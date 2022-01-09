Бобслей. Кубок мира-2021/22: Фридрих – великий, у России – новая сила в четверках

В немецком Винтерберге прошел предпоследний этап Кубка мира по бобслею.

Интерес к любому виду спорта всегда подогревают великие противостояния или же наличие яркой фигуры, бьющей рекорды пачками и крушащей всех: бобслей в этом плане не является исключением. Всем соперникам немецкого пилота Франческо Фридриха стоит завидовать и сочувствовать одновременно: с одной стороны — шансов на победу в противостоянии с ним почти нет, с другой — одолеть великого ценнее, и такое — не забывается. Ростислав Гайтюкевич неделей ранее в Сигулде (Латвия) смог прервать победную серию Фридриха в соревнованиях бобов-двоек, но противостоять шумахеру ледовой трассы в каждом заезде пока не может. Тем не менее, четвертое место экипажа российского пилота в Винтерберге — несомненный успех. Во-первых, Ростислав выступал в тандеме не с сильнейшим разгоняющим команды Михаилом Мордасовым (в Латвии успех был достигнут именно с ним), а с Александром Ефимовым. Во-вторых, трасса в Винтерберге традиционно не самая удобная для российских бобслеистов. Ни пилот, ни разгоняющий не заслужили критики — растолкать снаряд быстрее и в первом, и во втором заездах удалось только Фридриху и Александру Шюллеру, а в плане прохождения трассы немцы были в другой лиге. Йоханнес Лохнер побил державшийся почти шесть лет рекорд трассы, Фридриха это только раззадорило — с результата соотечественника он сбросил еще пять сотых секунды. Дополнил тройку олимпийский чемпион из Канады Джастин Криппс.

В заключительный день соревнований — 9 января — экипаж-четверка Фридриха одержал седьмую победу в семи гонках сезона Кубка мира. Это призовое место стало юбилейным — сотым для немецкого пилота, 65 раз Франческо поднимался на первую ступень пьедестала. Для сравнения, четырехкратный олимпийский чемпион и соотечественник Фридриха Андре Ланге на этапах Кубка мира и в двойках, и в четверках в сумме финишировал в тройке сильнейших 66 раз.

При этом, после первой попытки лидировали вовсе не немцы — лучшее время показал экипаж британца Брэда Холла. Во второй попытке Фридрих тоже не был гегемоном — аналогичное время с его командой у квартета из США пилота Хантера Черча. Одной из сенсаций дня стало лучшее в карьере выступление второго по силе российского экипажа: Максим Андрианов и разгоняющие Василий Кондратенко, Алексей Пушкарев и Дмитрий Лопин опередили четверку Гайтюкевича и заняли итоговое шестое место. В исполнении рулевого особенно хорош был первый заезд: девятое время на верхней части трассы трансформировалось в пятый результат с минимальным отставанием от тройки. Вторая попытка команды Андрианова была не так хороша (на две десятых медленнее), но о себе второй российский экипаж заявил уверенно.

Гайтюкевич и Ко. не смогли побороться за призы (седьмая позиция) из-за ошибки на верхней части желоба в первом заезде. Вторую попытку идущие третьими в зачете четверок российские бобслеисты проехали в свою силу — уступили только Фридриху и Черчу, но до итогового призового места этого времени не хватило. Фридрих обеспечил себе победу в общем зачете Кубка мира и в четверках. Экипаж Гайтюкевича имеет теоретические шансы на первое место в двойках, а также борется за вторую позицию в генеральной классификации и тотале в четверках с командой канадца Криппса. Заключительный в сезоне этап Кубка мира пройдет в Санкт-Морице (Швейцария) 15-16 января.

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