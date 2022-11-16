Бой за титул чемпиона мира WBA Super в первом тяжелом весе: что ждать и где смотреть

Долгожданный бой за звание чемпиона мира по боксу по версии WBA Super в первом тяжелом весе (до 90,72 кг) между Арсеном Гуламиряном и Алексеем Егоровым состоится в ночь с 19 на 20 ноября 2022 года в Ле-Канне. Это будет третья защита титула для 35-летнего Гуламиряна, который, впрочем, не выходил на профессиональный ринг почти три года. Впрочем, и обязательный претендент Егоров также не проводил боев более двух с половиной лет. При этом оба боксера в своих предыдущих поединках только побеждали.

Вообще бой Гуламиряна и Егорова должен был состояться еще год назад - в середине декабря 2021 года бойцы прилетели в Екатеринбург и даже прошли официальную процедуру взвешивания, однако, в итоге, чемпион отказался выходить на ринг из-за проблем со здоровьем. При этом уже на тот момент Егоров, по его словам, изучал соперника два с лишним года и настраивался забирать престижный пояс. Хотя, понятно, что у Гуламиряна на этот счет совсем другое мнение. Уроженец Армении и гражданин Франции неплохо смотрелся еще в любителях, а в профессионалах дебютировал более десяти лет назад, в 2019 году. В его активе 26 побед и 18 нокаутов в 26 поединках, но в элиту мирового бокса он вошел только в 2018-м, когда завоевал титул временного чемпиона мира по версии WBA, победив техническим нокаутом в 11-м раунде Риада Мерхи.

В том же году Гуламирян досрочно побил Марка Флэнагана и уже в статусе суперчемпиона в 2019-м провел в ноябре и декабре с разницей в полтора месяца две успешные защиты с Кейном Уоттсом и Константином Беженару, также, кстати, завершив бои досрочно. Кстати, перед отмененным в прошлом году поединком с Егоровым Арсен, как он признавался, провел 130 раундов спаррингов.

Россиянин Егоров в любителях добился даже большего, чем оппонент, выиграв в 2013 году чемпионат Европы. В профессионалах он дебютировал в 2016 году – всего на его счету 11 побед и 7 нокаутов в 11 поединках. В 2019-м он стал обязательным претендентом на чемпионский пояс, а последний на данный момент бой провел в марте 2020 года, по очкам выиграв у Василя Дуцара.

Фаворитом предстоящего боя многие считают более опытного Гуламиряна, хотя с учетом его длительного перерыва в карьере, оценить форму французского боксера крайне сложно. Впрочем, и нынешнее состояние Егорова – загадка. Так что шансы чемпиона, с учетом родных стен (бой во Франции) выглядят все же более предпочтительно.

Бокс. Бой за звание чемпиона мира WBA Super в первом тяжелом весе (до 90,72 кг). Ле-Канне, Франция

время начало боя – московское

19 ноября, суббота

Арсен Гуламирян – Алексей Егоров. Начало боксерского вечера в 20:00. Начало чемпионского боя – ориентировочно в 0:15 20 ноября (Первый канал, Canal+)