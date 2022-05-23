BMX-фристайл. Все олимпийские призеры выступят на Кубке мира: что ждать, где смотреть

Через девять месяцев после олимпийского дебюта BMX-фристайла на Олимпийских играх в Токио сильнейшие райдеры мира впервые будут соревноваться между собой на первом важном с точки зрения отбора в Париж-2024 контесте — Кубке мира UCI (Международный союз велосипедистов) во французском Монпелье. Турнир пройдет 25-29 мая.

У женщин сенсацией станет попадание на подиум спортсменки, не имеющей наград последнего чемпионата мира и Олимпиады. В прошлом сезоне Шарлотт Уортингтон (Великобритания), Ханна Робертс (США) и Никита Дюкарроз (Швейцария) разделили между собой все самые значимые трофеи. На чемпионате мира в Монпелье в июне 2021 года победила американка, в олимпийском финале была неудержима уроженка Манчестера, а на чемпионате Европы в Москве в ноябре титул достался спортсменке из альпийской страны.

У мужчин уровень конкуренции настолько высокий, что даже в финал точно попадут не все звезды. Главный фаворит — Логан Мартин. Австралийский райдер — действующий чемпион мира и Олимпийских игр, а в 2022-м уже выиграл чемпионат Океании и X-Games в Японии. Приедут во Францию и два других призера Токио-2020: Даниэль Дерс (Венесуэла) и Деклан Брукс (Великобритания). Выступят там и уступившие Мартину на чемпионате мира-2021 Дэниэл Сандовал (США) и Марин Рантеш (Хорватия). Симпатии местной публики будут на стороне действующего чемпиона Европы Антони Жанжана.

BMX-фристайл. Кубок мира. Монпелье, Франция. Расписание

по московскому времени

25 мая, среда

13:00. Женщины. Квалификация. Группа 1

19:00. Женщины. Квалификация. Группа 2

26 мая, четверг

13:00. Мужчины. Предварительный раунд

27 мая, пятница

10:50. Мужчины. Квалификация. Группа 1

13:20. Мужчины. Квалификация. Группа 2

15:50. Женщины. Полуфинал

20:00. Мужчины. Квалификация. Группа 3

28 мая, суббота

13:00. Женщины. Финал

15:30. Мужчины. Полуфинал

29 мая, воскресенье

18:15. Мужчины. Финал

Прямые трансляции Кубка мира по BMX-фристайлу будут доступны в Eurosport Player (необходим действующий аккаунт), а также на FISE TV (видеоплатформа организаторов). В Эстонии, Латвии и Литве финалы покажет TV3 Sports.