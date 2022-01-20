Биатлон. Кубок мира-2021/2022. Женщины: очки, общий зачет

С 27 ноября 2021 по 20 марта 2022 проходят соревнования Кубка мира по биатлону 2021/2022. Olympics следит за всеми этапами и публикует для вас полный общий зачет и очки в личных мужских и женских гонках, эстафетах и Кубке наций. Следите за биатлоном вместе с Olympics!

Этапы Кубка мира-2021/2022:

Результаты общего зачета и зачета в отдельных гонках (индивидуальные, спринт, преследование и масс-старт) для женщин даны на начало 7-го этапа в Антхольце.

Женщины | Общий зачет Кубка мира

🇨🇿 Давидова Маркета (Чехия) — 60 🇦🇹 Хаузер Лиза Тереза (Австрия) — 54 🇩🇪 Херрманн Дениз (Германия) — 48 🇧🇾 Алимбекова Динара (Беларусь) — 43 🇷🇺 Нигматуллина Ульяна (Россия) — 40 🇨🇦 Ландер Эмма (Канада) — 38 🇳🇴 Калкенберг Эмили Огхейм (Норвегия) — 36 🇷🇺 Резцова Кристина (Россия) — 34 🇩🇪 Вайдель Анна (Германия) — 32 🇳🇴 Олсбю-Ройселанн Марте (Норвегия) — 31 🇸🇪 Брурссон Мона (Швеция) — 30 🇩🇪 Фойгт Ванесса (Германия) — 29 🇮🇹 Виттоцци Лиза (Италия) — 28 🇯🇵 Татидзаки Фуюко (Япония) — 27 🇧🇪 Лие Лоттэ (Бельгия) — 26 🇨🇳 Чжан Янь (КНР) — 25 🇺🇦 Семеренко Валентина (Украина) — 24 🇸🇪 Эберг Эльвира (Швеция) — 23 🇳🇴 Кноттен Каролин Оффигстад (Норвегия) — 22 🇳🇴 Тандревольд Ингрид Ландмарк (Норвегия) — 21 🇨🇳 Мэн Фаньци (КНР) — 20 🇺🇦 Джима Юлия (Украина) — 19 🇩🇪 Пройс Франциска (Германия) — 18 🇩🇪 Хинц Ванесса (Германия) — 17 🇷🇺 Миронова Светлана (Россия) — 16 🇱🇻 Бендика Байба (Латвия) — 15 🇨🇦 Мозер Надя (Канада) — 14 🇫🇷 Бескон Анаис (Франция) — 13 🇷🇺 Куклина Лариса (Россия) — 13 🇳🇴 Экхофф Тириль (Норвегия) — 11 🇫🇮 Эдер Мари (Финляндия) — 10 🇸🇪 Магнуссон Анна (Швеция) — 9 🇨🇿 Харватова Луция (Чехия) — 8 🇨🇭 Гаспарин Селина (Швейцария) — 7 🇧🇾 Сола Анна (Беларусь) — 6 🇩🇪 Хеттих Янина (Германия) — 5 🇮🇹 Вирер Доротея (Италия) — 4 🇫🇷 Брезаз-Буше Жюстин (Франция) — 3 🇸🇰 Фиалкова Паулина (Словакия) — 2 🇧🇾 Кручинкина Елена (Беларусь) — 1

Женщины | Индивидуальные гонки

🇨🇿 Давидова Маркета (Чехия) — 60 🇦🇹 Хаузер Лиза Тереза (Австрия) — 54 🇩🇪 Херрманн Дениз (Германия) — 48 🇧🇾 Алимбекова Динара (Беларусь) — 43 🇷🇺 Нигматуллина Ульяна (Россия) — 40 🇨🇦 Ландер Эмма (Канада) — 38 🇳🇴 Калкенберг Эмили Огхейм (Норвегия) — 36 🇷🇺 Резцова Кристина (Россия) — 34 🇩🇪 Вайдель Анна (Германия) — 32 🇳🇴 Олсбю-Ройселанн Марте (Норвегия) — 31 🇸🇪 Брурссон Мона (Швеция) — 30 🇩🇪 Фойгт Ванесса (Германия) — 29 🇮🇹 Виттоцци Лиза (Италия) — 28 🇯🇵 Татидзаки Фуюко (Япония) — 27 🇧🇪 Лие Лоттэ (Бельгия) — 26 🇨🇳 Чжан Янь (КНР) — 25 🇺🇦 Семеренко Валентина (Украина) — 24 🇸🇪 Эберг Эльвира (Швеция) — 23 🇳🇴 Кноттен Каролин Оффигстад (Норвегия) — 22 🇳🇴 Тандревольд Ингрид Ландмарк (Норвегия) — 21 🇨🇳 Мэн Фаньци (КНР) — 20 🇺🇦 Джима Юлия (Украина) — 19 🇩🇪 Пройс Франциска (Германия) — 18 🇩🇪 Хинц Ванесса (Германия) — 17 🇷🇺 Миронова Светлана (Россия) — 16 🇱🇻 Бендика Байба (Латвия) — 15 🇨🇦 Мозер Надя (Канада) — 14 🇫🇷 Бескон Анаис (Франция) — 13 🇷🇺 Куклина Лариса (Россия) — 13 🇳🇴 Экхофф Тириль (Норвегия) — 11 🇫🇮 Эдер Мари (Финляндия) — 10 🇸🇪 Магнуссон Анна (Швеция) — 9 🇨🇿 Харватова Луция (Чехия) — 8 🇨🇭 Гаспарин Селина (Швейцария) — 7 🇧🇾 Сола Анна (Беларусь) — 6 🇩🇪 Хеттих Янина (Германия) — 5 🇮🇹 Вирер Доротея (Италия) — 4 🇫🇷 Брезаз-Буше Жюстин (Франция) — 3 🇸🇰 Фиалкова Паулина (Словакия) — 2 🇧🇾 Кручинкина Елена (Беларусь) — 1

Женщины | Спринт

🇳🇴 Олсбю-Ройселанн Марте (Норвегия) — 299 🇸🇪 Эберг Эльвира (Швеция) — 246 🇧🇾 Алимбекова Динара (Беларусь) — 244 🇧🇾 Сола Анна (Беларусь) — 243 🇸🇪 Эберг Ханна (Швеция) — 223 🇦🇹 Хаузер Лиза Тереза (Австрия) — 199 🇫🇷 Бескон Анаис (Франция) — 196 🇫🇷 Брезаз-Буше Жюстин (Франция) — 173 🇫🇷 Шевалье-Буше Анаис (Франция) — 173 🇮🇹 Вирер Доротея (Италия) — 152 🇸🇪 Перссон Линн (Швеция) — 147 🇷🇺 Резцова Кристина (Россия) — 138 🇩🇪 Херрманн Дениз (Германия) — 135 🇸🇪 Брурссон Мона (Швеция) — 134 🇨🇿 Давидова Маркета (Чехия) — 114 🇳🇴 Экхофф Тириль (Норвегия) — 112 🇫🇷 Симон Жюлья (Франция) — 106 🇳🇴 Лиен Ида (Норвегия) — 103 🇩🇪 Пройс Франциска (Германия) — 99 🇩🇪 Фойгт Ванесса (Германия) — 98 🇨🇿 Йислова Ессика (Чехия) — 98 🇸🇪 Магнуссон Анна (Швеция) — 96 🇫🇷 Шевалье Хлоя (Франция) — 93 🇷🇺 Миронова Светлана (Россия) — 86 🇮🇹 Виттоцци Лиза (Италия) — 85 🇳🇴 Тандревольд Ингрид Ландмарк (Норвегия) — 79 🇫🇮 Эдер Мари (Финляндия) — 75 🇺🇦 Джима Юлия (Украина) — 73 🇷🇺 Васнецова Валерия (Россия) — 72 🇸🇪 Нильссон Стина (Швеция) — 65 🇷🇺 Нигматуллина Ульяна (Россия) — 65 🇷🇺 Казакевич Ирина (Россия) — 63 🇱🇻 Бендика Байба (Латвия) — 62 🇩🇪 Хинц Ванесса (Германия) — 61 🇺🇦 Билосюк Елена (Украина) — 57 🇨🇭 Хекки Лена (Швейцария) — 55 🇧🇪 Лие Лоттэ (Бельгия) — 55 🇳🇴 Кноттен Каролин Оффигстад (Норвегия) — 46 🇺🇸 Иган Клэр (США) — 44 🇧🇾 Кручинкина Елена (Беларусь) — 43 🇧🇾 Лещенко Ирина (Беларусь) — 42 🇵🇱 Жук Камила (Польша) — 35 🇪🇪 Томингас Туули (Эстония) — 35 🇨🇿 Пускарчикова Ева (Чехия) — 30 🇺🇦 Семеренко Валентина (Украина) — 28 🇩🇪 Хильдебранд Франциска (Германия) — 28 🇳🇴 Эрдаль Каролине (Норвегия) — 26 🇰🇷 Аввакумова Екатерина (Южная Корея) — 26 🇩🇪 Вайдель Анна (Германия) — 25 🇲🇩 Стремоус Алина (Молдова) — 25 🇺🇦 Блашко Дарья (Украина) — 22 🇵🇱 Хойниш-Старенга Моника (Польша) — 22 🇸🇰 Фиалкова Паулина (Словакия) — 21 🇫🇷 Коломбо Каролин (Франция) — 20 🇧🇬 Тодорова Милена (Болгария) — 18 🇦🇹 Здоуц Дуня (Австрия) — 18 🇩🇪 Хеттих Янина (Германия) — 17 🇷🇴 Ушкина Наталья (Румыния) — 15 🇨🇿 Харватова Луция (Чехия) — 15 🇨🇭 Басерга Эми (Швейцария) — 14 🇺🇸 Данкли Сьюзен (США) — 13 🇫🇮 Минккинен Суви (Финляндия) — 12 🇨🇿 Винкларкова Тереза (Чехия) — 12 🇨🇳 Тан Цзялинь (КНР) — 12 🇳🇴 Калкенберг Эмили Огхейм (Норвегия) — 10 🇮🇹 Санфилиппо Федерика (Италия) — 9 🇺🇸 Ирвин Дидра (США) — 8 🇸🇮 Клеменчич Полона (Словения) — 8 🇳🇴 Фемштейневик Рагнильд (Норвегия) — 7 🇦🇹 Ридер Кристина (Австрия) — 5 🇨🇳 Чу Юаньмэн (КНР) — 5 🇯🇵 Маеда Сари (Япония) — 4 🇫🇷 Боте Паула (Франция) — 2 🇨🇦 Бодри Сара (Канада) — 2 🇯🇵 Татидзаки Фуюко (Япония) — 1

Женщины | Преследование

🇳🇴 Олсбю-Ройселанн Марте (Норвегия) — 283 🇸🇪 Эберг Эльвира (Швеция) — 234 🇸🇪 Эберг Ханна (Швеция) — 228 🇧🇾 Алимбекова Динара (Беларусь) — 190 🇦🇹 Хаузер Лиза Тереза (Австрия) — 166 🇫🇷 Бескон Анаис (Франция) — 162 🇫🇷 Шевалье-Буше Анаис (Франция) — 159 🇫🇷 Симон Жюлья (Франция) — 147 🇮🇹 Вирер Доротея (Италия) — 131 🇧🇾 Сола Анна (Беларусь) — 129 🇨🇿 Давидова Маркета (Чехия) — 126 🇫🇷 Брезаз-Буше Жюстин (Франция) — 123 🇩🇪 Фойгт Ванесса (Германия) — 108 🇷🇺 Резцова Кристина (Россия) — 103 🇳🇴 Тандревольд Ингрид Ландмарк (Норвегия) — 103 🇸🇪 Брурссон Мона (Швеция) — 102 🇷🇺 Казакевич Ирина (Россия) — 101 🇨🇿 Йислова Ессика (Чехия) — 88 🇩🇪 Хинц Ванесса (Германия) — 85 🇧🇪 Лие Лоттэ (Бельгия) — 84 🇸🇪 Перссон Линн (Швеция) — 81 🇷🇺 Нигматуллина Ульяна (Россия) — 79 🇩🇪 Херрманн Дениз (Германия) — 73 🇷🇺 Миронова Светлана (Россия) — 72 🇸🇪 Магнуссон Анна (Швеция) — 71 🇨🇭 Хекки Лена (Швейцария) — 64 🇫🇮 Минккинен Суви (Финляндия) — 64 🇩🇪 Хильдебранд Франциска (Германия) — 62 🇮🇹 Виттоцци Лиза (Италия) — 61 🇵🇱 Хойниш-Старенга Моника (Польша) — 59 🇫🇷 Шевалье Хлоя (Франция) — 56 🇷🇺 Васнецова Валерия (Россия) — 55 🇺🇦 Джима Юлия (Украина) — 49 🇺🇦 Билосюк Елена (Украина) — 44 🇩🇪 Пройс Франциска (Германия) — 43 🇲🇩 Стремоус Алина (Молдова) — 42 🇺🇦 Блашко Дарья (Украина) — 40 🇸🇪 Нильссон Стина (Швеция) — 38 🇳🇴 Экхофф Тириль (Норвегия) — 38 🇸🇰 Фиалкова Ивона (Словакия) — 35 🇨🇳 Чу Юаньмэн (КНР) — 32 🇳🇴 Эрдаль Каролине (Норвегия) — 28 🇩🇪 Хеттих Янина (Германия) — 27 🇧🇾 Лещенко Ирина (Беларусь) — 25 🇫🇮 Эдер Мари (Финляндия) — 25 🇳🇴 Лиен Ида (Норвегия) — 22 🇸🇰 Фиалкова Паулина (Словакия) — 21 🇳🇴 Калкенберг Эмили Огхейм (Норвегия) — 20 🇯🇵 Татидзаки Фуюко (Япония) — 20 🇪🇪 Томингас Туули (Эстония) — 20 🇯🇵 Маеда Сари (Япония) — 18 🇨🇳 Мэн Фаньци (КНР) — 16 🇰🇿 Климина Дарья (Казахстан) — 15 🇮🇹 Санфилиппо Федерика (Италия) — 12 🇳🇴 Кноттен Каролин Оффигстад (Норвегия) — 12 🇺🇸 Иган Клэр (США) — 11 🇨🇭 Гаспарин Аита (Швейцария) — 11 🇧🇾 Кручинкина Елена (Беларусь) — 9 🇧🇬 Тодорова Милена (Болгария) — 9 🇺🇦 Семеренко Валентина (Украина) — 8 🇺🇦 Петренко Ирина (Украина) — 8 🇨🇦 Бэнкс Меган (Канада) — 8 🇱🇻 Бендика Байба (Латвия) — 8 🇨🇦 Мозер Надя (Канада) — 7 🇨🇭 Басерга Эми (Швейцария) — 6 🇵🇱 Жук Камила (Польша) — 6 🇷🇴 Ушкина Наталья (Румыния) — 5 🇷🇺 Куклина Лариса (Россия) — 5 🇨🇦 Ландер Эмма (Канада) — 4 🇺🇸 Данкли Сьюзен (США) — 4 🇫🇷 Боте Паула (Франция) — 2 🇰🇷 Аввакумова Екатерина (Южная Корея) — 1 🇨🇭 Гаспарин Элиза (Швейцария) — 1 🇧🇾 Пильчук Алина (Беларусь) — 1

Женщины | Масс-старт

🇸🇪 Эберг Эльвира (Швеция) — 60 🇫🇷 Симон Жюлья (Франция) — 54 🇷🇺 Резцова Кристина (Россия) — 48 🇮🇹 Вирер Доротея (Италия) — 43 🇨🇿 Йислова Ессика (Чехия) — 40 🇳🇴 Олсбю-Ройселанн Марте (Норвегия) — 38 🇷🇺 Нигматуллина Ульяна (Россия) — 36 🇨🇿 Давидова Маркета (Чехия) — 34 🇦🇹 Хаузер Лиза Тереза (Австрия) — 32 🇸🇪 Эберг Ханна (Швеция) — 31 🇸🇪 Брурссон Мона (Швеция) — 30 🇧🇾 Сола Анна (Беларусь) — 29 🇧🇪 Лие Лоттэ (Бельгия) — 28 🇫🇷 Шевалье-Буше Анаис (Франция) — 27 🇫🇷 Брезаз-Буше Жюстин (Франция) — 26 🇸🇪 Нильссон Стина (Швеция) — 25 🇳🇴 Тандревольд Ингрид Ландмарк (Норвегия) — 24 🇷🇺 Миронова Светлана (Россия) — 23 🇧🇾 Алимбекова Динара (Беларусь) — 22 🇸🇪 Магнуссон Анна (Швеция) — 21 🇸🇰 Фиалкова Ивона (Словакия) — 20 🇩🇪 Хинц Ванесса (Германия) — 18 🇯🇵 Татидзаки Фуюко (Япония) — 16 🇩🇪 Фойгт Ванесса (Германия) — 14 🇫🇮 Эдер Мари (Финляндия) — 12 🇺🇦 Блашко Дарья (Украина) — 10 🇮🇹 Виттоцци Лиза (Италия) — 8 🇺🇦 Джима Юлия (Украина) — 6 🇷🇺 Казакевич Ирина (Россия) — 4 🇺🇦 Билосюк Елена (Украина) — 2

Трансляция

Смотрите гонки 7-го этапа Кубка мира по биатлону на «Матч ТВ» и Sportbox.ru, а также на Eurosport 1 (индивидуальные гонки, женские эстафета и масс-старт), Eurosport 2 (мужской масс-старт) и в EurosportPlayer

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