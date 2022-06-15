Бой за звание чемпиона мира WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе: что ждать и где смотреть

19 июня рано утром по московскому времени в Нью-Йорке состоится интереснейший объединительный чемпионский бой по боксу в полутяжелом весе (до 79,38 кг) – чемпион мира по версиям WBC и IBF непобежденный Артур Бетербиев встретится в ринге с чемпионом мира по версии WBO Джо Смитом (младшим).

Помимо Бетербиева и Смита чемпионский пояс в полутяжелом весе (по версии WBA) есть также у Дмитрия Бивола, который в мае сенсационно для многих победил Сауля Альвареса. Конечно, каждый из трех чемпиона не прочь забрать «под свое крыло» все четыре титула, однако не факт, что кому-то это удастся сделать в 2022 году. В частности, у Бивола, скорее всего, ожидается матч-реванш с Альваресом. Но победитель предстоящего поединка «Бетербиев – Смит», безусловно, сделает шаг в верном направлении.

Фаворитом многими считается Артур, что, учитывая его послужной список и репутацию в мире бокса, совершенно неудивительно. Да, Бетербиеву уже 37 лет, но при этом он находится на пике формы. Чемпион мира и Европы среди любителей перешел в профи достаточно поздно по боксерским меркам – в 2013 году (то есть в 28 лет), зато добился превосходных результатов. Благодаря феноменальной мощи ударов он не только выиграл все 17 боев, но 17 раз сделал это досрочно, нокаутом. Титул IBF Бетербиев завоевал в ноябре 2017-го, победив Энрико Келлинга. После чего в октябре 2019 года в объединительном поединке одолел Александра Гвоздика и завоевал пояс WBC. С тех пор Артур провел две успешные защиты – против Адама Дайнеса и Маркуса Брауна. С последним он боксировал 17 декабря 2021 года.

Среди вариантов на этот год был бой Бетербиева с Канело, однако Сауль Альварес выбрал в соперники Бивола. Но и Артур не остался без серьезного и интересного соперника – в начале мая стало официально известно о поединке Бетербиева со Смитом. Джо не может похвастаться идеальным послужным списком – в карьере 32-летнего боксера 28 побед (22 нокаута) и при трех поражениях. Последнее, кстати, ему нанес Бивол в марте 2019 года. Но с тех пор Джо, по заверениям экспертов, вырос как боксер. Вакантный титул WBO он завоевал в апреле прошлого года в бою с Максимом Власовым, а 15 января 2022 года успел защитить звание против Стива Джеффрарда. Примечательно, что Смит, как и Бетербиев, обладает мощным ударом и агрессией в ринге. Поэтому, по образному сравнению известного тренера Тедди Атласа, в объединительном бою нас ждет «столкновение грузовиков-монстров». Но все же шансы «грузовика» Бетербиева при всем уважении к силе его соперника кажутся более предпочтительными.

Бокс. Бой за звание чемпиона мира WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе (до 79,38 кг). Нью-Йорк, США

время начало боя – московское

19 июня, воскресенье

Артур Бетербиев – Джо Смит (младший). Начало боя ориентировочно не ранее 6:00 (ESPN+)