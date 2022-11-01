Бой за звание чемпиона мира WBA в полутяжелом весе: что ждать и где смотреть

Дмитрий Бивол благодаря своей уверенной майской победе над Саулем Канело Альваресом не только защитил титул чемпиона мира по боксу по версии WBA Super в полутяжелом весе (до 79,38 кг), но и стал весьма популярен в боксерском мире. Без нескольких дней шесть месяцев Бивол не выходил на ринг, но 5 ноября 2022 года в Абу-Даби его ждет четвертая по счету защита. Соперник Дмитрия – отнюдь не слаб. Мексиканец Хильберто Рамирес уже владел чемпионским поясом WBO в суперсреднем весе, к тому же имеет впечатляющее соотношение побед и поражений – 44:0. Тем не менее, именно Бивол как более интеллектуальный и скоростной боксер считается в предстоящем бою фаворитом.

Бивол и Рамирес – практически ровесники, им по 31 год. Правда, Дмитрию исполнится 32 года уже в декабре, а Хильберто – в июне. Кстати, Рамирес свой первый чемпионский пояс завоевал заметно раньше Бивола – 9 апреля 2016 года года он единогласным решением судей победил небезызвестного Артура Абрахама, после чего провел пять успешных защит, а затем перебрался из суперсреднего в полутяжелый вес. Где, кстати, все пять боев завершил досрочно. В прошлый раз Хильберто выходил на ринг 14 мая 2022 года против Доминика Безеля, решив исход боя в свою пользу уже в четвертом раунде. И, кстати, защитив статус обязательного претендента на звание чемпиона мира по версии WBA.

Всего за карьеру Рамирес провел 44 боя, выиграв все поединки. Причем процент досрочных побед достаточно высок – 30 боев он завершил нокаутом. Перед матчем с Биволом Хильберто был достаточно словоохотлив, уверяя, что он хочет «взять реванш за весь мексиканский народ». При этом Рамирес признает силу Дмитрия, называю того отличным боксером и предвкушая интереснейший бой.

В свою очередь, Бивол также не собирается недооценивать оппонента. Он провел в два с лишним раза меньше боев, чем соперник, но также ни разу не проиграл – 20 побед в 20 поединках против 11 нокаутов. Конечно, Бивол и его команда наверняка держат в уме возможность матча-реванша с Альваресом, но пока сконцентрированы на предстоящем бое. И это совершенно правильно.

Козыри претендента – его габариты. Рамирес выше Бивола ростом (189 см против 183 см), у него больше размах рук (191 против 183 см). В отличие от более компактного Альвареса он способен более эффективно прессинговать, давить на чемпиона, использовать превосходство в мощи и выбрасывать много ударов. Но в то же время плюсы Бивола выглядят даже внушительные, поскольку он прекрасно двигается и способен ускользать из «ловушек» в углах ринга, в которые его будет стараться загнать соперник. Дмитрий может нагнетать темп, использовать весь свой куда более богатый, чем у Хильберто, арсенал ударов. В общем, порхать как бабочка и жалить как пчела. Если это ему удастся, то вполне может хватить для уверенной победы по очкам.

Бокс. Бой за звание чемпиона мира WBA Super в полутяжелом весе (до 79,38 кг). Абу-Даби, ОАЭ

время начало боя – московское

5 ноября, суббота

Дмитрий Бивол – Сауль Канело Альварес. Начало боксерского вечера в 20:30, главного боя – около 23:50 (Первый канал, DAZN)