма интригующим.

Всего в соревнованиях выступают 319 спортсменов, в том числе 102 женщины из 41 государства. Женщины разыграют медали в 12 весовых категориях (до 48 кг, до 50 кг, до 52 кг, до 54 кг, до 57 кг, до 60 кг, до 63 кг, до 66 кг, до 70 кг, до 75 кг, до 81 кг, свыше 81 кг). Мужчины будут соревноваться в 13 категориях (до 48 кг, до 51 кг, до 54 кг, до 57 кг, до 60 кг, до 63,5 кг, до 67 кг, до 71 кг, до 75 кг, до 80 кг, до 86 кг, до 92 кг, свыше 96 кг).

Бокс. Чемпионат Европы-2022 среди молодежи U22. Пореч, Хорватия. Расписание соревнований (полуфиналы и финалы) с прямыми трансляциями

Мужчины

13 – 15, 17 - 19 марта. Предварительные бои и четвертьфиналы. Начало в 16.00

20 марта, воскресенье

Полуфиналы. Начало в 20:00

23 марта, среда

Финалы. Начало в 16:00

Женщины

16, 18 - 19 марта. Предварительные бои и четвертьфиналы. Начало 16 марта – в 20:00, 18 – 19 марта - в 16.00

20 марта, воскресенье

Полуфиналы. Начало в 16:00

22 марта, вторник

Финалы. Начало в 16:00

Прямые трансляции и повторы чемпионата Европы по боксу U22 смотрите здесь