Бокс. Бой Батыргазиева 24 декабря: что ждать, где смотреть

В Москве 24 декабря состоится вечер профессионального бокса, в рамках которого пройдут два титульных боя российских звезд.

Главным событием станет очередной профессиональный бой олимпийского чемпиона Токио-2020 Альберта Батыргазиева. Он встретится с венесуэльцем Франклином Манзаниллой. На кону вакантный пояс IBF International. Батыргазиев — явный фаворит предстоящей битвы и почти наверняка добудет свою пятую победу на профессиональном ринге.

Первые бои он провел еще в 2020 году, одолев соотечественника Армена Атаева и Эржана Тургумбекова из Киргизии. В январе 2021 года во все том же УСК «Крылья Советов», где состоялся его дебют, он победил Сибусисо Зинганге из ЮАР. Уже после Олимпийских игр в Токио россиянин 11 октября добыл вакантный титул чемпиона Европы по версии WBO European в полулегком весе, оставив не у дел итальянца Суата Лазе. Интересно, что все четыре этих боя завершились нокаутами. На этот раз Батыргазиев тоже настроен не доводить дело до формального окончания поединка и будет стремиться завершить его как можно раньше.

Соперник не выглядит впечатляюще. 33-летний венесуэлец последний раз дрался в октябре этого года, уступив Кристоферу Лопесу из Мексики. Хотя вообще-то Манзанилла — хороший нокаутер, из 20 его побед 19 добыты досрочно.

Альберт Батыргазиев постепенно идет в вершинам профессионального бокса после успеха на Олимпиаде в Токио-2020 Фото © Buda Mendes

В другом важном бое вечера сойдутся Максим Власов и временный чемпион WBA в полутяжелом весе Феликс Валера, представляющий Доминиканскую республику. Власову 35 лет, за свою карьеру он успел победить таких громких соперников, как Рахим Чахкиев и Айзек Чилемба. А вот в апреле 2021 года поединок с Джо Смитом-младшим не задался. Власов уступил, потерпев четвертое поражение на профессиональном ринге при 45-ти победах. Он по-прежнему рвется в бой, шансы на победу в битве с Феликсом Валерой достаточно высоки.

Также стоит обратить внимание на поединок за пояс IBF European. Здесь зрителей ждет российское дерби — Харитон Агрба встретится с Петром Петровым. В еще одном бою дебютный поединок среди профессионалов проведет серебряный призер Токио-2020, чемпион мира 2019 года Муслим Гаджимагомедов.

Концепция боксерского вечера заключается в том, что в нем в примут участие наиболее перспективные российские бойцы. Это будет первый этап суперсерии, которая продолжится уже в следующем году.

Где смотреть бой Батыргазиева, Власова и других российских боксеров 24 декабря 2021 года? Сами поединки пройдут в Москве во дворце спорта «Крылья Советов», а прямую трансляцию покажет общедоступный канал «Матч ТВ». Вечер начнется в 20:00 по московскому времени.