Биатлон. Кубок мира-2021/2022. Мужчины: очки, общий зачет

С 27 ноября 2021 по 20 марта 2022 проходят соревнования Кубка мира по биатлону 2021/2022. Olympics следит за всеми этапами и публикует для вас полный общий зачет и очки в личных мужских и женских гонках, эстафетах и Кубке наций. Следите за биатлоном вместе с Olympics!

Этапы Кубка мира-2021/2022:

Результаты общего зачета и зачета в отдельных гонках (индивидуальные, спринт, преследование и масс-старт) для мужчин даны на начало 7-го этапа в Антхольце.

Мужчины | Общий зачет Кубка мира

🇫🇷 Фийон Майе Кантен (Франция) — 581 🇸🇪 Самуэльссон Себастьян (Швеция) — 484 🇫🇷 Жаклен Эмильен (Франция) — 470 🇳🇴 Бё Тарьей (Норвегия) — 404 🇳🇴 Кристиансен Ветле Шостад (Норвегия) — 379 🇷🇺 Логинов Александр (Россия) — 377 🇧🇾 Смольский Антон (Беларусь) — 360 🇫🇷 Детьё Симон (Франция) — 345 🇳🇴 Легрейд Стурла Холм (Норвегия) — 344 🇳🇴 Бё Йоханнес Тиннес (Норвегия) — 343 🇷🇺 Латыпов Эдуард (Россия) — 336 🇫🇷 Клод Фабьен (Франция) — 292 🇩🇪 Кюн Йоханнес (Германия) — 279 🇩🇪 Долль Бенедикт (Германия) — 272 🇫🇮 Сеппяля Теро (Финляндия) — 265 🇩🇪 Рес Роман (Германия) — 243 🇩🇪 Лессер Эрик (Германия) — 233 🇳🇴 Баккен Сиверт Гутторм (Норвегия) — 226 🇩🇪 Наврат Филипп (Германия) — 209 🇦🇹 Эдер Симон (Австрия) — 209 🇮🇹 Бормолини Томас (Италия) — 206 🇨🇭 Вегер Беньямин (Швейцария) — 205 🇸🇪 Понсилуома Мартин (Швеция) — 203 🇱🇹 Строля Витаутас (Литва) — 200 🇷🇺 Серохвостов Даниил (Россия) — 199 🇦🇹 Ляйтнер Феликс (Австрия) — 187 🇮🇹 Хофер Лукас (Италия) — 185 🇫🇷 Гигонна Антонен (Франция) — 185 🇷🇺 Халили Саид Каримулла (Россия) — 174 🇳🇴 Андерсен Филип Фьельд (Норвегия) — 165 🇺🇦 Пидручный Дмитрий (Украина) — 148 🇧🇪 Клод Флоран (Бельгия) — 142 🇨🇿 Крчмарж Михал (Чехия) — 136 🇺🇦 Дудченко Антон (Украина) — 126 🇷🇺 Поварницын Александр (Россия) — 114 🇩🇪 Хорн Филипп (Германия) — 106 🇧🇾 Лазовский Дмитрий (Беларусь) — 100 🇸🇮 Фак Яков (Словения) — 99 🇨🇦 Гоу Скотт (Канада) — 91 🇷🇺 Цветков Максим (Россия) — 81 🇸🇪 Нелин Йеспер (Швеция) — 81 🇨🇦 Гоу Кристиан (Канада) — 72 🇮🇹 Джакомель Томмазо (Италия) — 70 🇷🇺 Бабиков Антон (Россия) — 69 🇫🇮 Хиденсало Олли (Финляндия) — 65 🇮🇹 Виндиш Доминик (Италия) — 65 🇸🇪 Фемлинг Пеппе (Швеция) — 65 🇺🇦 Цымбал Богдан (Украина) — 64 🇷🇺 Томшин Василий (Россия) — 56 🇧🇬 Илиев Владимир (Болгария) — 56 🇨🇭 Буркхальтер Йоша (Швейцария) — 55 🇺🇸 Браун Джейк (США) — 54 🇳🇴 Дале Йоханнес (Норвегия) — 54 🇺🇸 Шоммер Пол (США) — 51 🇩🇪 Цобель Давид (Германия) — 48 🇧🇾 Воробей Максим (Беларусь) — 44 🇫🇷 Перро Эрик (Франция) — 43 🇰🇷 Лапшин Тимофей (Южная Корея) — 43 🇺🇦 Прима Артём (Украина) — 43 🇯🇵 Кобоноки Цукаса (Япония) — 42 🇨🇳 Чен Фаньмин (КНР) — 40 🇳🇴 Андерсен Александер Фьельд (Норвегия) — 37 🇺🇸 Доэрти Шон (США) — 34 🇧🇾 Елётнов Роман (Беларусь) — 32 🇨🇿 Вацлавик Адам (Чехия) — 29 🇩🇪 Штрелов Юстус (Германия) — 28 🇳🇿 Райт Кэмпбелл (Новая Зеландия) — 27 🇳🇴 Бьёнтегор Эрленн (Норвегия) — 26 🇪🇪 Захна Рене (Эстония) — 24 🇪🇪 Эрмитс Калев (Эстония) — 22 🇨🇭 Штальдер Себастьян (Швейцария) — 19 🇩🇪 Фратцшер Лукас (Германия) — 19 🇧🇾 Лобастов Никита (Беларусь) — 17 🇳🇴 Аспенс Сверре Дален (Норвегия) — 16 🇨🇿 Ствртецки Якуб (Чехия) — 16 🇨🇦 Бюрнот Жюль (Канада) — 15 🇸🇮 Довжан Михал (Словения) — 15 🇵🇱 Гузик Гжегож (Польша) — 13 🇨🇦 Раннеллс Адам (Канада) — 12 🇸🇮 Бауэр Клемен (Словения) — 12 🇷🇺 Елисеев Матвей (Россия) — 11 🇭🇷 Црнкович Крешимир (Хорватия) — 10 🇧🇾 Бочарников Сергей (Беларусь) — 8 🇦🇹 Коматц Давид (Австрия) — 8 🇨🇭 Егер Мартин (Швейцария) — 8 🇮🇹 Бьона Дидье (Италия) — 6 🇧🇪 Ланже Тьерри (Бельгия) — 5 🇷🇴 Бута Георге (Румыния) — 5 🇸🇪 Стефанссон Мальте (Швеция) — 1

Мужины | Индивидуальные гонки

🇳🇴 Легрейд Стурла Холм (Норвегия) — 60 🇳🇴 Бё Тарьей (Норвегия) — 54 🇫🇷 Детьё Симон (Франция) — 48 🇨🇦 Гоу Скотт (Канада) — 43 🇳🇴 Бё Йоханнес Тиннес (Норвегия) — 40 🇳🇴 Баккен Сиверт Гутторм (Норвегия) — 38 🇷🇺 Латыпов Эдуард (Россия) — 36 🇫🇷 Фийон Майе Кантен (Франция) — 34 🇯🇵 Кобоноки Цукаса (Япония) — 32 🇨🇦 Гоу Кристиан (Канада) — 31 🇫🇷 Клод Фабьен (Франция) — 30 🇸🇪 Нелин Йеспер (Швеция) — 29 🇩🇪 Штрелов Юстус (Германия) — 28 🇩🇪 Рес Роман (Германия) — 27 🇷🇺 Серохвостов Даниил (Россия) — 26 🇦🇹 Эдер Симон (Австрия) — 25 🇳🇴 Кристиансен Ветле Шостад (Норвегия) — 24 🇱🇹 Строля Витаутас (Литва) — 23 🇧🇾 Смольский Антон (Беларусь) — 22 🇦🇹 Ляйтнер Феликс (Австрия) — 21 🇨🇿 Крчмарж Михал (Чехия) — 20 🇺🇸 Шоммер Пол (США) — 19 🇺🇸 Браун Джейк (США) — 18 🇺🇦 Дудченко Антон (Украина) — 17 🇧🇪 Клод Флоран (Бельгия) — 16 🇳🇴 Дале Йоханнес (Норвегия) — 15 🇷🇺 Халили Саид Каримулла (Россия) — 14 🇺🇦 Пидручный Дмитрий (Украина) — 13 🇸🇮 Фак Яков (Словения) — 12 🇷🇺 Елисеев Матвей (Россия) — 11 🇳🇴 Андерсен Филип Фьельд (Норвегия) — 10 🇩🇪 Долль Бенедикт (Германия) — 9 🇦🇹 Коматц Давид (Австрия) — 8 🇧🇾 Лазовский Дмитрий (Беларусь) — 7 🇫🇷 Жаклен Эмильен (Франция) — 6 🇷🇴 Бута Георге (Румыния) — 5 🇸🇮 Довжан Михал (Словения) — 4 🇮🇹 Бьона Дидье (Италия) — 3 🇫🇷 Гигонна Антонен (Франция) — 2 🇸🇪 Самуэльссон Себастьян (Швеция) — 1

Мужчины | Спринт

🇸🇪 Самуэльссон Себастьян (Швеция) — 229 🇫🇷 Фийон Майе Кантен (Франция) — 228 🇫🇷 Жаклен Эмильен (Франция) — 225 🇷🇺 Логинов Александр (Россия) — 200 🇳🇴 Кристиансен Ветле Шостад (Норвегия) — 178 🇳🇴 Бё Йоханнес Тиннес (Норвегия) — 165 🇳🇴 Бё Тарьей (Норвегия) — 165 🇷🇺 Латыпов Эдуард (Россия) — 158 🇧🇾 Смольский Антон (Беларусь) — 156 🇩🇪 Кюн Йоханнес (Германия) — 152 🇳🇴 Легрейд Стурла Холм (Норвегия) — 151 🇫🇷 Детьё Симон (Франция) — 135 🇩🇪 Долль Бенедикт (Германия) — 124 🇳🇴 Андерсен Филип Фьельд (Норвегия) — 115 🇫🇮 Сеппяля Теро (Финляндия) — 115 🇸🇪 Понсилуома Мартин (Швеция) — 111 🇱🇹 Строля Витаутас (Литва) — 111 🇩🇪 Рес Роман (Германия) — 104 🇫🇷 Клод Фабьен (Франция) — 103 🇩🇪 Наврат Филипп (Германия) — 100 🇮🇹 Бормолини Томас (Италия) — 99 🇨🇭 Вегер Беньямин (Швейцария) — 98 🇺🇦 Пидручный Дмитрий (Украина) — 97 🇷🇺 Серохвостов Даниил (Россия) — 93 🇮🇹 Хофер Лукас (Италия) — 90 🇩🇪 Лессер Эрик (Германия) — 86 🇳🇴 Баккен Сиверт Гутторм (Норвегия) — 77 🇫🇷 Гигонна Антонен (Франция) — 75 🇦🇹 Эдер Симон (Австрия) — 72 🇧🇾 Лазовский Дмитрий (Беларусь) — 68 🇩🇪 Хорн Филипп (Германия) — 66 🇺🇦 Дудченко Антон (Украина) — 61 🇷🇺 Халили Саид Каримулла (Россия) — 60 🇸🇮 Фак Яков (Словения) — 53 🇷🇺 Поварницын Александр (Россия) — 51 🇫🇮 Хиденсало Олли (Финляндия) — 50 🇧🇪 Клод Флоран (Бельгия) — 48 🇮🇹 Виндиш Доминик (Италия) — 46 🇺🇦 Цымбал Богдан (Украина) — 46 🇰🇷 Лапшин Тимофей (Южная Корея) — 43 🇨🇭 Буркхальтер Йоша (Швейцария) — 43 🇺🇦 Прима Артём (Украина) — 43 🇦🇹 Ляйтнер Феликс (Австрия) — 43 🇸🇪 Нелин Йеспер (Швеция) — 42 🇨🇳 Чен Фаньмин (КНР) — 40 🇨🇿 Крчмарж Михал (Чехия) — 39 🇷🇺 Бабиков Антон (Россия) — 38 🇫🇷 Перро Эрик (Франция) — 34 🇳🇴 Андерсен Александер Фьельд (Норвегия) — 30 🇺🇸 Браун Джейк (США) — 30 🇧🇾 Елётнов Роман (Беларусь) — 28 🇧🇬 Илиев Владимир (Болгария) — 28 🇨🇦 Гоу Кристиан (Канада) — 27 🇳🇴 Бьёнтегор Эрленн (Норвегия) — 26 🇪🇪 Захна Рене (Эстония) — 24 🇨🇦 Гоу Скотт (Канада) — 23 🇺🇸 Шоммер Пол (США) — 23 🇪🇪 Эрмитс Калев (Эстония) — 22 🇮🇹 Джакомель Томмазо (Италия) — 22 🇺🇸 Доэрти Шон (США) — 21 🇷🇺 Цветков Максим (Россия) — 20 🇨🇭 Штальдер Себастьян (Швейцария) — 19 🇩🇪 Фратцшер Лукас (Германия) — 19 🇷🇺 Томшин Василий (Россия) — 18 🇩🇪 Цобель Давид (Германия) — 17 🇳🇿 Райт Кэмпбелл (Новая Зеландия) — 17 🇨🇦 Бюрнот Жюль (Канада) — 15 🇨🇿 Ствртецки Якуб (Чехия) — 14 🇧🇾 Лобастов Никита (Беларусь) — 14 🇧🇾 Воробей Максим (Беларусь) — 13 🇵🇱 Гузик Гжегож (Польша) — 13 🇸🇪 Фемлинг Пеппе (Швеция) — 12 🇨🇿 Вацлавик Адам (Чехия) — 12 🇨🇦 Раннеллс Адам (Канада) — 10 🇭🇷 Црнкович Крешимир (Хорватия) — 10 🇸🇮 Довжан Михал (Словения) — 8 🇨🇭 Егер Мартин (Швейцария) — 8 🇳🇴 Дале Йоханнес (Норвегия) — 8 🇸🇮 Бауэр Клемен (Словения) — 6 🇧🇪 Ланже Тьерри (Бельгия) — 5 🇮🇹 Бьона Дидье (Италия) — 3

Мужчины | Преследование

🇫🇷 Фийон Майе Кантен (Франция) — 265 🇸🇪 Самуэльссон Себастьян (Швеция) — 222 🇫🇷 Жаклен Эмильен (Франция) — 179 🇧🇾 Смольский Антон (Беларусь) — 152 🇷🇺 Логинов Александр (Россия) — 151 🇫🇷 Детьё Симон (Франция) — 146 🇩🇪 Лессер Эрик (Германия) — 139 🇳🇴 Кристиансен Ветле Шостад (Норвегия) — 137 🇳🇴 Бё Тарьей (Норвегия) — 137 🇫🇷 Клод Фабьен (Франция) — 132 🇫🇮 Сеппяля Теро (Финляндия) — 122 🇳🇴 Бё Йоханнес Тиннес (Норвегия) — 117 🇷🇺 Латыпов Эдуард (Россия) — 113 🇳🇴 Легрейд Стурла Холм (Норвегия) — 113 🇩🇪 Рес Роман (Германия) — 106 🇩🇪 Долль Бенедикт (Германия) — 103 🇩🇪 Кюн Йоханнес (Германия) — 89 🇦🇹 Эдер Симон (Австрия) — 88 🇷🇺 Халили Саид Каримулла (Россия) — 88 🇸🇪 Понсилуома Мартин (Швеция) — 88 🇩🇪 Наврат Филипп (Германия) — 87 🇮🇹 Бормолини Томас (Италия) — 84 🇫🇷 Гигонна Антонен (Франция) — 83 🇮🇹 Хофер Лукас (Италия) — 81 🇦🇹 Ляйтнер Феликс (Австрия) — 80 🇧🇪 Клод Флоран (Бельгия) — 78 🇨🇿 Крчмарж Михал (Чехия) — 77 🇳🇴 Баккен Сиверт Гутторм (Норвегия) — 77 🇨🇭 Вегер Беньямин (Швейцария) — 76 🇷🇺 Серохвостов Даниил (Россия) — 70 🇱🇹 Строля Витаутас (Литва) — 66 🇷🇺 Цветков Максим (Россия) — 61 🇸🇪 Фемлинг Пеппе (Швеция) — 53 🇮🇹 Джакомель Томмазо (Италия) — 48 🇺🇦 Дудченко Антон (Украина) — 48 🇷🇺 Поварницын Александр (Россия) — 45 🇩🇪 Хорн Филипп (Германия) — 40 🇷🇺 Томшин Василий (Россия) — 38 🇺🇦 Пидручный Дмитрий (Украина) — 38 🇳🇴 Андерсен Филип Фьельд (Норвегия) — 38 🇸🇮 Фак Яков (Словения) — 34 🇩🇪 Цобель Давид (Германия) — 31 🇷🇺 Бабиков Антон (Россия) — 31 🇳🇴 Дале Йоханнес (Норвегия) — 31 🇧🇾 Воробей Максим (Беларусь) — 31 🇧🇬 Илиев Владимир (Болгария) — 28 🇨🇦 Гоу Скотт (Канада) — 25 🇧🇾 Лазовский Дмитрий (Беларусь) — 25 🇮🇹 Виндиш Доминик (Италия) — 19 🇺🇦 Цымбал Богдан (Украина) — 18 🇨🇿 Вацлавик Адам (Чехия) — 17 🇳🇴 Аспенс Сверре Дален (Норвегия) — 16 🇫🇮 Хиденсало Олли (Финляндия) — 15 🇨🇦 Гоу Кристиан (Канада) — 14 🇺🇸 Доэрти Шон (США) — 13 🇨🇭 Буркхальтер Йоша (Швейцария) — 12 🇯🇵 Кобоноки Цукаса (Япония) — 10 🇳🇿 Райт Кэмпбелл (Новая Зеландия) — 10 🇸🇪 Нелин Йеспер (Швеция) — 10 🇫🇷 Перро Эрик (Франция) — 9 🇺🇸 Шоммер Пол (США) — 9 🇧🇾 Бочарников Сергей (Беларусь) — 8 🇳🇴 Андерсен Александер Фьельд (Норвегия) — 7 🇺🇸 Браун Джейк (США) — 6 🇸🇮 Бауэр Клемен (Словения) — 6 🇧🇾 Елётнов Роман (Беларусь) — 4 🇧🇾 Лобастов Никита (Беларусь) — 3 🇸🇮 Довжан Михал (Словения) — 3 🇨🇦 Раннеллс Адам (Канада) — 2 🇨🇿 Ствртецки Якуб (Чехия) — 2 🇸🇪 Стефанссон Мальте (Швеция) — 1

Мужчины | Масс-старт

🇫🇷 Жаклен Эмильен (Франция) — 60 🇫🇷 Фийон Майе Кантен (Франция) — 54 🇳🇴 Бё Тарьей (Норвегия) — 48 🇦🇹 Ляйтнер Феликс (Австрия) — 43 🇳🇴 Кристиансен Ветле Шостад (Норвегия) — 40 🇩🇪 Кюн Йоханнес (Германия) — 38 🇩🇪 Долль Бенедикт (Германия) — 36 🇳🇴 Баккен Сиверт Гутторм (Норвегия) — 34 🇸🇪 Самуэльссон Себастьян (Швеция) — 32 🇨🇭 Вегер Беньямин (Швейцария) — 31 🇧🇾 Смольский Антон (Беларусь) — 30 🇷🇺 Латыпов Эдуард (Россия) — 29 🇫🇮 Сеппяля Теро (Финляндия) — 28 🇫🇷 Клод Фабьен (Франция) — 27 🇷🇺 Логинов Александр (Россия) — 26 🇫🇷 Гигонна Антонен (Франция) — 25 🇦🇹 Эдер Симон (Австрия) — 24 🇮🇹 Бормолини Томас (Италия) — 23 🇩🇪 Наврат Филипп (Германия) — 22 🇳🇴 Бё Йоханнес Тиннес (Норвегия) — 21 🇳🇴 Легрейд Стурла Холм (Норвегия) — 20 🇷🇺 Поварницын Александр (Россия) — 18 🇫🇷 Детьё Симон (Франция) — 16 🇮🇹 Хофер Лукас (Италия) — 14 🇷🇺 Халили Саид Каримулла (Россия) — 12 🇷🇺 Серохвостов Даниил (Россия) — 10 🇩🇪 Лессер Эрик (Германия) — 8 🇩🇪 Рес Роман (Германия) — 6 🇸🇪 Понсилуома Мартин (Швеция) — 4 🇳🇴 Андерсен Филип Фьельд (Норвегия) — 2

Трансляция

Смотрите гонки 7-го этапа Кубка мира по биатлону на «Матч ТВ» и Sportbox.ru, а также на Eurosport 1 (индивидуальные гонки, женские эстафета и масс-старт), Eurosport 2 (мужской масс-старт) и в EurosportPlayer

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