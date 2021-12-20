Бобслей. Кубок мира 2021/22. Результаты: Гайтюкевич снова в призах в Альтенберге

В конце минувшей недели в немецком Альтенберге прошел этап Кубка мира по бобслею 2021/2022, на котором главная надежда сборной ОКР на Играх в Пекине — экипаж-четверка пилота Ростислава Гайтюкевича занял третье место и подтвердил амбиции на олимпийскую медаль.

Да, олимпийский чемпион Франческо Фридрих из Германии заканчивает год без поражений как в двойках, так и в четверках, но экипажи Гайтюкевича выглядят одними из самых стабильных. Особенно хороша четверка Гайтюкевич — Михаил Мордасов Алексей Лаптев — Павел Травкин, которая ни разу в этом сезоне не опускалась на этапах Кубка мира ниже пятого места. На одной из любимых (по крайней мере, так утверждает личный тренер Гайтюкевича Олег Сухорученко) трассе в Альтенберге российский экипаж дважды показывал третий результат. Причем 19 декабря во втором заезде Ростиславу и Ко. удалось показать лучшее время попытки (54.49 секунды) и быстрейшее время дня: за весь уик-энд лучше по трассе несся только боб Фридриха в субботу. Если бы не едва заметная помарка в пилотировании на первом спуске, российский квартет и вовсе мог навязать борьбу лидерам из Германии. В итоге же, экипаж Гайтюкевича уступил еще и канадской четверке Джастина Криппса.

Днем ранее (18 декабря) российский боб-двойка мог претендовать на призы, но к быстрому разгону (лучше растолкали снаряд со старта только Фридрих и Торстен Маргис) не прибавилось уверенное пилотирование. Ошибка Гайтюкевича на вираже отбросила его и Мордасова на шестую позицию.

У женщин главная звезда — Кейли Хамфрис, теперь представляющая США, за четыре этапа Кубка мира трижды поменяла разгоняющих. Удачнее всего пока получалось работать в тандеме с Кишей Лов на победном этапе в Альтенберге двумя неделями ранее: ни Лоло Джонс, ни Сильвия Хоффман, выступающая с двукратной олимпийкой чемпионкой вот уже два соревновательных уик-энда подряд, впечатляющей мощи на старте не показали. На этот раз не выручило даже мастерство пилотирования: сразу два немецких тандема чувствовали родную трассу лучше. Быстрейшей в итоге стала команда Ким Калицки и Лизы Буквиц — это первая победа тандема на этапах Кубка мира.

Звание лучшей рулевой выходных у женщин в бобах-двойках однозначно должно достаться россиянке Анастасии Макаровой: оба заезда на разгоне ее экипаж был только четырнадцатым (!), а финишировали Макарова и Елена Мамедова на пятой итоговой позиции с отставанием в 0.83 секунды. Это лучший результат на Кубке мира в карьере спортсменок. На три позиции ниже в протоколе Надежда Сергеева и Юлия Беломестных.

Сергеева была лучшей среди россиянок и на этапе Мировой серии по монобобу. Однако Надежда, уже побеждавшая в индивидуальных заездах самого высокого уровня, едва ли осталась довольна десятой позицией.

Календарь всех крупнейших стартов по бобслею в сезоне 2021/22, включая юниорские чемпионаты мира и Европы, а также Кубка Европы и серии в монобобе у женщин смотрите здесь

Расписание Кубка мира по бобслею сезона 2021/2022 здесь

О фаворитах, лидерах сборной России и результатах Кубка мира по бобслею читайте здесь