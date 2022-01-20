Биатлон. Кубок мира-2021/2022. Женщины: очки, общий зачет

Полный зачет в личных гонках Кубка мира по биатлону сезона 2021/2022 среди женщин

Автор: Татьяна Рогович
Биатлон
Фото © GETTY IMAGES (GETTY IMAGES (Photographer) - [None] (GETTY IMAGES (GETTY IMAGES (Photographer) - [None] (Photographer) - [None]

С 27 ноября 2021 по 20 марта 2022 проходят соревнования Кубка мира по биатлону 2021/2022. Olympics следит за всеми этапами и публикует для вас полный общий зачет и очки в личных мужских и женских гонках, эстафетах и Кубке наций. Следите за биатлоном вместе с Olympics!

Этапы Кубка мира-2021/2022:

Результаты общего зачета и зачета в отдельных гонках (индивидуальные, спринт, преследование и масс-старт) для женщин даны на начало 7-го этапа в Антхольце.

Женщины | Общий зачет Кубка мира

  1. 🇨🇿 Давидова Маркета (Чехия) — 60
  2. 🇦🇹 Хаузер Лиза Тереза (Австрия) — 54
  3. 🇩🇪 Херрманн Дениз (Германия) — 48
  4. 🇧🇾 Алимбекова Динара (Беларусь) — 43
  5. 🇷🇺 Нигматуллина Ульяна (Россия) — 40
  6. 🇨🇦 Ландер Эмма (Канада) — 38
  7. 🇳🇴 Калкенберг Эмили Огхейм (Норвегия) — 36
  8. 🇷🇺 Резцова Кристина (Россия) — 34
  9. 🇩🇪 Вайдель Анна (Германия) — 32
  10. 🇳🇴 Олсбю-Ройселанн Марте (Норвегия) — 31
  11. 🇸🇪 Брурссон Мона (Швеция) — 30
  12. 🇩🇪 Фойгт Ванесса (Германия) — 29
  13. 🇮🇹 Виттоцци Лиза (Италия) — 28
  14. 🇯🇵 Татидзаки Фуюко (Япония) — 27
  15. 🇧🇪 Лие Лоттэ (Бельгия) — 26
  16. 🇨🇳 Чжан Янь (КНР) — 25
  17. 🇺🇦 Семеренко Валентина (Украина) — 24
  18. 🇸🇪 Эберг Эльвира (Швеция) — 23
  19. 🇳🇴 Кноттен Каролин Оффигстад (Норвегия) — 22
  20. 🇳🇴 Тандревольд Ингрид Ландмарк (Норвегия) — 21
  21. 🇨🇳 Мэн Фаньци (КНР) — 20
  22. 🇺🇦 Джима Юлия (Украина) — 19
  23. 🇩🇪 Пройс Франциска (Германия) — 18
  24. 🇩🇪 Хинц Ванесса (Германия) — 17
  25. 🇷🇺 Миронова Светлана (Россия) — 16
  26. 🇱🇻 Бендика Байба (Латвия) — 15
  27. 🇨🇦 Мозер Надя (Канада) — 14
  28. 🇫🇷 Бескон Анаис (Франция) — 13
  29. 🇷🇺 Куклина Лариса (Россия) — 13
  30. 🇳🇴 Экхофф Тириль (Норвегия) — 11
  31. 🇫🇮 Эдер Мари (Финляндия) — 10
  32. 🇸🇪 Магнуссон Анна (Швеция) — 9
  33. 🇨🇿 Харватова Луция (Чехия) — 8
  34. 🇨🇭 Гаспарин Селина (Швейцария) — 7
  35. 🇧🇾 Сола Анна (Беларусь) — 6
  36. 🇩🇪 Хеттих Янина (Германия) — 5
  37. 🇮🇹 Вирер Доротея (Италия) — 4
  38. 🇫🇷 Брезаз-Буше Жюстин (Франция) — 3
  39. 🇸🇰 Фиалкова Паулина (Словакия) — 2
  40. 🇧🇾 Кручинкина Елена (Беларусь) — 1

Женщины | Индивидуальные гонки

  1. 🇨🇿 Давидова Маркета (Чехия) — 60
  2. 🇦🇹 Хаузер Лиза Тереза (Австрия) — 54
  3. 🇩🇪 Херрманн Дениз (Германия) — 48
  4. 🇧🇾 Алимбекова Динара (Беларусь) — 43
  5. 🇷🇺 Нигматуллина Ульяна (Россия) — 40
  6. 🇨🇦 Ландер Эмма (Канада) — 38
  7. 🇳🇴 Калкенберг Эмили Огхейм (Норвегия) — 36
  8. 🇷🇺 Резцова Кристина (Россия) — 34
  9. 🇩🇪 Вайдель Анна (Германия) — 32
  10. 🇳🇴 Олсбю-Ройселанн Марте (Норвегия) — 31
  11. 🇸🇪 Брурссон Мона (Швеция) — 30
  12. 🇩🇪 Фойгт Ванесса (Германия) — 29
  13. 🇮🇹 Виттоцци Лиза (Италия) — 28
  14. 🇯🇵 Татидзаки Фуюко (Япония) — 27
  15. 🇧🇪 Лие Лоттэ (Бельгия) — 26
  16. 🇨🇳 Чжан Янь (КНР) — 25
  17. 🇺🇦 Семеренко Валентина (Украина) — 24
  18. 🇸🇪 Эберг Эльвира (Швеция) — 23
  19. 🇳🇴 Кноттен Каролин Оффигстад (Норвегия) — 22
  20. 🇳🇴 Тандревольд Ингрид Ландмарк (Норвегия) — 21
  21. 🇨🇳 Мэн Фаньци (КНР) — 20
  22. 🇺🇦 Джима Юлия (Украина) — 19
  23. 🇩🇪 Пройс Франциска (Германия) — 18
  24. 🇩🇪 Хинц Ванесса (Германия) — 17
  25. 🇷🇺 Миронова Светлана (Россия) — 16
  26. 🇱🇻 Бендика Байба (Латвия) — 15
  27. 🇨🇦 Мозер Надя (Канада) — 14
  28. 🇫🇷 Бескон Анаис (Франция) — 13
  29. 🇷🇺 Куклина Лариса (Россия) — 13
  30. 🇳🇴 Экхофф Тириль (Норвегия) — 11
  31. 🇫🇮 Эдер Мари (Финляндия) — 10
  32. 🇸🇪 Магнуссон Анна (Швеция) — 9
  33. 🇨🇿 Харватова Луция (Чехия) — 8
  34. 🇨🇭 Гаспарин Селина (Швейцария) — 7
  35. 🇧🇾 Сола Анна (Беларусь) — 6
  36. 🇩🇪 Хеттих Янина (Германия) — 5
  37. 🇮🇹 Вирер Доротея (Италия) — 4
  38. 🇫🇷 Брезаз-Буше Жюстин (Франция) — 3
  39. 🇸🇰 Фиалкова Паулина (Словакия) — 2
  40. 🇧🇾 Кручинкина Елена (Беларусь) — 1

Женщины | Спринт

  1. 🇳🇴 Олсбю-Ройселанн Марте (Норвегия) — 299
  2. 🇸🇪 Эберг Эльвира (Швеция) — 246
  3. 🇧🇾 Алимбекова Динара (Беларусь) — 244
  4. 🇧🇾 Сола Анна (Беларусь) — 243
  5. 🇸🇪 Эберг Ханна (Швеция) — 223
  6. 🇦🇹 Хаузер Лиза Тереза (Австрия) — 199
  7. 🇫🇷 Бескон Анаис (Франция) — 196
  8. 🇫🇷 Брезаз-Буше Жюстин (Франция) — 173
  9. 🇫🇷 Шевалье-Буше Анаис (Франция) — 173
  10. 🇮🇹 Вирер Доротея (Италия) — 152
  11. 🇸🇪 Перссон Линн (Швеция) — 147
  12. 🇷🇺 Резцова Кристина (Россия) — 138
  13. 🇩🇪 Херрманн Дениз (Германия) — 135
  14. 🇸🇪 Брурссон Мона (Швеция) — 134
  15. 🇨🇿 Давидова Маркета (Чехия) — 114
  16. 🇳🇴 Экхофф Тириль (Норвегия) — 112
  17. 🇫🇷 Симон Жюлья (Франция) — 106
  18. 🇳🇴 Лиен Ида (Норвегия) — 103
  19. 🇩🇪 Пройс Франциска (Германия) — 99
  20. 🇩🇪 Фойгт Ванесса (Германия) — 98
  21. 🇨🇿 Йислова Ессика (Чехия) — 98
  22. 🇸🇪 Магнуссон Анна (Швеция) — 96
  23. 🇫🇷 Шевалье Хлоя (Франция) — 93
  24. 🇷🇺 Миронова Светлана (Россия) — 86
  25. 🇮🇹 Виттоцци Лиза (Италия) — 85
  26. 🇳🇴 Тандревольд Ингрид Ландмарк (Норвегия) — 79
  27. 🇫🇮 Эдер Мари (Финляндия) — 75
  28. 🇺🇦 Джима Юлия (Украина) — 73
  29. 🇷🇺 Васнецова Валерия (Россия) — 72
  30. 🇸🇪 Нильссон Стина (Швеция) — 65
  31. 🇷🇺 Нигматуллина Ульяна (Россия) — 65
  32. 🇷🇺 Казакевич Ирина (Россия) — 63
  33. 🇱🇻 Бендика Байба (Латвия) — 62
  34. 🇩🇪 Хинц Ванесса (Германия) — 61
  35. 🇺🇦 Билосюк Елена (Украина) — 57
  36. 🇨🇭 Хекки Лена (Швейцария) — 55
  37. 🇧🇪 Лие Лоттэ (Бельгия) — 55
  38. 🇳🇴 Кноттен Каролин Оффигстад (Норвегия) — 46
  39. 🇺🇸 Иган Клэр (США) — 44
  40. 🇧🇾 Кручинкина Елена (Беларусь) — 43
  41. 🇧🇾 Лещенко Ирина (Беларусь) — 42
  42. 🇵🇱 Жук Камила (Польша) — 35
  43. 🇪🇪 Томингас Туули (Эстония) — 35
  44. 🇨🇿 Пускарчикова Ева (Чехия) — 30
  45. 🇺🇦 Семеренко Валентина (Украина) — 28
  46. 🇩🇪 Хильдебранд Франциска (Германия) — 28
  47. 🇳🇴 Эрдаль Каролине (Норвегия) — 26
  48. 🇰🇷 Аввакумова Екатерина (Южная Корея) — 26
  49. 🇩🇪 Вайдель Анна (Германия) — 25
  50. 🇲🇩 Стремоус Алина (Молдова) — 25
  51. 🇺🇦 Блашко Дарья (Украина) — 22
  52. 🇵🇱 Хойниш-Старенга Моника (Польша) — 22
  53. 🇸🇰 Фиалкова Паулина (Словакия) — 21
  54. 🇫🇷 Коломбо Каролин (Франция) — 20
  55. 🇧🇬 Тодорова Милена (Болгария) — 18
  56. 🇦🇹 Здоуц Дуня (Австрия) — 18
  57. 🇩🇪 Хеттих Янина (Германия) — 17
  58. 🇷🇴 Ушкина Наталья (Румыния) — 15
  59. 🇨🇿 Харватова Луция (Чехия) — 15
  60. 🇨🇭 Басерга Эми (Швейцария) — 14
  61. 🇺🇸 Данкли Сьюзен (США) — 13
  62. 🇫🇮 Минккинен Суви (Финляндия) — 12
  63. 🇨🇿 Винкларкова Тереза (Чехия) — 12
  64. 🇨🇳 Тан Цзялинь (КНР) — 12
  65. 🇳🇴 Калкенберг Эмили Огхейм (Норвегия) — 10
  66. 🇮🇹 Санфилиппо Федерика (Италия) — 9
  67. 🇺🇸 Ирвин Дидра (США) — 8
  68. 🇸🇮 Клеменчич Полона (Словения) — 8
  69. 🇳🇴 Фемштейневик Рагнильд (Норвегия) — 7
  70. 🇦🇹 Ридер Кристина (Австрия) — 5
  71. 🇨🇳 Чу Юаньмэн (КНР) — 5
  72. 🇯🇵 Маеда Сари (Япония) — 4
  73. 🇫🇷 Боте Паула (Франция) — 2
  74. 🇨🇦 Бодри Сара (Канада) — 2
  75. 🇯🇵 Татидзаки Фуюко (Япония) — 1

Женщины | Преследование

  1. 🇳🇴 Олсбю-Ройселанн Марте (Норвегия) — 283
  2. 🇸🇪 Эберг Эльвира (Швеция) — 234
  3. 🇸🇪 Эберг Ханна (Швеция) — 228
  4. 🇧🇾 Алимбекова Динара (Беларусь) — 190
  5. 🇦🇹 Хаузер Лиза Тереза (Австрия) — 166
  6. 🇫🇷 Бескон Анаис (Франция) — 162
  7. 🇫🇷 Шевалье-Буше Анаис (Франция) — 159
  8. 🇫🇷 Симон Жюлья (Франция) — 147
  9. 🇮🇹 Вирер Доротея (Италия) — 131
  10. 🇧🇾 Сола Анна (Беларусь) — 129
  11. 🇨🇿 Давидова Маркета (Чехия) — 126
  12. 🇫🇷 Брезаз-Буше Жюстин (Франция) — 123
  13. 🇩🇪 Фойгт Ванесса (Германия) — 108
  14. 🇷🇺 Резцова Кристина (Россия) — 103
  15. 🇳🇴 Тандревольд Ингрид Ландмарк (Норвегия) — 103
  16. 🇸🇪 Брурссон Мона (Швеция) — 102
  17. 🇷🇺 Казакевич Ирина (Россия) — 101
  18. 🇨🇿 Йислова Ессика (Чехия) — 88
  19. 🇩🇪 Хинц Ванесса (Германия) — 85
  20. 🇧🇪 Лие Лоттэ (Бельгия) — 84
  21. 🇸🇪 Перссон Линн (Швеция) — 81
  22. 🇷🇺 Нигматуллина Ульяна (Россия) — 79
  23. 🇩🇪 Херрманн Дениз (Германия) — 73
  24. 🇷🇺 Миронова Светлана (Россия) — 72
  25. 🇸🇪 Магнуссон Анна (Швеция) — 71
  26. 🇨🇭 Хекки Лена (Швейцария) — 64
  27. 🇫🇮 Минккинен Суви (Финляндия) — 64
  28. 🇩🇪 Хильдебранд Франциска (Германия) — 62
  29. 🇮🇹 Виттоцци Лиза (Италия) — 61
  30. 🇵🇱 Хойниш-Старенга Моника (Польша) — 59
  31. 🇫🇷 Шевалье Хлоя (Франция) — 56
  32. 🇷🇺 Васнецова Валерия (Россия) — 55
  33. 🇺🇦 Джима Юлия (Украина) — 49
  34. 🇺🇦 Билосюк Елена (Украина) — 44
  35. 🇩🇪 Пройс Франциска (Германия) — 43
  36. 🇲🇩 Стремоус Алина (Молдова) — 42
  37. 🇺🇦 Блашко Дарья (Украина) — 40
  38. 🇸🇪 Нильссон Стина (Швеция) — 38
  39. 🇳🇴 Экхофф Тириль (Норвегия) — 38
  40. 🇸🇰 Фиалкова Ивона (Словакия) — 35
  41. 🇨🇳 Чу Юаньмэн (КНР) — 32
  42. 🇳🇴 Эрдаль Каролине (Норвегия) — 28
  43. 🇩🇪 Хеттих Янина (Германия) — 27
  44. 🇧🇾 Лещенко Ирина (Беларусь) — 25
  45. 🇫🇮 Эдер Мари (Финляндия) — 25
  46. 🇳🇴 Лиен Ида (Норвегия) — 22
  47. 🇸🇰 Фиалкова Паулина (Словакия) — 21
  48. 🇳🇴 Калкенберг Эмили Огхейм (Норвегия) — 20
  49. 🇯🇵 Татидзаки Фуюко (Япония) — 20
  50. 🇪🇪 Томингас Туули (Эстония) — 20
  51. 🇯🇵 Маеда Сари (Япония) — 18
  52. 🇨🇳 Мэн Фаньци (КНР) — 16
  53. 🇰🇿 Климина Дарья (Казахстан) — 15
  54. 🇮🇹 Санфилиппо Федерика (Италия) — 12
  55. 🇳🇴 Кноттен Каролин Оффигстад (Норвегия) — 12
  56. 🇺🇸 Иган Клэр (США) — 11
  57. 🇨🇭 Гаспарин Аита (Швейцария) — 11
  58. 🇧🇾 Кручинкина Елена (Беларусь) — 9
  59. 🇧🇬 Тодорова Милена (Болгария) — 9
  60. 🇺🇦 Семеренко Валентина (Украина) — 8
  61. 🇺🇦 Петренко Ирина (Украина) — 8
  62. 🇨🇦 Бэнкс Меган (Канада) — 8
  63. 🇱🇻 Бендика Байба (Латвия) — 8
  64. 🇨🇦 Мозер Надя (Канада) — 7
  65. 🇨🇭 Басерга Эми (Швейцария) — 6
  66. 🇵🇱 Жук Камила (Польша) — 6
  67. 🇷🇴 Ушкина Наталья (Румыния) — 5
  68. 🇷🇺 Куклина Лариса (Россия) — 5
  69. 🇨🇦 Ландер Эмма (Канада) — 4
  70. 🇺🇸 Данкли Сьюзен (США) — 4
  71. 🇫🇷 Боте Паула (Франция) — 2
  72. 🇰🇷 Аввакумова Екатерина (Южная Корея) — 1
  73. 🇨🇭 Гаспарин Элиза (Швейцария) — 1
  74. 🇧🇾 Пильчук Алина (Беларусь) — 1

Женщины | Масс-старт

  1. 🇸🇪 Эберг Эльвира (Швеция) — 60
  2. 🇫🇷 Симон Жюлья (Франция) — 54
  3. 🇷🇺 Резцова Кристина (Россия) — 48
  4. 🇮🇹 Вирер Доротея (Италия) — 43
  5. 🇨🇿 Йислова Ессика (Чехия) — 40
  6. 🇳🇴 Олсбю-Ройселанн Марте (Норвегия) — 38
  7. 🇷🇺 Нигматуллина Ульяна (Россия) — 36
  8. 🇨🇿 Давидова Маркета (Чехия) — 34
  9. 🇦🇹 Хаузер Лиза Тереза (Австрия) — 32
  10. 🇸🇪 Эберг Ханна (Швеция) — 31
  11. 🇸🇪 Брурссон Мона (Швеция) — 30
  12. 🇧🇾 Сола Анна (Беларусь) — 29
  13. 🇧🇪 Лие Лоттэ (Бельгия) — 28
  14. 🇫🇷 Шевалье-Буше Анаис (Франция) — 27
  15. 🇫🇷 Брезаз-Буше Жюстин (Франция) — 26
  16. 🇸🇪 Нильссон Стина (Швеция) — 25
  17. 🇳🇴 Тандревольд Ингрид Ландмарк (Норвегия) — 24
  18. 🇷🇺 Миронова Светлана (Россия) — 23
  19. 🇧🇾 Алимбекова Динара (Беларусь) — 22
  20. 🇸🇪 Магнуссон Анна (Швеция) — 21
  21. 🇸🇰 Фиалкова Ивона (Словакия) — 20
  22. 🇩🇪 Хинц Ванесса (Германия) — 18
  23. 🇯🇵 Татидзаки Фуюко (Япония) — 16
  24. 🇩🇪 Фойгт Ванесса (Германия) — 14
  25. 🇫🇮 Эдер Мари (Финляндия) — 12
  26. 🇺🇦 Блашко Дарья (Украина) — 10
  27. 🇮🇹 Виттоцци Лиза (Италия) — 8
  28. 🇺🇦 Джима Юлия (Украина) — 6
  29. 🇷🇺 Казакевич Ирина (Россия) — 4
  30. 🇺🇦 Билосюк Елена (Украина) — 2

Трансляция

Смотрите гонки 7-го этапа Кубка мира по биатлону на «Матч ТВ» и Sportbox.ru, а также на Eurosport 1 (индивидуальные гонки, женские эстафета и масс-старт), Eurosport 2 (мужской масс-старт) и в EurosportPlayer

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