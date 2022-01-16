Бобслей. Чемпионат Европы-2022: дважды бронзовый Гайтюкевич и фиаско Фридриха в четверках

В Санкт-Морице (Швейцария) 16 января завершился сезон Кубка мира по бобслею. В рамках соревнований на одном из немногих сохранившихся в мире естественных треков также прошел чемпионат Европы (быстрейших на континенте определяли в четырех видах: монобоб и двойки у женщин, а также экипажи четверок и двоек у мужчин). Российская сборная продемонстрировала отличную готовность к предстоящим Олимпийским играм в Пекине (там бобслеисты выступят как команда ОКР — Олимпийского комитета России). Лидер мужской сборной — пилот Ростислав Гайтюкевич выиграл две бронзы чемпионата Старого Света, причем, более впечатляющим (особенно на контрасте с седьмым местом на предыдущем этапе Кубка мира) получилось выступление в четверках. Третий пьедестал сборной, а хронологически — первый, у Надежды Сергеевой в соревнованиях бобов-одиночек. Этот вид дебютирует в олимпийской программе уже 13 февраля.

Да, главными претендентками на медали Игр в соревнованиях одиночек будут бобслеистки из Северной Америки — они заняли первые три позиции по общему времени двух спусков и в Санкт-Морице, но на континентальном уровне и Сергеева, и Анастасия Макарова вполне конкурентоспособны. При этом, манера прохождения трассы у российских спортсменок диаметрально противоположная — Надежда делает ставку на мощный разгон (абсолютно лучшее время расталкивания снаряда в обеих попытках в рамках чемпионата Европы и секунды быстрее чемпионки этапа и мира Кейли Хамфрис из США). Анастасия не так атлетична, но пилотирует боб аккуратнее, только небольшая ошибка при прохождении финального виража в первом заезде не позволила ей побороться с соотечественницей за призовое место.

Надежда Сергеева (крайняя справа) с бронзовой медалью чемпионата Европы-2022 по монобобу Фото © IBSF/Viesturs Lacis

У мужчин главным итогом соревнований в Санкт-Морице стало развенчание мифа о непобедимости экипажа Франческо Фридриха. За несколько недель до Олимпиады соперники немецкого пилота получили заряд уверенности в своих силах. В двойках тандем, принесший российской сборной первую за несколько лет победу на этапе Кубка мира — пилот Ростислав Гайтюкевич и разгоняющий Михаил Мордасов, продемонстрировал отличную физическую готовность. Ни в первой, ни во второй попытке придать снаряду со старта сопоставимое ускорение не смог ни один экипаж. Только не самое удачное прохождение нижней части трассы во втором заезде не позволило Гайтюкевичу и Мордасову попасть в тройку сильнейших на этапе Кубка мира. Однако, выше российских бобслеистов оказались не только два немецких экипажа, но и олимпийский чемпион Джастин Криппс из Канады, так что европейская бронза от Ростислава и Михаила никуда не делась. В общем зачете двоек у команды также малый глобус — лучше провели сезон Фридрих и Криппс.

В четверках и вовсе случилась сенсация: титул чемпионов Европы достался экипажу Оскарса Киберманиса. При этом, время первой и второй попытки у четверки из Латвии оказалось абсолютно идентичным — 1:04.69. Лучшие секунды дня (всего на три сотых быстрее) показала четверка Фридриха, но этого звездной команде хватило только для серебра. Гайтюкевич, Мордасов, Павел Травкин и Алексей Лаптев также смогли обойти главного фаворита Олимпиады — в первой попытке российский квартет показал второе время. Стабильности в пилотировании Ростиславу пока не хватает, но сил разгоняющим не занимать. Набранная форма позволяет бронзовым призерам чемпионата Европы рассчитывать на медаль и в Пекине.

Календарь всех крупнейших стартов по бобслею в сезоне 2021/22, включая юниорские чемпионаты мира и Европы, а также Кубка Европы и серии в монобобе у женщин смотрите здесь

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