Биатлон. Кубок мира-2021/2022. Женщины: очки, общий зачет
Полный зачет в личных гонках Кубка мира по биатлону сезона 2021/2022 среди женщин
С 27 ноября 2021 по 20 марта 2022 проходят соревнования Кубка мира по биатлону 2021/2022. Olympics следит за всеми этапами и публикует для вас полный общий зачет и очки в личных мужских и женских гонках, эстафетах и Кубке наций. Следите за биатлоном вместе с Olympics!
Этапы Кубка мира-2021/2022:
- 🇸🇪1-й этап, Эстерсунд (27–28 ноября)
- 🇸🇪2-й этап, Эстерсунд (2–5 декабря)
- 🇦🇹3-й этап, Хохфильцен (10–12 декабря)
- 🇫🇷4-й этап, Ле Гран Борнан (16–19 декабря)
- 🇩🇪5-й этап, Оберхоф (7–9 января)
- 🇩🇪6-й этап, Рупольдинг (12–16 января)
- 🇮🇹7-й этап, Антхольц (20–23 января)
- 🇫🇮8-й этап, Контиолахти (3–6 марта)
- 🇪🇪9-й этап, Отепя (10–13 марта)
- 🇳🇴10-й этап, Холменколлен (17–20 марта)
Результаты общего зачета и зачета в отдельных гонках (индивидуальные, спринт, преследование и масс-старт) для женщин даны на начало 7-го этапа в Антхольце.
- 👨 Мужчины, общий зачет и очки в Кубке мира 2021/22
- 👨👩 Эстафеты, общий зачет (мужчины, женщины, микст) 2021/22
- 🏆 Зачет Кубка наций 2021/22
Женщины | Общий зачет Кубка мира
- 🇨🇿 Давидова Маркета (Чехия) — 60
- 🇦🇹 Хаузер Лиза Тереза (Австрия) — 54
- 🇩🇪 Херрманн Дениз (Германия) — 48
- 🇧🇾 Алимбекова Динара (Беларусь) — 43
- 🇷🇺 Нигматуллина Ульяна (Россия) — 40
- 🇨🇦 Ландер Эмма (Канада) — 38
- 🇳🇴 Калкенберг Эмили Огхейм (Норвегия) — 36
- 🇷🇺 Резцова Кристина (Россия) — 34
- 🇩🇪 Вайдель Анна (Германия) — 32
- 🇳🇴 Олсбю-Ройселанн Марте (Норвегия) — 31
- 🇸🇪 Брурссон Мона (Швеция) — 30
- 🇩🇪 Фойгт Ванесса (Германия) — 29
- 🇮🇹 Виттоцци Лиза (Италия) — 28
- 🇯🇵 Татидзаки Фуюко (Япония) — 27
- 🇧🇪 Лие Лоттэ (Бельгия) — 26
- 🇨🇳 Чжан Янь (КНР) — 25
- 🇺🇦 Семеренко Валентина (Украина) — 24
- 🇸🇪 Эберг Эльвира (Швеция) — 23
- 🇳🇴 Кноттен Каролин Оффигстад (Норвегия) — 22
- 🇳🇴 Тандревольд Ингрид Ландмарк (Норвегия) — 21
- 🇨🇳 Мэн Фаньци (КНР) — 20
- 🇺🇦 Джима Юлия (Украина) — 19
- 🇩🇪 Пройс Франциска (Германия) — 18
- 🇩🇪 Хинц Ванесса (Германия) — 17
- 🇷🇺 Миронова Светлана (Россия) — 16
- 🇱🇻 Бендика Байба (Латвия) — 15
- 🇨🇦 Мозер Надя (Канада) — 14
- 🇫🇷 Бескон Анаис (Франция) — 13
- 🇷🇺 Куклина Лариса (Россия) — 13
- 🇳🇴 Экхофф Тириль (Норвегия) — 11
- 🇫🇮 Эдер Мари (Финляндия) — 10
- 🇸🇪 Магнуссон Анна (Швеция) — 9
- 🇨🇿 Харватова Луция (Чехия) — 8
- 🇨🇭 Гаспарин Селина (Швейцария) — 7
- 🇧🇾 Сола Анна (Беларусь) — 6
- 🇩🇪 Хеттих Янина (Германия) — 5
- 🇮🇹 Вирер Доротея (Италия) — 4
- 🇫🇷 Брезаз-Буше Жюстин (Франция) — 3
- 🇸🇰 Фиалкова Паулина (Словакия) — 2
- 🇧🇾 Кручинкина Елена (Беларусь) — 1
Женщины | Индивидуальные гонки
- 🇨🇿 Давидова Маркета (Чехия) — 60
- 🇦🇹 Хаузер Лиза Тереза (Австрия) — 54
- 🇩🇪 Херрманн Дениз (Германия) — 48
- 🇧🇾 Алимбекова Динара (Беларусь) — 43
- 🇷🇺 Нигматуллина Ульяна (Россия) — 40
- 🇨🇦 Ландер Эмма (Канада) — 38
- 🇳🇴 Калкенберг Эмили Огхейм (Норвегия) — 36
- 🇷🇺 Резцова Кристина (Россия) — 34
- 🇩🇪 Вайдель Анна (Германия) — 32
- 🇳🇴 Олсбю-Ройселанн Марте (Норвегия) — 31
- 🇸🇪 Брурссон Мона (Швеция) — 30
- 🇩🇪 Фойгт Ванесса (Германия) — 29
- 🇮🇹 Виттоцци Лиза (Италия) — 28
- 🇯🇵 Татидзаки Фуюко (Япония) — 27
- 🇧🇪 Лие Лоттэ (Бельгия) — 26
- 🇨🇳 Чжан Янь (КНР) — 25
- 🇺🇦 Семеренко Валентина (Украина) — 24
- 🇸🇪 Эберг Эльвира (Швеция) — 23
- 🇳🇴 Кноттен Каролин Оффигстад (Норвегия) — 22
- 🇳🇴 Тандревольд Ингрид Ландмарк (Норвегия) — 21
- 🇨🇳 Мэн Фаньци (КНР) — 20
- 🇺🇦 Джима Юлия (Украина) — 19
- 🇩🇪 Пройс Франциска (Германия) — 18
- 🇩🇪 Хинц Ванесса (Германия) — 17
- 🇷🇺 Миронова Светлана (Россия) — 16
- 🇱🇻 Бендика Байба (Латвия) — 15
- 🇨🇦 Мозер Надя (Канада) — 14
- 🇫🇷 Бескон Анаис (Франция) — 13
- 🇷🇺 Куклина Лариса (Россия) — 13
- 🇳🇴 Экхофф Тириль (Норвегия) — 11
- 🇫🇮 Эдер Мари (Финляндия) — 10
- 🇸🇪 Магнуссон Анна (Швеция) — 9
- 🇨🇿 Харватова Луция (Чехия) — 8
- 🇨🇭 Гаспарин Селина (Швейцария) — 7
- 🇧🇾 Сола Анна (Беларусь) — 6
- 🇩🇪 Хеттих Янина (Германия) — 5
- 🇮🇹 Вирер Доротея (Италия) — 4
- 🇫🇷 Брезаз-Буше Жюстин (Франция) — 3
- 🇸🇰 Фиалкова Паулина (Словакия) — 2
- 🇧🇾 Кручинкина Елена (Беларусь) — 1
Женщины | Спринт
- 🇳🇴 Олсбю-Ройселанн Марте (Норвегия) — 299
- 🇸🇪 Эберг Эльвира (Швеция) — 246
- 🇧🇾 Алимбекова Динара (Беларусь) — 244
- 🇧🇾 Сола Анна (Беларусь) — 243
- 🇸🇪 Эберг Ханна (Швеция) — 223
- 🇦🇹 Хаузер Лиза Тереза (Австрия) — 199
- 🇫🇷 Бескон Анаис (Франция) — 196
- 🇫🇷 Брезаз-Буше Жюстин (Франция) — 173
- 🇫🇷 Шевалье-Буше Анаис (Франция) — 173
- 🇮🇹 Вирер Доротея (Италия) — 152
- 🇸🇪 Перссон Линн (Швеция) — 147
- 🇷🇺 Резцова Кристина (Россия) — 138
- 🇩🇪 Херрманн Дениз (Германия) — 135
- 🇸🇪 Брурссон Мона (Швеция) — 134
- 🇨🇿 Давидова Маркета (Чехия) — 114
- 🇳🇴 Экхофф Тириль (Норвегия) — 112
- 🇫🇷 Симон Жюлья (Франция) — 106
- 🇳🇴 Лиен Ида (Норвегия) — 103
- 🇩🇪 Пройс Франциска (Германия) — 99
- 🇩🇪 Фойгт Ванесса (Германия) — 98
- 🇨🇿 Йислова Ессика (Чехия) — 98
- 🇸🇪 Магнуссон Анна (Швеция) — 96
- 🇫🇷 Шевалье Хлоя (Франция) — 93
- 🇷🇺 Миронова Светлана (Россия) — 86
- 🇮🇹 Виттоцци Лиза (Италия) — 85
- 🇳🇴 Тандревольд Ингрид Ландмарк (Норвегия) — 79
- 🇫🇮 Эдер Мари (Финляндия) — 75
- 🇺🇦 Джима Юлия (Украина) — 73
- 🇷🇺 Васнецова Валерия (Россия) — 72
- 🇸🇪 Нильссон Стина (Швеция) — 65
- 🇷🇺 Нигматуллина Ульяна (Россия) — 65
- 🇷🇺 Казакевич Ирина (Россия) — 63
- 🇱🇻 Бендика Байба (Латвия) — 62
- 🇩🇪 Хинц Ванесса (Германия) — 61
- 🇺🇦 Билосюк Елена (Украина) — 57
- 🇨🇭 Хекки Лена (Швейцария) — 55
- 🇧🇪 Лие Лоттэ (Бельгия) — 55
- 🇳🇴 Кноттен Каролин Оффигстад (Норвегия) — 46
- 🇺🇸 Иган Клэр (США) — 44
- 🇧🇾 Кручинкина Елена (Беларусь) — 43
- 🇧🇾 Лещенко Ирина (Беларусь) — 42
- 🇵🇱 Жук Камила (Польша) — 35
- 🇪🇪 Томингас Туули (Эстония) — 35
- 🇨🇿 Пускарчикова Ева (Чехия) — 30
- 🇺🇦 Семеренко Валентина (Украина) — 28
- 🇩🇪 Хильдебранд Франциска (Германия) — 28
- 🇳🇴 Эрдаль Каролине (Норвегия) — 26
- 🇰🇷 Аввакумова Екатерина (Южная Корея) — 26
- 🇩🇪 Вайдель Анна (Германия) — 25
- 🇲🇩 Стремоус Алина (Молдова) — 25
- 🇺🇦 Блашко Дарья (Украина) — 22
- 🇵🇱 Хойниш-Старенга Моника (Польша) — 22
- 🇸🇰 Фиалкова Паулина (Словакия) — 21
- 🇫🇷 Коломбо Каролин (Франция) — 20
- 🇧🇬 Тодорова Милена (Болгария) — 18
- 🇦🇹 Здоуц Дуня (Австрия) — 18
- 🇩🇪 Хеттих Янина (Германия) — 17
- 🇷🇴 Ушкина Наталья (Румыния) — 15
- 🇨🇿 Харватова Луция (Чехия) — 15
- 🇨🇭 Басерга Эми (Швейцария) — 14
- 🇺🇸 Данкли Сьюзен (США) — 13
- 🇫🇮 Минккинен Суви (Финляндия) — 12
- 🇨🇿 Винкларкова Тереза (Чехия) — 12
- 🇨🇳 Тан Цзялинь (КНР) — 12
- 🇳🇴 Калкенберг Эмили Огхейм (Норвегия) — 10
- 🇮🇹 Санфилиппо Федерика (Италия) — 9
- 🇺🇸 Ирвин Дидра (США) — 8
- 🇸🇮 Клеменчич Полона (Словения) — 8
- 🇳🇴 Фемштейневик Рагнильд (Норвегия) — 7
- 🇦🇹 Ридер Кристина (Австрия) — 5
- 🇨🇳 Чу Юаньмэн (КНР) — 5
- 🇯🇵 Маеда Сари (Япония) — 4
- 🇫🇷 Боте Паула (Франция) — 2
- 🇨🇦 Бодри Сара (Канада) — 2
- 🇯🇵 Татидзаки Фуюко (Япония) — 1
Женщины | Преследование
- 🇳🇴 Олсбю-Ройселанн Марте (Норвегия) — 283
- 🇸🇪 Эберг Эльвира (Швеция) — 234
- 🇸🇪 Эберг Ханна (Швеция) — 228
- 🇧🇾 Алимбекова Динара (Беларусь) — 190
- 🇦🇹 Хаузер Лиза Тереза (Австрия) — 166
- 🇫🇷 Бескон Анаис (Франция) — 162
- 🇫🇷 Шевалье-Буше Анаис (Франция) — 159
- 🇫🇷 Симон Жюлья (Франция) — 147
- 🇮🇹 Вирер Доротея (Италия) — 131
- 🇧🇾 Сола Анна (Беларусь) — 129
- 🇨🇿 Давидова Маркета (Чехия) — 126
- 🇫🇷 Брезаз-Буше Жюстин (Франция) — 123
- 🇩🇪 Фойгт Ванесса (Германия) — 108
- 🇷🇺 Резцова Кристина (Россия) — 103
- 🇳🇴 Тандревольд Ингрид Ландмарк (Норвегия) — 103
- 🇸🇪 Брурссон Мона (Швеция) — 102
- 🇷🇺 Казакевич Ирина (Россия) — 101
- 🇨🇿 Йислова Ессика (Чехия) — 88
- 🇩🇪 Хинц Ванесса (Германия) — 85
- 🇧🇪 Лие Лоттэ (Бельгия) — 84
- 🇸🇪 Перссон Линн (Швеция) — 81
- 🇷🇺 Нигматуллина Ульяна (Россия) — 79
- 🇩🇪 Херрманн Дениз (Германия) — 73
- 🇷🇺 Миронова Светлана (Россия) — 72
- 🇸🇪 Магнуссон Анна (Швеция) — 71
- 🇨🇭 Хекки Лена (Швейцария) — 64
- 🇫🇮 Минккинен Суви (Финляндия) — 64
- 🇩🇪 Хильдебранд Франциска (Германия) — 62
- 🇮🇹 Виттоцци Лиза (Италия) — 61
- 🇵🇱 Хойниш-Старенга Моника (Польша) — 59
- 🇫🇷 Шевалье Хлоя (Франция) — 56
- 🇷🇺 Васнецова Валерия (Россия) — 55
- 🇺🇦 Джима Юлия (Украина) — 49
- 🇺🇦 Билосюк Елена (Украина) — 44
- 🇩🇪 Пройс Франциска (Германия) — 43
- 🇲🇩 Стремоус Алина (Молдова) — 42
- 🇺🇦 Блашко Дарья (Украина) — 40
- 🇸🇪 Нильссон Стина (Швеция) — 38
- 🇳🇴 Экхофф Тириль (Норвегия) — 38
- 🇸🇰 Фиалкова Ивона (Словакия) — 35
- 🇨🇳 Чу Юаньмэн (КНР) — 32
- 🇳🇴 Эрдаль Каролине (Норвегия) — 28
- 🇩🇪 Хеттих Янина (Германия) — 27
- 🇧🇾 Лещенко Ирина (Беларусь) — 25
- 🇫🇮 Эдер Мари (Финляндия) — 25
- 🇳🇴 Лиен Ида (Норвегия) — 22
- 🇸🇰 Фиалкова Паулина (Словакия) — 21
- 🇳🇴 Калкенберг Эмили Огхейм (Норвегия) — 20
- 🇯🇵 Татидзаки Фуюко (Япония) — 20
- 🇪🇪 Томингас Туули (Эстония) — 20
- 🇯🇵 Маеда Сари (Япония) — 18
- 🇨🇳 Мэн Фаньци (КНР) — 16
- 🇰🇿 Климина Дарья (Казахстан) — 15
- 🇮🇹 Санфилиппо Федерика (Италия) — 12
- 🇳🇴 Кноттен Каролин Оффигстад (Норвегия) — 12
- 🇺🇸 Иган Клэр (США) — 11
- 🇨🇭 Гаспарин Аита (Швейцария) — 11
- 🇧🇾 Кручинкина Елена (Беларусь) — 9
- 🇧🇬 Тодорова Милена (Болгария) — 9
- 🇺🇦 Семеренко Валентина (Украина) — 8
- 🇺🇦 Петренко Ирина (Украина) — 8
- 🇨🇦 Бэнкс Меган (Канада) — 8
- 🇱🇻 Бендика Байба (Латвия) — 8
- 🇨🇦 Мозер Надя (Канада) — 7
- 🇨🇭 Басерга Эми (Швейцария) — 6
- 🇵🇱 Жук Камила (Польша) — 6
- 🇷🇴 Ушкина Наталья (Румыния) — 5
- 🇷🇺 Куклина Лариса (Россия) — 5
- 🇨🇦 Ландер Эмма (Канада) — 4
- 🇺🇸 Данкли Сьюзен (США) — 4
- 🇫🇷 Боте Паула (Франция) — 2
- 🇰🇷 Аввакумова Екатерина (Южная Корея) — 1
- 🇨🇭 Гаспарин Элиза (Швейцария) — 1
- 🇧🇾 Пильчук Алина (Беларусь) — 1
Женщины | Масс-старт
- 🇸🇪 Эберг Эльвира (Швеция) — 60
- 🇫🇷 Симон Жюлья (Франция) — 54
- 🇷🇺 Резцова Кристина (Россия) — 48
- 🇮🇹 Вирер Доротея (Италия) — 43
- 🇨🇿 Йислова Ессика (Чехия) — 40
- 🇳🇴 Олсбю-Ройселанн Марте (Норвегия) — 38
- 🇷🇺 Нигматуллина Ульяна (Россия) — 36
- 🇨🇿 Давидова Маркета (Чехия) — 34
- 🇦🇹 Хаузер Лиза Тереза (Австрия) — 32
- 🇸🇪 Эберг Ханна (Швеция) — 31
- 🇸🇪 Брурссон Мона (Швеция) — 30
- 🇧🇾 Сола Анна (Беларусь) — 29
- 🇧🇪 Лие Лоттэ (Бельгия) — 28
- 🇫🇷 Шевалье-Буше Анаис (Франция) — 27
- 🇫🇷 Брезаз-Буше Жюстин (Франция) — 26
- 🇸🇪 Нильссон Стина (Швеция) — 25
- 🇳🇴 Тандревольд Ингрид Ландмарк (Норвегия) — 24
- 🇷🇺 Миронова Светлана (Россия) — 23
- 🇧🇾 Алимбекова Динара (Беларусь) — 22
- 🇸🇪 Магнуссон Анна (Швеция) — 21
- 🇸🇰 Фиалкова Ивона (Словакия) — 20
- 🇩🇪 Хинц Ванесса (Германия) — 18
- 🇯🇵 Татидзаки Фуюко (Япония) — 16
- 🇩🇪 Фойгт Ванесса (Германия) — 14
- 🇫🇮 Эдер Мари (Финляндия) — 12
- 🇺🇦 Блашко Дарья (Украина) — 10
- 🇮🇹 Виттоцци Лиза (Италия) — 8
- 🇺🇦 Джима Юлия (Украина) — 6
- 🇷🇺 Казакевич Ирина (Россия) — 4
- 🇺🇦 Билосюк Елена (Украина) — 2
Трансляция
Смотрите гонки 7-го этапа Кубка мира по биатлону на «Матч ТВ» и Sportbox.ru, а также на Eurosport 1 (индивидуальные гонки, женские эстафета и масс-старт), Eurosport 2 (мужской масс-старт) и в EurosportPlayer
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