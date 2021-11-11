BMX-фристайл. Чемпионат Европы в Москве: что ждать, где смотреть

Календарь соревнований в дебютном олимпийском для BMX-фристайла 2021 году претерпел значительные изменения из-за переносов турниров с прошлого сезона, поставленного на паузу из-за пандемии коронавирусной инфекции. В результате, нынешний сезон вместил и чемпионат мира (прошел в июне во Франции), и Олимпийские игры в Токио, и чемпионат Европы. Последний в первый раз в истории состоится в России. В субботу и воскресенье (13-14 ноября) в специально построенном для проведения соревнований крытом BMX-парке на территории московского «Music Media Dome» выявят 44 лучших райдера континента (30 мужчин и 14 женщин).

Несмотря на то, что от участия в чемпионате отказались олимпийская чемпионка и чемпионка Европы из Великобритании Шарлотт Уортингтон, а также ее соотечественник, бронзовый призер Игр Деклан Брукс, состав участников все равно представительный. У мужчин на победу претендуют, как минимум, трое: лучший российский райдер Ирек Ризаев (шестое место в Токио), чемпион Европы-2019 Антони Жанжан из Франции (на Олимпиаде уступил Ризаеву одну позицию), а также серебряный призер предыдущего первенства — хорват Марин Рантеш, только из-за особенностей отбора (квоты на Игры не были персональными, их получали и распределяли национальные федерации) не сумевший отобраться в столицу Японии этим летом.

Рантеш, оттачивающий свои навыки под руководством серебряного призера Олимпиады венесуэльца Даниэля Дерса, в этом году занял третье место на чемпионате мира в Монпелье, а также одержал уверенную победу на контесте «Pannonian Challenge», проходившем в августе на родине райдера. Жанжан после Токио уступил на чемпионате Франции титул сильнейшего в стране Иштвану Кэйе (он также заявлен для участия в Москве). Лидер российской сборной Ирек Ризаев после Олимпиады залечил беспокоившие его травмы, а также успел защитить титул чемпиона страны (из-за капризов погоды сильнейшего в стране определяли по одному лучшему трюку). Также в соревнованиях мужчин команду хозяев представят Константин Андреев (был запасным в Токио) и серебряный призер российского чемпионата Роман Гилимзянов.

У женщин главная претендентка на победу — представляющая Швейцарию Никита Дюкарроз. В 2021 году спортсменка, весь локдаун тренировавшаяся на базе Даниэля Дерса в Северной Каролине, заняла второе место на чемпионате мира и третье на Олимпийских играх. Высоко котируются шансы серебряной медалистки чемпионата Европы-2019 Лары Лессманн из Германии (в Токио она была шестой), испанки Терезы Фернандес-Миранда и чемпионки Франции Лори Перез.

Сборную России представят бронзовая призерка чемпионата континента и финалистка Токио-2020 Елизавета Посадских, чемпионка страны Екатерина Круглова и занявшая в Казани третье место Дарья Набатова. Самая перспективная экстремалка страны — 17-летняя Валерия Любимова (заняла самое высокое место среди соотечественниц на чемпионате мира) получила травму и не выступит на чемпионате.

Чемпионат Европы по BMX-фристайлу-2021. Москва (Россия). Расписание соревнований

по местному времени

13 ноября, суббота

Женщины, квалификация. Группа 1. Начало в 12:00

Женщины, квалификация. Группа 2. Начало в 14:00

Мужчины, квалификация. Группа 1. Начало в 16:00

Мужчины, квалификация. Группа 2. Начало в 18:00

14 ноября, воскресенье

Женщины. Финал. Начало в 16:00

Мужчины. Финал. Начало в 17:00

Прямая трансляция финалов планируется на официальном канале Европейской федерации велоспорта UECI на YouTube