Биатлон. Кубок мира-2021/22 в Холменколлене: Олсбю-Ройселанн выиграла Большой хрустальный глобус в предпоследней гонке сезона

Гонка преследования у женщин на заключительном этапе Кубка мира по биатлону-2021/22 в Холменколлене определила обладательницу Большого Хрустального глобуса. Победу в общем зачете Кубка мира у женщин впервые в карьере одержала Марте Олсбю-Ройселанн из Норвегии, финишировавшая в преследовании второй за соотечественницей Тириль Экхофф. Для 31-летней Олсбю-Ройселанн нынешний сезон получился, пожалуй, лучшим в карьере, ведь она также выиграла три золотые и две бронзовые медали Игр-2022 в Пекине. У мужчин обладатель Кубка мира Кантен Фийон Майе из Франции также стал в преследовании вторым, а победу в предпоследней гонке в карьере одержал 33-летний немец Эрик Лессер.

Вообще Марте уже давно входила в биатлонную элиту. На протяжении трех последних сезонов в общем зачете она занимала третье, пятое и второе место в общем зачете. В прошлом сезона она уступила только Экхофф. Впрочем, ее все равно многие считали лучшей биатлонисткой современности, ведь на чемпионате мира-2020 в Антхольце она показала феноменальный результат – завоевала пять золотых медалей и две бронзы в семи дисциплинах.

Теперь же ей удалось покорить новую вершину, продемонстрировав стабильно высокие результаты на протяжении всего сезона. Перед Олимпиадой Марте выиграла шесть личных гонок Кубка мира-2021/22. И хотя по возвращению из Китая вообще не отметилась победами, выступала без провалов, регулярно набирая очень большие очки. Вот и в Холменколлене на ее счету бронза спринта и серебро преследования. Конечно, Олсбю-Ройселанн наверняка хотела поставить эффектную точку в борьбе за главный трофей победой в пасьюте. Она лидером пришла на последний рубеж, однако промах вкупе с точной стрельбой Экхофф отбросил ее на серебряную позицию. Третьей в гонке преследования стала Паулина Фиалкова из Словакии.

Шведка Эльвира Эберг, сохранявшая чисто теоретические шансы на Кубок мира, провела достойную гонку, поднявшись с 17 места после спринта на восьмое. Но даже приблизиться к призовой тройке она не смогла. Хотя и второе место в общем зачете для 23-летней биатлонистки – большой успех. В зачете преследования Эльвира, кстати, также стала второй, отстав на 80 очков от Олсбю-Ройселанн.

У мужчин Кубок мира в гонках преследования завоевал Фийон Майе, в очередной раз подтвердивший класс. После спринта на втором месте он в преследовании стал вторым. Победитель спринтерской гонки Стурла Холм Легрейд вполне мог сделать золотой дубль. На последний рубеж он пришел с солидным преимуществом, но допустил два промаха, отправился на штрафные круги и, в итоге, финишировал третьим. Зато для Лессера эта гонка стала фантастическим подарком, который он сделал себя сам. Немец недавно объявил, что попрощается с биатлоном по окончании сезона. И явно сделает это на мажорной ноте. После пятого места в спринте он был идеален в преследовании, выбив 20 из 20. И на финальном круге удержал преимущество над Фийном Майе, пусть и рухнул после финиша без сил на снег. Примечательно, что за всю долгую карьеру немецкого биатлониста эта победа стала для него всего лишь третьей в личных гонках.

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