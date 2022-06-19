Бокс. Бетербиев победил Смита-младшего в бою за три чемпионских пояса

Артур Бетербиев в объединительном бою нокаутом победил американца Джо Смита-младшего и защитил титулы WBC и WBO, а также завоевал пояс WBO. Для 37-летнего боксера это 18-я победа нокаутом в 18 поединках. Бетербиев выступает в полутяжелом весе.

Артур изначально был фаворитом поединка. Казалось, он лучше соперника в каждом компоненте – от техники до выносливости. Но на стороне Смита был опыт, ведь он провел на высоком уровне больше боев, плюс его тяжелые удары, которые ломали многих соперников. Но в этом компоненте преимущество было условным, учитывая уникальную серию побед Бетербиева нокаутом.

Стратегия Смита явно заключалась в неожиданном начале. Он сразу включился на максимум в надежде озадачить оппонента. Американец налетел на соперника размашистыми ударами, но тот разумно оборонялся и искал шанс, чтобы ответить. Он представился уже в конце первого раунда, когда американец упал от нокдауна. Но быстро поднялся и продолжил поединок. Во втором раунде – та же стратегия, но уже с меньшей обороной. Бетербиев ловил соперника на ошибках и мощно пробивал. Сначала один нокдаун, а вскоре судья просто остановил поединок. Слишком высока разница в мастерстве. По данным ESPN, Смита после поединка даже доставили в госпиталь.

«Мне нужно немного времени, чтобы прочувствовать это. Сейчас я ничего не чувствую, потому что я только заполучил этот пояс. Мне нужно пару дней, чтобы понять, каково это. Знаете, когда его блок был приоткрыт, мне стало проще доставать до него. Когда в ринге дерутся два бойца с хорошим ударом, они пытаются достать до своего соперника первым. В этот раз мне повезло, что достал первым. Как я сочетаю ударную мощь с хорошей техникой? Хочу стать хорошим боксером. Надеюсь, что сегодня я был лучше, чем в прошлом. Мой тренер говорит, что я близок к тому, чтобы стать хорошим боксером», – сказал в интервью после боя победитель.

Интересно, что Бетербиев значительно превзошел своего оппонента по одному из главных компонентов – по ударам. По общему количеству значительное превосходство на стороне Артура – 102 против 67, а по статистике точных попаданий – 48 против 11, что составляет разницу почти в пять раз. Удары по корпусу – пять против двух, по джебам также статистика в пользу бойца-победителя – 14 против 4 (точные попадания).

Кроме того, Бетербиев продлил свою уникальную победную серию. Примечательно, что он является единственным действующим чемпионом мира, у которого 100 процентов побед одержано нокаутом (18 боев, 18 побед, 18 нокаутом). Что касается Смита-младшего, то всего за карьеру он провел 32 боя, в которых одержал 28 побед и потерпел четыре поражения.

Также Артур сообщил, с кем хочет провести следующий бой – это Дмитрий Бивол, обладатель четвертого пояса в полусреднем весе. Только его не хватает Артуру, чтобы стать абсолютным чемпионом. При этом едва ли этот поединок возможен в ближайший год, так как у обоих бойцов в планах другие. Однако наверняка бой все-таки состоится в будущем.