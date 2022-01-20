Биатлон. Кубок мира-2021/2022. Мужчины: очки, общий зачет
Полный зачет в личных гонках Кубка мира по биатлону сезона 2021/2022 среди мужчин
С 27 ноября 2021 по 20 марта 2022 проходят соревнования Кубка мира по биатлону 2021/2022. Olympics следит за всеми этапами и публикует для вас полный общий зачет и очки в личных мужских и женских гонках, эстафетах и Кубке наций. Следите за биатлоном вместе с Olympics!
Этапы Кубка мира-2021/2022:
- 🇸🇪1-й этап, Эстерсунд (27–28 ноября)
- 🇸🇪2-й этап, Эстерсунд (2–5 декабря)
- 🇦🇹3-й этап, Хохфильцен (10–12 декабря)
- 🇫🇷4-й этап, Ле Гран Борнан (16–19 декабря)
- 🇩🇪5-й этап, Оберхоф (7–9 января)
- 🇩🇪6-й этап, Рупольдинг (12–16 января)
- 🇮🇹7-й этап, Антхольц (20–23 января)
- 🇫🇮8-й этап, Контиолахти (3–6 марта)
- 🇪🇪9-й этап, Отепя (10–13 марта)
- 🇳🇴10-й этап, Холменколлен (17–20 марта)
Результаты общего зачета и зачета в отдельных гонках (индивидуальные, спринт, преследование и масс-старт) для мужчин даны на начало 7-го этапа в Антхольце.
- 👩 Женщины, общий зачет и очки в Кубке мира 2021/22
- 👨👩 Эстафеты, общий зачет (мужчины, женщины, микст) 2021/22
- 🏆 Зачет Кубка наций 2021/22
Мужчины | Общий зачет Кубка мира
- 🇫🇷 Фийон Майе Кантен (Франция) — 581
- 🇸🇪 Самуэльссон Себастьян (Швеция) — 484
- 🇫🇷 Жаклен Эмильен (Франция) — 470
- 🇳🇴 Бё Тарьей (Норвегия) — 404
- 🇳🇴 Кристиансен Ветле Шостад (Норвегия) — 379
- 🇷🇺 Логинов Александр (Россия) — 377
- 🇧🇾 Смольский Антон (Беларусь) — 360
- 🇫🇷 Детьё Симон (Франция) — 345
- 🇳🇴 Легрейд Стурла Холм (Норвегия) — 344
- 🇳🇴 Бё Йоханнес Тиннес (Норвегия) — 343
- 🇷🇺 Латыпов Эдуард (Россия) — 336
- 🇫🇷 Клод Фабьен (Франция) — 292
- 🇩🇪 Кюн Йоханнес (Германия) — 279
- 🇩🇪 Долль Бенедикт (Германия) — 272
- 🇫🇮 Сеппяля Теро (Финляндия) — 265
- 🇩🇪 Рес Роман (Германия) — 243
- 🇩🇪 Лессер Эрик (Германия) — 233
- 🇳🇴 Баккен Сиверт Гутторм (Норвегия) — 226
- 🇩🇪 Наврат Филипп (Германия) — 209
- 🇦🇹 Эдер Симон (Австрия) — 209
- 🇮🇹 Бормолини Томас (Италия) — 206
- 🇨🇭 Вегер Беньямин (Швейцария) — 205
- 🇸🇪 Понсилуома Мартин (Швеция) — 203
- 🇱🇹 Строля Витаутас (Литва) — 200
- 🇷🇺 Серохвостов Даниил (Россия) — 199
- 🇦🇹 Ляйтнер Феликс (Австрия) — 187
- 🇮🇹 Хофер Лукас (Италия) — 185
- 🇫🇷 Гигонна Антонен (Франция) — 185
- 🇷🇺 Халили Саид Каримулла (Россия) — 174
- 🇳🇴 Андерсен Филип Фьельд (Норвегия) — 165
- 🇺🇦 Пидручный Дмитрий (Украина) — 148
- 🇧🇪 Клод Флоран (Бельгия) — 142
- 🇨🇿 Крчмарж Михал (Чехия) — 136
- 🇺🇦 Дудченко Антон (Украина) — 126
- 🇷🇺 Поварницын Александр (Россия) — 114
- 🇩🇪 Хорн Филипп (Германия) — 106
- 🇧🇾 Лазовский Дмитрий (Беларусь) — 100
- 🇸🇮 Фак Яков (Словения) — 99
- 🇨🇦 Гоу Скотт (Канада) — 91
- 🇷🇺 Цветков Максим (Россия) — 81
- 🇸🇪 Нелин Йеспер (Швеция) — 81
- 🇨🇦 Гоу Кристиан (Канада) — 72
- 🇮🇹 Джакомель Томмазо (Италия) — 70
- 🇷🇺 Бабиков Антон (Россия) — 69
- 🇫🇮 Хиденсало Олли (Финляндия) — 65
- 🇮🇹 Виндиш Доминик (Италия) — 65
- 🇸🇪 Фемлинг Пеппе (Швеция) — 65
- 🇺🇦 Цымбал Богдан (Украина) — 64
- 🇷🇺 Томшин Василий (Россия) — 56
- 🇧🇬 Илиев Владимир (Болгария) — 56
- 🇨🇭 Буркхальтер Йоша (Швейцария) — 55
- 🇺🇸 Браун Джейк (США) — 54
- 🇳🇴 Дале Йоханнес (Норвегия) — 54
- 🇺🇸 Шоммер Пол (США) — 51
- 🇩🇪 Цобель Давид (Германия) — 48
- 🇧🇾 Воробей Максим (Беларусь) — 44
- 🇫🇷 Перро Эрик (Франция) — 43
- 🇰🇷 Лапшин Тимофей (Южная Корея) — 43
- 🇺🇦 Прима Артём (Украина) — 43
- 🇯🇵 Кобоноки Цукаса (Япония) — 42
- 🇨🇳 Чен Фаньмин (КНР) — 40
- 🇳🇴 Андерсен Александер Фьельд (Норвегия) — 37
- 🇺🇸 Доэрти Шон (США) — 34
- 🇧🇾 Елётнов Роман (Беларусь) — 32
- 🇨🇿 Вацлавик Адам (Чехия) — 29
- 🇩🇪 Штрелов Юстус (Германия) — 28
- 🇳🇿 Райт Кэмпбелл (Новая Зеландия) — 27
- 🇳🇴 Бьёнтегор Эрленн (Норвегия) — 26
- 🇪🇪 Захна Рене (Эстония) — 24
- 🇪🇪 Эрмитс Калев (Эстония) — 22
- 🇨🇭 Штальдер Себастьян (Швейцария) — 19
- 🇩🇪 Фратцшер Лукас (Германия) — 19
- 🇧🇾 Лобастов Никита (Беларусь) — 17
- 🇳🇴 Аспенс Сверре Дален (Норвегия) — 16
- 🇨🇿 Ствртецки Якуб (Чехия) — 16
- 🇨🇦 Бюрнот Жюль (Канада) — 15
- 🇸🇮 Довжан Михал (Словения) — 15
- 🇵🇱 Гузик Гжегож (Польша) — 13
- 🇨🇦 Раннеллс Адам (Канада) — 12
- 🇸🇮 Бауэр Клемен (Словения) — 12
- 🇷🇺 Елисеев Матвей (Россия) — 11
- 🇭🇷 Црнкович Крешимир (Хорватия) — 10
- 🇧🇾 Бочарников Сергей (Беларусь) — 8
- 🇦🇹 Коматц Давид (Австрия) — 8
- 🇨🇭 Егер Мартин (Швейцария) — 8
- 🇮🇹 Бьона Дидье (Италия) — 6
- 🇧🇪 Ланже Тьерри (Бельгия) — 5
- 🇷🇴 Бута Георге (Румыния) — 5
- 🇸🇪 Стефанссон Мальте (Швеция) — 1
Мужины | Индивидуальные гонки
- 🇳🇴 Легрейд Стурла Холм (Норвегия) — 60
- 🇳🇴 Бё Тарьей (Норвегия) — 54
- 🇫🇷 Детьё Симон (Франция) — 48
- 🇨🇦 Гоу Скотт (Канада) — 43
- 🇳🇴 Бё Йоханнес Тиннес (Норвегия) — 40
- 🇳🇴 Баккен Сиверт Гутторм (Норвегия) — 38
- 🇷🇺 Латыпов Эдуард (Россия) — 36
- 🇫🇷 Фийон Майе Кантен (Франция) — 34
- 🇯🇵 Кобоноки Цукаса (Япония) — 32
- 🇨🇦 Гоу Кристиан (Канада) — 31
- 🇫🇷 Клод Фабьен (Франция) — 30
- 🇸🇪 Нелин Йеспер (Швеция) — 29
- 🇩🇪 Штрелов Юстус (Германия) — 28
- 🇩🇪 Рес Роман (Германия) — 27
- 🇷🇺 Серохвостов Даниил (Россия) — 26
- 🇦🇹 Эдер Симон (Австрия) — 25
- 🇳🇴 Кристиансен Ветле Шостад (Норвегия) — 24
- 🇱🇹 Строля Витаутас (Литва) — 23
- 🇧🇾 Смольский Антон (Беларусь) — 22
- 🇦🇹 Ляйтнер Феликс (Австрия) — 21
- 🇨🇿 Крчмарж Михал (Чехия) — 20
- 🇺🇸 Шоммер Пол (США) — 19
- 🇺🇸 Браун Джейк (США) — 18
- 🇺🇦 Дудченко Антон (Украина) — 17
- 🇧🇪 Клод Флоран (Бельгия) — 16
- 🇳🇴 Дале Йоханнес (Норвегия) — 15
- 🇷🇺 Халили Саид Каримулла (Россия) — 14
- 🇺🇦 Пидручный Дмитрий (Украина) — 13
- 🇸🇮 Фак Яков (Словения) — 12
- 🇷🇺 Елисеев Матвей (Россия) — 11
- 🇳🇴 Андерсен Филип Фьельд (Норвегия) — 10
- 🇩🇪 Долль Бенедикт (Германия) — 9
- 🇦🇹 Коматц Давид (Австрия) — 8
- 🇧🇾 Лазовский Дмитрий (Беларусь) — 7
- 🇫🇷 Жаклен Эмильен (Франция) — 6
- 🇷🇴 Бута Георге (Румыния) — 5
- 🇸🇮 Довжан Михал (Словения) — 4
- 🇮🇹 Бьона Дидье (Италия) — 3
- 🇫🇷 Гигонна Антонен (Франция) — 2
- 🇸🇪 Самуэльссон Себастьян (Швеция) — 1
Мужчины | Спринт
- 🇸🇪 Самуэльссон Себастьян (Швеция) — 229
- 🇫🇷 Фийон Майе Кантен (Франция) — 228
- 🇫🇷 Жаклен Эмильен (Франция) — 225
- 🇷🇺 Логинов Александр (Россия) — 200
- 🇳🇴 Кристиансен Ветле Шостад (Норвегия) — 178
- 🇳🇴 Бё Йоханнес Тиннес (Норвегия) — 165
- 🇳🇴 Бё Тарьей (Норвегия) — 165
- 🇷🇺 Латыпов Эдуард (Россия) — 158
- 🇧🇾 Смольский Антон (Беларусь) — 156
- 🇩🇪 Кюн Йоханнес (Германия) — 152
- 🇳🇴 Легрейд Стурла Холм (Норвегия) — 151
- 🇫🇷 Детьё Симон (Франция) — 135
- 🇩🇪 Долль Бенедикт (Германия) — 124
- 🇳🇴 Андерсен Филип Фьельд (Норвегия) — 115
- 🇫🇮 Сеппяля Теро (Финляндия) — 115
- 🇸🇪 Понсилуома Мартин (Швеция) — 111
- 🇱🇹 Строля Витаутас (Литва) — 111
- 🇩🇪 Рес Роман (Германия) — 104
- 🇫🇷 Клод Фабьен (Франция) — 103
- 🇩🇪 Наврат Филипп (Германия) — 100
- 🇮🇹 Бормолини Томас (Италия) — 99
- 🇨🇭 Вегер Беньямин (Швейцария) — 98
- 🇺🇦 Пидручный Дмитрий (Украина) — 97
- 🇷🇺 Серохвостов Даниил (Россия) — 93
- 🇮🇹 Хофер Лукас (Италия) — 90
- 🇩🇪 Лессер Эрик (Германия) — 86
- 🇳🇴 Баккен Сиверт Гутторм (Норвегия) — 77
- 🇫🇷 Гигонна Антонен (Франция) — 75
- 🇦🇹 Эдер Симон (Австрия) — 72
- 🇧🇾 Лазовский Дмитрий (Беларусь) — 68
- 🇩🇪 Хорн Филипп (Германия) — 66
- 🇺🇦 Дудченко Антон (Украина) — 61
- 🇷🇺 Халили Саид Каримулла (Россия) — 60
- 🇸🇮 Фак Яков (Словения) — 53
- 🇷🇺 Поварницын Александр (Россия) — 51
- 🇫🇮 Хиденсало Олли (Финляндия) — 50
- 🇧🇪 Клод Флоран (Бельгия) — 48
- 🇮🇹 Виндиш Доминик (Италия) — 46
- 🇺🇦 Цымбал Богдан (Украина) — 46
- 🇰🇷 Лапшин Тимофей (Южная Корея) — 43
- 🇨🇭 Буркхальтер Йоша (Швейцария) — 43
- 🇺🇦 Прима Артём (Украина) — 43
- 🇦🇹 Ляйтнер Феликс (Австрия) — 43
- 🇸🇪 Нелин Йеспер (Швеция) — 42
- 🇨🇳 Чен Фаньмин (КНР) — 40
- 🇨🇿 Крчмарж Михал (Чехия) — 39
- 🇷🇺 Бабиков Антон (Россия) — 38
- 🇫🇷 Перро Эрик (Франция) — 34
- 🇳🇴 Андерсен Александер Фьельд (Норвегия) — 30
- 🇺🇸 Браун Джейк (США) — 30
- 🇧🇾 Елётнов Роман (Беларусь) — 28
- 🇧🇬 Илиев Владимир (Болгария) — 28
- 🇨🇦 Гоу Кристиан (Канада) — 27
- 🇳🇴 Бьёнтегор Эрленн (Норвегия) — 26
- 🇪🇪 Захна Рене (Эстония) — 24
- 🇨🇦 Гоу Скотт (Канада) — 23
- 🇺🇸 Шоммер Пол (США) — 23
- 🇪🇪 Эрмитс Калев (Эстония) — 22
- 🇮🇹 Джакомель Томмазо (Италия) — 22
- 🇺🇸 Доэрти Шон (США) — 21
- 🇷🇺 Цветков Максим (Россия) — 20
- 🇨🇭 Штальдер Себастьян (Швейцария) — 19
- 🇩🇪 Фратцшер Лукас (Германия) — 19
- 🇷🇺 Томшин Василий (Россия) — 18
- 🇩🇪 Цобель Давид (Германия) — 17
- 🇳🇿 Райт Кэмпбелл (Новая Зеландия) — 17
- 🇨🇦 Бюрнот Жюль (Канада) — 15
- 🇨🇿 Ствртецки Якуб (Чехия) — 14
- 🇧🇾 Лобастов Никита (Беларусь) — 14
- 🇧🇾 Воробей Максим (Беларусь) — 13
- 🇵🇱 Гузик Гжегож (Польша) — 13
- 🇸🇪 Фемлинг Пеппе (Швеция) — 12
- 🇨🇿 Вацлавик Адам (Чехия) — 12
- 🇨🇦 Раннеллс Адам (Канада) — 10
- 🇭🇷 Црнкович Крешимир (Хорватия) — 10
- 🇸🇮 Довжан Михал (Словения) — 8
- 🇨🇭 Егер Мартин (Швейцария) — 8
- 🇳🇴 Дале Йоханнес (Норвегия) — 8
- 🇸🇮 Бауэр Клемен (Словения) — 6
- 🇧🇪 Ланже Тьерри (Бельгия) — 5
- 🇮🇹 Бьона Дидье (Италия) — 3
Мужчины | Преследование
- 🇫🇷 Фийон Майе Кантен (Франция) — 265
- 🇸🇪 Самуэльссон Себастьян (Швеция) — 222
- 🇫🇷 Жаклен Эмильен (Франция) — 179
- 🇧🇾 Смольский Антон (Беларусь) — 152
- 🇷🇺 Логинов Александр (Россия) — 151
- 🇫🇷 Детьё Симон (Франция) — 146
- 🇩🇪 Лессер Эрик (Германия) — 139
- 🇳🇴 Кристиансен Ветле Шостад (Норвегия) — 137
- 🇳🇴 Бё Тарьей (Норвегия) — 137
- 🇫🇷 Клод Фабьен (Франция) — 132
- 🇫🇮 Сеппяля Теро (Финляндия) — 122
- 🇳🇴 Бё Йоханнес Тиннес (Норвегия) — 117
- 🇷🇺 Латыпов Эдуард (Россия) — 113
- 🇳🇴 Легрейд Стурла Холм (Норвегия) — 113
- 🇩🇪 Рес Роман (Германия) — 106
- 🇩🇪 Долль Бенедикт (Германия) — 103
- 🇩🇪 Кюн Йоханнес (Германия) — 89
- 🇦🇹 Эдер Симон (Австрия) — 88
- 🇷🇺 Халили Саид Каримулла (Россия) — 88
- 🇸🇪 Понсилуома Мартин (Швеция) — 88
- 🇩🇪 Наврат Филипп (Германия) — 87
- 🇮🇹 Бормолини Томас (Италия) — 84
- 🇫🇷 Гигонна Антонен (Франция) — 83
- 🇮🇹 Хофер Лукас (Италия) — 81
- 🇦🇹 Ляйтнер Феликс (Австрия) — 80
- 🇧🇪 Клод Флоран (Бельгия) — 78
- 🇨🇿 Крчмарж Михал (Чехия) — 77
- 🇳🇴 Баккен Сиверт Гутторм (Норвегия) — 77
- 🇨🇭 Вегер Беньямин (Швейцария) — 76
- 🇷🇺 Серохвостов Даниил (Россия) — 70
- 🇱🇹 Строля Витаутас (Литва) — 66
- 🇷🇺 Цветков Максим (Россия) — 61
- 🇸🇪 Фемлинг Пеппе (Швеция) — 53
- 🇮🇹 Джакомель Томмазо (Италия) — 48
- 🇺🇦 Дудченко Антон (Украина) — 48
- 🇷🇺 Поварницын Александр (Россия) — 45
- 🇩🇪 Хорн Филипп (Германия) — 40
- 🇷🇺 Томшин Василий (Россия) — 38
- 🇺🇦 Пидручный Дмитрий (Украина) — 38
- 🇳🇴 Андерсен Филип Фьельд (Норвегия) — 38
- 🇸🇮 Фак Яков (Словения) — 34
- 🇩🇪 Цобель Давид (Германия) — 31
- 🇷🇺 Бабиков Антон (Россия) — 31
- 🇳🇴 Дале Йоханнес (Норвегия) — 31
- 🇧🇾 Воробей Максим (Беларусь) — 31
- 🇧🇬 Илиев Владимир (Болгария) — 28
- 🇨🇦 Гоу Скотт (Канада) — 25
- 🇧🇾 Лазовский Дмитрий (Беларусь) — 25
- 🇮🇹 Виндиш Доминик (Италия) — 19
- 🇺🇦 Цымбал Богдан (Украина) — 18
- 🇨🇿 Вацлавик Адам (Чехия) — 17
- 🇳🇴 Аспенс Сверре Дален (Норвегия) — 16
- 🇫🇮 Хиденсало Олли (Финляндия) — 15
- 🇨🇦 Гоу Кристиан (Канада) — 14
- 🇺🇸 Доэрти Шон (США) — 13
- 🇨🇭 Буркхальтер Йоша (Швейцария) — 12
- 🇯🇵 Кобоноки Цукаса (Япония) — 10
- 🇳🇿 Райт Кэмпбелл (Новая Зеландия) — 10
- 🇸🇪 Нелин Йеспер (Швеция) — 10
- 🇫🇷 Перро Эрик (Франция) — 9
- 🇺🇸 Шоммер Пол (США) — 9
- 🇧🇾 Бочарников Сергей (Беларусь) — 8
- 🇳🇴 Андерсен Александер Фьельд (Норвегия) — 7
- 🇺🇸 Браун Джейк (США) — 6
- 🇸🇮 Бауэр Клемен (Словения) — 6
- 🇧🇾 Елётнов Роман (Беларусь) — 4
- 🇧🇾 Лобастов Никита (Беларусь) — 3
- 🇸🇮 Довжан Михал (Словения) — 3
- 🇨🇦 Раннеллс Адам (Канада) — 2
- 🇨🇿 Ствртецки Якуб (Чехия) — 2
- 🇸🇪 Стефанссон Мальте (Швеция) — 1
Мужчины | Масс-старт
- 🇫🇷 Жаклен Эмильен (Франция) — 60
- 🇫🇷 Фийон Майе Кантен (Франция) — 54
- 🇳🇴 Бё Тарьей (Норвегия) — 48
- 🇦🇹 Ляйтнер Феликс (Австрия) — 43
- 🇳🇴 Кристиансен Ветле Шостад (Норвегия) — 40
- 🇩🇪 Кюн Йоханнес (Германия) — 38
- 🇩🇪 Долль Бенедикт (Германия) — 36
- 🇳🇴 Баккен Сиверт Гутторм (Норвегия) — 34
- 🇸🇪 Самуэльссон Себастьян (Швеция) — 32
- 🇨🇭 Вегер Беньямин (Швейцария) — 31
- 🇧🇾 Смольский Антон (Беларусь) — 30
- 🇷🇺 Латыпов Эдуард (Россия) — 29
- 🇫🇮 Сеппяля Теро (Финляндия) — 28
- 🇫🇷 Клод Фабьен (Франция) — 27
- 🇷🇺 Логинов Александр (Россия) — 26
- 🇫🇷 Гигонна Антонен (Франция) — 25
- 🇦🇹 Эдер Симон (Австрия) — 24
- 🇮🇹 Бормолини Томас (Италия) — 23
- 🇩🇪 Наврат Филипп (Германия) — 22
- 🇳🇴 Бё Йоханнес Тиннес (Норвегия) — 21
- 🇳🇴 Легрейд Стурла Холм (Норвегия) — 20
- 🇷🇺 Поварницын Александр (Россия) — 18
- 🇫🇷 Детьё Симон (Франция) — 16
- 🇮🇹 Хофер Лукас (Италия) — 14
- 🇷🇺 Халили Саид Каримулла (Россия) — 12
- 🇷🇺 Серохвостов Даниил (Россия) — 10
- 🇩🇪 Лессер Эрик (Германия) — 8
- 🇩🇪 Рес Роман (Германия) — 6
- 🇸🇪 Понсилуома Мартин (Швеция) — 4
- 🇳🇴 Андерсен Филип Фьельд (Норвегия) — 2
Трансляция
Смотрите гонки 7-го этапа Кубка мира по биатлону на «Матч ТВ» и Sportbox.ru, а также на Eurosport 1 (индивидуальные гонки, женские эстафета и масс-старт), Eurosport 2 (мужской масс-старт) и в EurosportPlayer
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