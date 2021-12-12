Бобслей. Кубок мира 2021/22. Итоги этапа в Винтерберге

В немецком Винтерберге завершился чертвертый этап Кубка мира-2021/22 по бобслею. Российские спортсмены не показали выдающегося результата, оставшись за пределами пьедестала.

Два этапа в Австрии, затем три — в Германии. Кубок мира по бобслею набирает обороты. После Альтенберга спортсмены отправились в Винтерберг, а затем снова вернутся в Альтенберг, где пройдет заключительный в этом году этап.

Именно в городе на букву «А» неделю назад произошло знаковое событие — экипаж Ростислава Гайтюкевича дважды выиграл бронзу на Кубке мира, уступив лишь спортсменам из Германии и Австрии. Старший тренер сборной России рассказал тогда агентству «РИА Новости», что результат был достигнут благодаря быстрому старту, сплоченности экипажа и хорошему уровню пилотированию. В четверках произошла замена разгоняющего, отлично показал себя Владислав Жаровцев.

В Винтерберге четверка тоже рассчитывала показать высокий результат. И вновь в команде был Владислав Жаровцев. Правда, на этот раз медаль завоевать не удалось. Лучшей стал квартет немца Франческо Фридриха, следом расположился экипаж его соотечественника Йоханнеса Лохнера, далее — четверка Джастина Криппса из Канады.

Гайтюкевич, Жаровцев, Михаил Мордасов и Павел Травкин стали седьмыми, проиграв победителям 0,47 секунды. Еще скромнее выступили Максим Андрианов, Василий Кондратенко, Алексей Зайцев и Егор Грязнов — 17-е место.

Четверка Гайтюкевича не сумела завоевать медаль в снегах Кубка мира по бобслею 2021/22 в немецком Винтерберге Фото © GETTY IMAGES

На следующий день четверка Гайтюкевича показала пятый результат. Чемпионом вновь стал Фридрих и партнеры, а вот второе и третье место претерпели изменения. На этот раз серебряными призерами были британцы во главе с Брэдом Холлом, бронзовыми — австрийцы с рулевым Бенджамином Майером. Отставание российской четверки было похоже на субботнее — 0,45 секунды.

Экипаж во главе с Андриановым расположился на десятой позиции. После прошлого этапа тренер Щегловский говорил, что эта четверка постепенно приближается к шестерке лидеров, продвигаясь вперед: десятое, восьмое, седьмое места. В Винтерберге произошел небольшой откат назад, но Андрианов и Ко все равно считаются весьма перспективными.

В двойцах у женщин медали тоже не случилось. Надежда Сергеева и Юлия Беломестных стали десятыми. Здесь все три медали достались представительницам Германии. Анастасия Макарова и Елена Мамедова не сумели попасть в десятку сильнейших, заняв 14-место, а Любовь Черных и Юлия Егошенко стали 20-ми.

Следующий этап Кубка мира по бобслею-2021/22 пройдет через неделю в Альтенберге. Затем 1-2 января спортсмены проведут Новый год в Латвии в соревновательном процессе. Затем бобслеисты снова вернуться в Винтерберг на 7-й этап КМ.

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