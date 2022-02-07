Великие противостояния на зимних Олимпиадах: Йоханнес Бё и Стурла Холм Легрейд

Йоханнес Бё уже завоевал золото Пекина-2022 в смешанной эстафете. 8 февраля состоится индивидуальная гонка, где хорошие шансы на золото у еще одного норвежца – Стурлы Холм Легрейда. Olympics.com рассказывает о соперничестве двух соотечественников.

Текст был впервые опубликован 4 декабря 2021 года.

Старт прошлого сезона в мужском биатлоне болельщики ожидали с небольшой тревогой. Зрители привыкли к тому, что абсолютного лидера в этом виде спорта нет. Мартен Фуркад выиграл общий зачет Кубка мира семь раз подряд, но всегда делал это в упорной борьбе. В последние годы его главным соперником был норвежец Йоханнес Бё.

Два этих спортсмена соревновались друг с другом на запредельном уровне. Поэтому когда весной 2020 года Фуркад объявил о завершении карьеры, за мужской биатлон стало немного боязно: с кем же теперь соревноваться недосягаемому Бё? Очевидных кандидатов не было, но первая гонка сезона-2020/21 успокоила фанатов – Йоханнес не останется без серьезного конкурента.

В первой же гонке сезона вызов Бё бросил его более молодой соотечественник Стурла Холм Легрейд. Стурла закрыл 20 мишеней из 20 и выиграл индивидуальную гонку. Йоханнес проиграл победителю почти 20 секунд, хотя промахнулся лишь один раз – раньше такой точности хватало для того, чтобы подниматься на высшую ступень пьедестала.

Для Легрейда это была лишь пятая гонка на этапах Кубка мира, поэтому его победу восприняли осторожно – это спорт, и иногда сенсации случаются. Однако Стурла доказал, что пришел всерьез и надолго. В прошлом сезоне он одержал семь побед в личных гонках, две из которых случились на чемпионате мира в Поклюке. Всего на турнире в Словении Легрейд завоевал четыре золота – ранее такого результата добивались только такие легенды, как Уле-Айнар Бьорндален, Мартен Фуркад и Эмиль Хегле Свендсен.

Бё провел чемпионат мира не так успешно: выиграл бронзу в гонке преследования и золото в эстафете (вместе с Легрейдом). Однако в общем зачете Кубке мира опытный Йоханнес все же обошел новичка. Стурла сражался за «Большой Хрустальной глобус» до последней гонки сезона, но уступил 13 очков.

Успех Легрейда оказался возможным благодаря меткой стрельбе. 92,6% его выстрелов оказались точными – более высокий процент попаданий был только у австрийца Симона Эдера (93,33%). «Когда-то, возможно, я был образцом для Стурлы, а теперь сам спрашиваю его о стрельбе», – признался Бё.

После тяжелого сезона Йоханнес уделил стрельбе особое внимание. В мае вместе с семьей он переехал в город Конгсвинг (90 км от Осло) и смастерил на заднем дворе собственный огневой рубеж. В свою очередь, Легрейд делал в межсезоне акцент на скорости лыжного бега: «Йоханнес может бежать быстро без видимых затрат сил. Выглядит так, будто это ему ничего не стоит. В этом я ему завидую».

На прошлой неделе начался новый биатлонный сезон. Стартовую гонку выиграл Легрейд, но в следующем забеге лучше выступил Бё. Противостояние продолжается, и его пик должен выпасть на Олимпийские игры в Пекине. Оба спортсмена не исключают, что будут пропускать гонки Кубка мира, чтобы в оптимальной форме подойти к главному зимнему соревнованию.

Несмотря на серьезную конкуренцию за звание лучшего спортсмена в мужском биатлоне Бё и Легрейд отлично ладят друг с другом. «На пристрелке или при встрече с Фуркадом в коридоре отеля атмосфера была сухой. Со Стурлой все наоборот. Я этому очень рад, это особенно важно для команды», – признался Йоханнес.

Пекин-2022 станет третьей Олимпиадой для Бё. На Играх-2014 в Сочи он не поднялся выше 11-й позиции, зато в Пхенчхане-2018 выиграл золото и два серебра. Легрейд отправится на первые Олимпийские игры в карьере, где постарается подтвердить статус действующего четырехкратного чемпиона мира.