BMX-фристайл. Отбор в Париж — 2024 продолжится на Urban Session: что ждать, где смотреть

Квалификация в BMX-фристайле на Олимпийские игры в Париже — 2024 продолжается: с 1 по 3 июля в Брюсселе в рамках мультиспортивного ивента Urban Session пройдет второй этап Кубка мира — 2022. В парке Иосафат в самом центре бельгийской столицы за рейтинговые баллы будут состязаться сильнейшие райдеры мира.

У мужчин победитель первого этапа Кубка мира в Монпелье Рим Накамура на Urban Session не выступит. Так что реванш за первое с 2019 года поражение олимпийского чемпиона и чемпиона мира Логана Мартина из Австралии откладывается. Однако соперников у райдера с Зеленого континента в Брюсселе в борьбе за победу будет немало: свои лучшие трюки продемонстрируют серебряный призер Токио — 2020 Даниэль Дерс из Венесуэлы и бронзовый — Деклан Брукс из Великобритании. Последний набрал отличную форму: пятое место на Urban Sports в Мадриде 12 июня и третье на Pannonian Challenge в Хорватии 19 июня. Выступит в Брюсселе и чемпион Европы Антони Жанжан из Франции — на первом этапе Кубка мира он занял третье место в финале, а в квалификации был лучшим.

У женщин «Большая тройка», разобравшая по итогам прошлого сезона все самые престижные трофеи, в 2022-м превращается в «большую четверку». На равных с олимпийской чемпионкой Шарлотт Уортингтон (Великобритания), чемпионкой мира Ханной Робертс (США) и чемпионкой Европы Никитой Дюкарроз (Швейцария) выступает 18-летняя Лиз Вильегас. Юная спортсменка из Колумбии после сенсационной победы на первом этапе Кубка мира в Монпелье подтвердила свой класс на Urban Sports в Мадриде. Там она заняла второе место (победила Уортингтон, третьей была Дюкарроз). Постарается прорваться в тройку в Брюсселе и Лара Лессманн из Германии — на старте розыгрыша Кубка мира она уступила только Вильегас.

BMX-фристайл. Кубок мира. Брюссель, Бельгия. Расписание

по московскому времени

1 июля, пятница

10:50. Женщины. Квалификация

15:30. Мужчины. Квалификация

2 июля, суббота

17:25. Женщины. Полуфинал

20:15. Мужчины. Полуфинал

3 июля, воскресенье

13:00. Женщины. Финал

15:30. Мужчины. Финал

Прямые трансляции Кубка мира по BMX-фристайлу будут доступны в Eurosport Player (необходим действующий аккаунт), видео лучших моментов будут доступны на FISE TV (видеоплатформа организаторов). В Эстонии, Латвии и Литве финалы покажет TV3 Sports.