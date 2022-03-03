Биатлон. Кубок мира. Этап Кубка мира-2021/22 в Контиолахти. Победа в женской эстафете – у Норвегии, «Малый глобус» - у Швеции

3 марта женской эстафетной гонкой в финском Контиолахти стартовал 8-й этап Кубка мира по биатлону. Уверенную победу одержала сборная Норвегии, в составе которой выступали Марта Олсбю-Рейселанн, Тириль Экхофф, Ида Лиен и Ингрид Тандреволд.

Напомним, что по решению Международного союза биатлонистов (IBU) спортсмены из России и Беларуси отстранены от соревнований под эгидой этой организации, и в Кубке мира-2021/22 участия больше не принимают.

Норвежская команда захватила лидерство уже после первого этапа, на котором за нее выступала лидер общего зачета Кубка мира Марта Олсбю-Рейселанн. Правда, ее преимущество над шведкой Линн Перссон составило в момент передачи эстафеты лишь 12 секунд: той не помешали ни ошибки на первом огневом рубеже, ни даже падение во время одного из восхождений на знаменитую «стену» – самый крутой подъем трассы в Контиолахти. Почти безупречно проведшая свой второй этап Тириль Экхофф увеличила преимущество норвежек почти до минуты. Единственная в сегодняшнем составе сборной Швеции биатлонистка, не участвовавшая в золотой олимпийской эстафете в Пекине, Анна Магнуссон (она заменила в победном составе Мону Броррсон) не допустила ни одного промаха на огневых рубежах, но ходом сильно уступила Экхофф. Однако вопрос о победе в гонке еще не был решен – в отличие от норвежской команды, в сборной Швеции лидеры – сестры Ханна и Эльвира Эберг – должны были выступить именно на двух заключительных этапах эстафеты.

Преследование в итоге так и не состоялось. Норвежки Ида Лиен и Ингрид Тандреволд на двоих допустили на огневых рубежах лишь один промах (дополнительным патроном однажды воспользовалась Лиен), не дав соперницам ни одного шанса реально вступить в борьбу за победу в гонке. Сборная Швеции спокойно удержала второе место, а третьими с отставанием больше минуты от победительниц финишировали биатлонистки Италии.

Драматичной оказалась и развязка в борьбе за «Малый хрустальный глобус» в женском эстафетном зачете Кубка мира. Перед началом сегодняшней гонки лидировала в нем сборная Франции, которой достаточно было занять в Контиолахти седьмое место, чтобы обеспечить себе победу в Кубке мира в этой номинации. Однако сегодня француженок ожидала большая неудача. После первого этапа они шли третьими, совсем немного проигрывая сборной Норвегии, но на втором этапе Анаис Шевалье-Буше зашла на два штрафных круга после стрельбы из положения лежа, и команда сразу откатилась далеко назад. Самая же большая драма ожидала француженок на следующем этапе, когда Жюстин Бреза-Буше нарушила правила (она после промаха использовала дополнительный патрон из обоймы вместо ручной перезарядки), и по правилам соревнований вся команда была дисквалифицирована.

В итоге сегодняшнего второго места сборной Швеции вполне хватило, чтобы с 243 баллами завоевать «Малый хрустальный глобус» в эстафетной номинации у женщин. На втором месте – Норвегия (235 баллов) и лишь на третьем – Франция: у нее так и осталось 216 баллов, с которыми команда и приехала в Контиолахти.

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