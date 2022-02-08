Биатлонист Даниил Серохвостов перед олимпийским сезоном не мечтал даже о Кубке мира, но приехал в Пекин

На лыжи Даниила в возрасте трех лет поставили родители, которые были мастерами спорта по лыжным гонкам, а сейчас являются тренерами. Его папа Руслан Серохвостов до сих пор значится личным тренером спортсмена. Биатлон Даниил впервые попробовал в 13 лет, но чуть было его не бросил, потому что ему было скучно стрелять, и он медленно прогрессировал.

В 2020 году Даниил Серохвостов вошел в состав национальной сборной на юниорский чемпионат мира в Ленцерхайде, где вместе с Кириллом Бажиным, Вадимом Истамгуловым и Каримом Халили выиграл золото в мужской эстафете. После этого биатлонист из Барнаула в сезоне 2020/21 выступал на Кубке IBU, где его лучшим результатом в личных гонках было шестое место в спринте, а в команде он выигрывал золото в смешанной эстафете.

Перед началом олимпийского сезона Даниил даже не рассчитывал на попадание на Кубок мира.

«Цели на сезон: бегать на международном уровне. Пытаться... остаться там, показывать результат. Отобраться на Кубок мира. На первый этап попасть вообще нет шансов», – говорил он в ноябре в эфире Ильи Казюры в Instagram.

По итогам контрольных стартов национальной сборной, в которых формировался состав на Кубок мира, Даниил Серохвостов в основу команды не пробился. Однако вскоре выяснилось, что Александр Поварницын, дважды занявший второе место на отборочных стартах, не допущен IBU до Кубка мира, так у него не было квалификационных очков. Тогда тренерский штаб экстренно заменил Поварницына на Серохвостова.

22-летний биатлонист в первой же гонке Кубка мира на этапе в Эстерсунде доказал, что оказался в основе не зря. В индивидуальной гонке он занял 15-е место (+2:48.6), допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Это был второй результат среди россиян после Эдуарда Латыпова, занявшего седьмое место. Ярким дебютом Даниил заслужил место в команде в первой в сезоне эстафете, в которой он справился со своим этапом (без промахов на первой стрельбе и два промаха на второй) и помог выиграть бронзу.

После этого тренеры стали регулярно ставить Серохвостова в эстафету, в которой он вместе с командой выиграл бронзу в Хохфильцене, золото в Рупольдинге и серебро в Антхольце. А лучшим результатом спортсмена в личных гонках стало восьмое место в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе 7 января.

Серохвостов упрочил свое место в сборной несмотря на то, что Александр Поварницын, которого он изначально заменил, все-таки приехал на Кубок мира на втором этапе. Но отправлять Даниила на Кубок IBU уже никто не стал, хоть и сам спортсмен этого боялся.

«Мне казалось, что после двух этапов на Кубке мира меня отправят обратно, но удалось зацепиться», – признавался он «Матч ТВ».

Логичным итогом соревнований, которые предшествовали Олимпийским играм, стало попадание Серохвостова на Игры-2022 в Пекине. В индивидуальной гонке он не выступает, но ждем появления Даниила в других дисциплинах, в том числе в эстафете.

Кстати, в анкете Даниила Серохвостова на сайте Союза биатлонистов России говорится, что если бы не биатлон и лыжи, то он мог стать сноубордистом. В одном из интервью он заявил, что мог бы сменить свой вид спорта на сноуборд после Олимпийских игр-2026 в Милане и Кортине-д’Ампеццо. Но для начала все должно сложиться в биатлоне.