Бой за звание суперчемпиона мира WBA в полутяжелом весе: что ждать и где смотреть

В ночь с 7 на 8 мая в Лас-Вегасе состоится один из самых интригующих боксерских поединков 2022 года – в бою за звание чемпиона мира по версии WBA Super в полутяжелом весе (до 79,38 кг) сразятся действующий обладатель пояса Дмитрий Бивол и один из самых популярный боксеров современности Сауль Канело Альварес. Именно абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) Альварес считается фаворитом предстоящего поединка, но даже сам Канело признает силу соперника.

О бое звездных ровесников Бивол – Альварес Olympics рассказывал после его объявления. Как и предполагалось, местом проведения поединка выбран Лас-Вегас, где Канело боксирует довольно часто. В частности, именно в этом городе он провел свой предыдущий поединок против Калеба Планта 6 ноября 2021 года, в котором победил техническим нокаутом в 11-м раунде и объединил пояса WBO, WBC, WBA и IBF во втором среднем весе. В Лас-Вегасе в 2019-м Альварес побил и Сергея Ковалева. Всего же в его активе 57 побед (39 ничьих), две ничьи и одно поражение в 60 боях. Уступил он, напомним, Флойду Мейвейзеру.

Что касается Бивола, то он также частенько боксировал в Америке, где провел, в частности, пять из семи последних боев. Правда, в Лас-Вегасе он выходил на профессиональный ринг лишь однажды – в июне 2017 года нокаутировал в четвертом раунде Седрика Агнью. В послужном списке Бивола 19 побед и 11 нокаутов в 19 боях. В предыдущий раз он одолел по очкам в Екатеринбурге Умара Саламова 6 декабря 2021 года.

Канело Альварес относится к Дмитрию Биволу с уважением Фото © 2022 Getty Images

Сам Бивол признает, что, несмотря на титул и идеальный «послужной список», многие считают его андердогом. Он уважительно относится к Канело, при этом не боится его, считая, что Альварес, как любой человек, может делать ошибки. А задача Дмитрия непосредственно в ринге эти ошибки использовать. В свою очередь, Канело также не собирается недооценивать соперника, называя Бивола «очень хорошим боксером» и предрекая опасное сражение.

В пользу Сауля говорит его гигантский опыт на профессиональном ринге, тактическая гибкость и шикарный арсенал ударов. Но и у Бивола есть свои козыри – прежде всего, в «физике». Дмитрий выше соперника (183 см против 173 см), он комфортно чувствует себя в «родной» полутяжелой категории, в то время как Альварес боксировал в полутяжелом весе только против Ковалева два с лишним года назад. С другой стороны, соперников калибра Канело на боксерском пути Бивола еще не встречалось. По идее, оба оппонента постараются захватить инициативу и работать первым номером. Не исключено, что столь конкурентный бой будет продолжаться все запланированные 12 раундов.

Бокс. Бой за звание чемпиона мира WBA Super в полутяжелом весе (до 79,38 кг). Лас-Вегас, США

время начало боя – московское

8 мая, воскресенье

Дмитрий Бивол – Сауль Канело Альварес. Начало боксерского вечера в 6:00 (DAZN)