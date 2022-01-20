Биатлон. Кубок мира-2021/2022. Мужчины: очки, общий зачет

Полный зачет в личных гонках Кубка мира по биатлону сезона 2021/2022 среди мужчин

Автор: Татьяна Рогович
Биатлон
Фото © 2022 Getty Images

С 27 ноября 2021 по 20 марта 2022 проходят соревнования Кубка мира по биатлону 2021/2022. Olympics следит за всеми этапами и публикует для вас полный общий зачет и очки в личных мужских и женских гонках, эстафетах и Кубке наций. Следите за биатлоном вместе с Olympics!

Этапы Кубка мира-2021/2022:

Результаты общего зачета и зачета в отдельных гонках (индивидуальные, спринт, преследование и масс-старт) для мужчин даны на начало 7-го этапа в Антхольце.

Мужчины | Общий зачет Кубка мира

  1. 🇫🇷 Фийон Майе Кантен (Франция) — 581
  2. 🇸🇪 Самуэльссон Себастьян (Швеция) — 484
  3. 🇫🇷 Жаклен Эмильен (Франция) — 470
  4. 🇳🇴 Бё Тарьей (Норвегия) — 404
  5. 🇳🇴 Кристиансен Ветле Шостад (Норвегия) — 379
  6. 🇷🇺 Логинов Александр (Россия) — 377
  7. 🇧🇾 Смольский Антон (Беларусь) — 360
  8. 🇫🇷 Детьё Симон (Франция) — 345
  9. 🇳🇴 Легрейд Стурла Холм (Норвегия) — 344
  10. 🇳🇴 Бё Йоханнес Тиннес (Норвегия) — 343
  11. 🇷🇺 Латыпов Эдуард (Россия) — 336
  12. 🇫🇷 Клод Фабьен (Франция) — 292
  13. 🇩🇪 Кюн Йоханнес (Германия) — 279
  14. 🇩🇪 Долль Бенедикт (Германия) — 272
  15. 🇫🇮 Сеппяля Теро (Финляндия) — 265
  16. 🇩🇪 Рес Роман (Германия) — 243
  17. 🇩🇪 Лессер Эрик (Германия) — 233
  18. 🇳🇴 Баккен Сиверт Гутторм (Норвегия) — 226
  19. 🇩🇪 Наврат Филипп (Германия) — 209
  20. 🇦🇹 Эдер Симон (Австрия) — 209
  21. 🇮🇹 Бормолини Томас (Италия) — 206
  22. 🇨🇭 Вегер Беньямин (Швейцария) — 205
  23. 🇸🇪 Понсилуома Мартин (Швеция) — 203
  24. 🇱🇹 Строля Витаутас (Литва) — 200
  25. 🇷🇺 Серохвостов Даниил (Россия) — 199
  26. 🇦🇹 Ляйтнер Феликс (Австрия) — 187
  27. 🇮🇹 Хофер Лукас (Италия) — 185
  28. 🇫🇷 Гигонна Антонен (Франция) — 185
  29. 🇷🇺 Халили Саид Каримулла (Россия) — 174
  30. 🇳🇴 Андерсен Филип Фьельд (Норвегия) — 165
  31. 🇺🇦 Пидручный Дмитрий (Украина) — 148
  32. 🇧🇪 Клод Флоран (Бельгия) — 142
  33. 🇨🇿 Крчмарж Михал (Чехия) — 136
  34. 🇺🇦 Дудченко Антон (Украина) — 126
  35. 🇷🇺 Поварницын Александр (Россия) — 114
  36. 🇩🇪 Хорн Филипп (Германия) — 106
  37. 🇧🇾 Лазовский Дмитрий (Беларусь) — 100
  38. 🇸🇮 Фак Яков (Словения) — 99
  39. 🇨🇦 Гоу Скотт (Канада) — 91
  40. 🇷🇺 Цветков Максим (Россия) — 81
  41. 🇸🇪 Нелин Йеспер (Швеция) — 81
  42. 🇨🇦 Гоу Кристиан (Канада) — 72
  43. 🇮🇹 Джакомель Томмазо (Италия) — 70
  44. 🇷🇺 Бабиков Антон (Россия) — 69
  45. 🇫🇮 Хиденсало Олли (Финляндия) — 65
  46. 🇮🇹 Виндиш Доминик (Италия) — 65
  47. 🇸🇪 Фемлинг Пеппе (Швеция) — 65
  48. 🇺🇦 Цымбал Богдан (Украина) — 64
  49. 🇷🇺 Томшин Василий (Россия) — 56
  50. 🇧🇬 Илиев Владимир (Болгария) — 56
  51. 🇨🇭 Буркхальтер Йоша (Швейцария) — 55
  52. 🇺🇸 Браун Джейк (США) — 54
  53. 🇳🇴 Дале Йоханнес (Норвегия) — 54
  54. 🇺🇸 Шоммер Пол (США) — 51
  55. 🇩🇪 Цобель Давид (Германия) — 48
  56. 🇧🇾 Воробей Максим (Беларусь) — 44
  57. 🇫🇷 Перро Эрик (Франция) — 43
  58. 🇰🇷 Лапшин Тимофей (Южная Корея) — 43
  59. 🇺🇦 Прима Артём (Украина) — 43
  60. 🇯🇵 Кобоноки Цукаса (Япония) — 42
  61. 🇨🇳 Чен Фаньмин (КНР) — 40
  62. 🇳🇴 Андерсен Александер Фьельд (Норвегия) — 37
  63. 🇺🇸 Доэрти Шон (США) — 34
  64. 🇧🇾 Елётнов Роман (Беларусь) — 32
  65. 🇨🇿 Вацлавик Адам (Чехия) — 29
  66. 🇩🇪 Штрелов Юстус (Германия) — 28
  67. 🇳🇿 Райт Кэмпбелл (Новая Зеландия) — 27
  68. 🇳🇴 Бьёнтегор Эрленн (Норвегия) — 26
  69. 🇪🇪 Захна Рене (Эстония) — 24
  70. 🇪🇪 Эрмитс Калев (Эстония) — 22
  71. 🇨🇭 Штальдер Себастьян (Швейцария) — 19
  72. 🇩🇪 Фратцшер Лукас (Германия) — 19
  73. 🇧🇾 Лобастов Никита (Беларусь) — 17
  74. 🇳🇴 Аспенс Сверре Дален (Норвегия) — 16
  75. 🇨🇿 Ствртецки Якуб (Чехия) — 16
  76. 🇨🇦 Бюрнот Жюль (Канада) — 15
  77. 🇸🇮 Довжан Михал (Словения) — 15
  78. 🇵🇱 Гузик Гжегож (Польша) — 13
  79. 🇨🇦 Раннеллс Адам (Канада) — 12
  80. 🇸🇮 Бауэр Клемен (Словения) — 12
  81. 🇷🇺 Елисеев Матвей (Россия) — 11
  82. 🇭🇷 Црнкович Крешимир (Хорватия) — 10
  83. 🇧🇾 Бочарников Сергей (Беларусь) — 8
  84. 🇦🇹 Коматц Давид (Австрия) — 8
  85. 🇨🇭 Егер Мартин (Швейцария) — 8
  86. 🇮🇹 Бьона Дидье (Италия) — 6
  87. 🇧🇪 Ланже Тьерри (Бельгия) — 5
  88. 🇷🇴 Бута Георге (Румыния) — 5
  89. 🇸🇪 Стефанссон Мальте (Швеция) — 1

Мужины | Индивидуальные гонки

  1. 🇳🇴 Легрейд Стурла Холм (Норвегия) — 60
  2. 🇳🇴 Бё Тарьей (Норвегия) — 54
  3. 🇫🇷 Детьё Симон (Франция) — 48
  4. 🇨🇦 Гоу Скотт (Канада) — 43
  5. 🇳🇴 Бё Йоханнес Тиннес (Норвегия) — 40
  6. 🇳🇴 Баккен Сиверт Гутторм (Норвегия) — 38
  7. 🇷🇺 Латыпов Эдуард (Россия) — 36
  8. 🇫🇷 Фийон Майе Кантен (Франция) — 34
  9. 🇯🇵 Кобоноки Цукаса (Япония) — 32
  10. 🇨🇦 Гоу Кристиан (Канада) — 31
  11. 🇫🇷 Клод Фабьен (Франция) — 30
  12. 🇸🇪 Нелин Йеспер (Швеция) — 29
  13. 🇩🇪 Штрелов Юстус (Германия) — 28
  14. 🇩🇪 Рес Роман (Германия) — 27
  15. 🇷🇺 Серохвостов Даниил (Россия) — 26
  16. 🇦🇹 Эдер Симон (Австрия) — 25
  17. 🇳🇴 Кристиансен Ветле Шостад (Норвегия) — 24
  18. 🇱🇹 Строля Витаутас (Литва) — 23
  19. 🇧🇾 Смольский Антон (Беларусь) — 22
  20. 🇦🇹 Ляйтнер Феликс (Австрия) — 21
  21. 🇨🇿 Крчмарж Михал (Чехия) — 20
  22. 🇺🇸 Шоммер Пол (США) — 19
  23. 🇺🇸 Браун Джейк (США) — 18
  24. 🇺🇦 Дудченко Антон (Украина) — 17
  25. 🇧🇪 Клод Флоран (Бельгия) — 16
  26. 🇳🇴 Дале Йоханнес (Норвегия) — 15
  27. 🇷🇺 Халили Саид Каримулла (Россия) — 14
  28. 🇺🇦 Пидручный Дмитрий (Украина) — 13
  29. 🇸🇮 Фак Яков (Словения) — 12
  30. 🇷🇺 Елисеев Матвей (Россия) — 11
  31. 🇳🇴 Андерсен Филип Фьельд (Норвегия) — 10
  32. 🇩🇪 Долль Бенедикт (Германия) — 9
  33. 🇦🇹 Коматц Давид (Австрия) — 8
  34. 🇧🇾 Лазовский Дмитрий (Беларусь) — 7
  35. 🇫🇷 Жаклен Эмильен (Франция) — 6
  36. 🇷🇴 Бута Георге (Румыния) — 5
  37. 🇸🇮 Довжан Михал (Словения) — 4
  38. 🇮🇹 Бьона Дидье (Италия) — 3
  39. 🇫🇷 Гигонна Антонен (Франция) — 2
  40. 🇸🇪 Самуэльссон Себастьян (Швеция) — 1

Мужчины | Спринт

  1. 🇸🇪 Самуэльссон Себастьян (Швеция) — 229
  2. 🇫🇷 Фийон Майе Кантен (Франция) — 228
  3. 🇫🇷 Жаклен Эмильен (Франция) — 225
  4. 🇷🇺 Логинов Александр (Россия) — 200
  5. 🇳🇴 Кристиансен Ветле Шостад (Норвегия) — 178
  6. 🇳🇴 Бё Йоханнес Тиннес (Норвегия) — 165
  7. 🇳🇴 Бё Тарьей (Норвегия) — 165
  8. 🇷🇺 Латыпов Эдуард (Россия) — 158
  9. 🇧🇾 Смольский Антон (Беларусь) — 156
  10. 🇩🇪 Кюн Йоханнес (Германия) — 152
  11. 🇳🇴 Легрейд Стурла Холм (Норвегия) — 151
  12. 🇫🇷 Детьё Симон (Франция) — 135
  13. 🇩🇪 Долль Бенедикт (Германия) — 124
  14. 🇳🇴 Андерсен Филип Фьельд (Норвегия) — 115
  15. 🇫🇮 Сеппяля Теро (Финляндия) — 115
  16. 🇸🇪 Понсилуома Мартин (Швеция) — 111
  17. 🇱🇹 Строля Витаутас (Литва) — 111
  18. 🇩🇪 Рес Роман (Германия) — 104
  19. 🇫🇷 Клод Фабьен (Франция) — 103
  20. 🇩🇪 Наврат Филипп (Германия) — 100
  21. 🇮🇹 Бормолини Томас (Италия) — 99
  22. 🇨🇭 Вегер Беньямин (Швейцария) — 98
  23. 🇺🇦 Пидручный Дмитрий (Украина) — 97
  24. 🇷🇺 Серохвостов Даниил (Россия) — 93
  25. 🇮🇹 Хофер Лукас (Италия) — 90
  26. 🇩🇪 Лессер Эрик (Германия) — 86
  27. 🇳🇴 Баккен Сиверт Гутторм (Норвегия) — 77
  28. 🇫🇷 Гигонна Антонен (Франция) — 75
  29. 🇦🇹 Эдер Симон (Австрия) — 72
  30. 🇧🇾 Лазовский Дмитрий (Беларусь) — 68
  31. 🇩🇪 Хорн Филипп (Германия) — 66
  32. 🇺🇦 Дудченко Антон (Украина) — 61
  33. 🇷🇺 Халили Саид Каримулла (Россия) — 60
  34. 🇸🇮 Фак Яков (Словения) — 53
  35. 🇷🇺 Поварницын Александр (Россия) — 51
  36. 🇫🇮 Хиденсало Олли (Финляндия) — 50
  37. 🇧🇪 Клод Флоран (Бельгия) — 48
  38. 🇮🇹 Виндиш Доминик (Италия) — 46
  39. 🇺🇦 Цымбал Богдан (Украина) — 46
  40. 🇰🇷 Лапшин Тимофей (Южная Корея) — 43
  41. 🇨🇭 Буркхальтер Йоша (Швейцария) — 43
  42. 🇺🇦 Прима Артём (Украина) — 43
  43. 🇦🇹 Ляйтнер Феликс (Австрия) — 43
  44. 🇸🇪 Нелин Йеспер (Швеция) — 42
  45. 🇨🇳 Чен Фаньмин (КНР) — 40
  46. 🇨🇿 Крчмарж Михал (Чехия) — 39
  47. 🇷🇺 Бабиков Антон (Россия) — 38
  48. 🇫🇷 Перро Эрик (Франция) — 34
  49. 🇳🇴 Андерсен Александер Фьельд (Норвегия) — 30
  50. 🇺🇸 Браун Джейк (США) — 30
  51. 🇧🇾 Елётнов Роман (Беларусь) — 28
  52. 🇧🇬 Илиев Владимир (Болгария) — 28
  53. 🇨🇦 Гоу Кристиан (Канада) — 27
  54. 🇳🇴 Бьёнтегор Эрленн (Норвегия) — 26
  55. 🇪🇪 Захна Рене (Эстония) — 24
  56. 🇨🇦 Гоу Скотт (Канада) — 23
  57. 🇺🇸 Шоммер Пол (США) — 23
  58. 🇪🇪 Эрмитс Калев (Эстония) — 22
  59. 🇮🇹 Джакомель Томмазо (Италия) — 22
  60. 🇺🇸 Доэрти Шон (США) — 21
  61. 🇷🇺 Цветков Максим (Россия) — 20
  62. 🇨🇭 Штальдер Себастьян (Швейцария) — 19
  63. 🇩🇪 Фратцшер Лукас (Германия) — 19
  64. 🇷🇺 Томшин Василий (Россия) — 18
  65. 🇩🇪 Цобель Давид (Германия) — 17
  66. 🇳🇿 Райт Кэмпбелл (Новая Зеландия) — 17
  67. 🇨🇦 Бюрнот Жюль (Канада) — 15
  68. 🇨🇿 Ствртецки Якуб (Чехия) — 14
  69. 🇧🇾 Лобастов Никита (Беларусь) — 14
  70. 🇧🇾 Воробей Максим (Беларусь) — 13
  71. 🇵🇱 Гузик Гжегож (Польша) — 13
  72. 🇸🇪 Фемлинг Пеппе (Швеция) — 12
  73. 🇨🇿 Вацлавик Адам (Чехия) — 12
  74. 🇨🇦 Раннеллс Адам (Канада) — 10
  75. 🇭🇷 Црнкович Крешимир (Хорватия) — 10
  76. 🇸🇮 Довжан Михал (Словения) — 8
  77. 🇨🇭 Егер Мартин (Швейцария) — 8
  78. 🇳🇴 Дале Йоханнес (Норвегия) — 8
  79. 🇸🇮 Бауэр Клемен (Словения) — 6
  80. 🇧🇪 Ланже Тьерри (Бельгия) — 5
  81. 🇮🇹 Бьона Дидье (Италия) — 3

Мужчины | Преследование

  1. 🇫🇷 Фийон Майе Кантен (Франция) — 265
  2. 🇸🇪 Самуэльссон Себастьян (Швеция) — 222
  3. 🇫🇷 Жаклен Эмильен (Франция) — 179
  4. 🇧🇾 Смольский Антон (Беларусь) — 152
  5. 🇷🇺 Логинов Александр (Россия) — 151
  6. 🇫🇷 Детьё Симон (Франция) — 146
  7. 🇩🇪 Лессер Эрик (Германия) — 139
  8. 🇳🇴 Кристиансен Ветле Шостад (Норвегия) — 137
  9. 🇳🇴 Бё Тарьей (Норвегия) — 137
  10. 🇫🇷 Клод Фабьен (Франция) — 132
  11. 🇫🇮 Сеппяля Теро (Финляндия) — 122
  12. 🇳🇴 Бё Йоханнес Тиннес (Норвегия) — 117
  13. 🇷🇺 Латыпов Эдуард (Россия) — 113
  14. 🇳🇴 Легрейд Стурла Холм (Норвегия) — 113
  15. 🇩🇪 Рес Роман (Германия) — 106
  16. 🇩🇪 Долль Бенедикт (Германия) — 103
  17. 🇩🇪 Кюн Йоханнес (Германия) — 89
  18. 🇦🇹 Эдер Симон (Австрия) — 88
  19. 🇷🇺 Халили Саид Каримулла (Россия) — 88
  20. 🇸🇪 Понсилуома Мартин (Швеция) — 88
  21. 🇩🇪 Наврат Филипп (Германия) — 87
  22. 🇮🇹 Бормолини Томас (Италия) — 84
  23. 🇫🇷 Гигонна Антонен (Франция) — 83
  24. 🇮🇹 Хофер Лукас (Италия) — 81
  25. 🇦🇹 Ляйтнер Феликс (Австрия) — 80
  26. 🇧🇪 Клод Флоран (Бельгия) — 78
  27. 🇨🇿 Крчмарж Михал (Чехия) — 77
  28. 🇳🇴 Баккен Сиверт Гутторм (Норвегия) — 77
  29. 🇨🇭 Вегер Беньямин (Швейцария) — 76
  30. 🇷🇺 Серохвостов Даниил (Россия) — 70
  31. 🇱🇹 Строля Витаутас (Литва) — 66
  32. 🇷🇺 Цветков Максим (Россия) — 61
  33. 🇸🇪 Фемлинг Пеппе (Швеция) — 53
  34. 🇮🇹 Джакомель Томмазо (Италия) — 48
  35. 🇺🇦 Дудченко Антон (Украина) — 48
  36. 🇷🇺 Поварницын Александр (Россия) — 45
  37. 🇩🇪 Хорн Филипп (Германия) — 40
  38. 🇷🇺 Томшин Василий (Россия) — 38
  39. 🇺🇦 Пидручный Дмитрий (Украина) — 38
  40. 🇳🇴 Андерсен Филип Фьельд (Норвегия) — 38
  41. 🇸🇮 Фак Яков (Словения) — 34
  42. 🇩🇪 Цобель Давид (Германия) — 31
  43. 🇷🇺 Бабиков Антон (Россия) — 31
  44. 🇳🇴 Дале Йоханнес (Норвегия) — 31
  45. 🇧🇾 Воробей Максим (Беларусь) — 31
  46. 🇧🇬 Илиев Владимир (Болгария) — 28
  47. 🇨🇦 Гоу Скотт (Канада) — 25
  48. 🇧🇾 Лазовский Дмитрий (Беларусь) — 25
  49. 🇮🇹 Виндиш Доминик (Италия) — 19
  50. 🇺🇦 Цымбал Богдан (Украина) — 18
  51. 🇨🇿 Вацлавик Адам (Чехия) — 17
  52. 🇳🇴 Аспенс Сверре Дален (Норвегия) — 16
  53. 🇫🇮 Хиденсало Олли (Финляндия) — 15
  54. 🇨🇦 Гоу Кристиан (Канада) — 14
  55. 🇺🇸 Доэрти Шон (США) — 13
  56. 🇨🇭 Буркхальтер Йоша (Швейцария) — 12
  57. 🇯🇵 Кобоноки Цукаса (Япония) — 10
  58. 🇳🇿 Райт Кэмпбелл (Новая Зеландия) — 10
  59. 🇸🇪 Нелин Йеспер (Швеция) — 10
  60. 🇫🇷 Перро Эрик (Франция) — 9
  61. 🇺🇸 Шоммер Пол (США) — 9
  62. 🇧🇾 Бочарников Сергей (Беларусь) — 8
  63. 🇳🇴 Андерсен Александер Фьельд (Норвегия) — 7
  64. 🇺🇸 Браун Джейк (США) — 6
  65. 🇸🇮 Бауэр Клемен (Словения) — 6
  66. 🇧🇾 Елётнов Роман (Беларусь) — 4
  67. 🇧🇾 Лобастов Никита (Беларусь) — 3
  68. 🇸🇮 Довжан Михал (Словения) — 3
  69. 🇨🇦 Раннеллс Адам (Канада) — 2
  70. 🇨🇿 Ствртецки Якуб (Чехия) — 2
  71. 🇸🇪 Стефанссон Мальте (Швеция) — 1

Мужчины | Масс-старт

  1. 🇫🇷 Жаклен Эмильен (Франция) — 60
  2. 🇫🇷 Фийон Майе Кантен (Франция) — 54
  3. 🇳🇴 Бё Тарьей (Норвегия) — 48
  4. 🇦🇹 Ляйтнер Феликс (Австрия) — 43
  5. 🇳🇴 Кристиансен Ветле Шостад (Норвегия) — 40
  6. 🇩🇪 Кюн Йоханнес (Германия) — 38
  7. 🇩🇪 Долль Бенедикт (Германия) — 36
  8. 🇳🇴 Баккен Сиверт Гутторм (Норвегия) — 34
  9. 🇸🇪 Самуэльссон Себастьян (Швеция) — 32
  10. 🇨🇭 Вегер Беньямин (Швейцария) — 31
  11. 🇧🇾 Смольский Антон (Беларусь) — 30
  12. 🇷🇺 Латыпов Эдуард (Россия) — 29
  13. 🇫🇮 Сеппяля Теро (Финляндия) — 28
  14. 🇫🇷 Клод Фабьен (Франция) — 27
  15. 🇷🇺 Логинов Александр (Россия) — 26
  16. 🇫🇷 Гигонна Антонен (Франция) — 25
  17. 🇦🇹 Эдер Симон (Австрия) — 24
  18. 🇮🇹 Бормолини Томас (Италия) — 23
  19. 🇩🇪 Наврат Филипп (Германия) — 22
  20. 🇳🇴 Бё Йоханнес Тиннес (Норвегия) — 21
  21. 🇳🇴 Легрейд Стурла Холм (Норвегия) — 20
  22. 🇷🇺 Поварницын Александр (Россия) — 18
  23. 🇫🇷 Детьё Симон (Франция) — 16
  24. 🇮🇹 Хофер Лукас (Италия) — 14
  25. 🇷🇺 Халили Саид Каримулла (Россия) — 12
  26. 🇷🇺 Серохвостов Даниил (Россия) — 10
  27. 🇩🇪 Лессер Эрик (Германия) — 8
  28. 🇩🇪 Рес Роман (Германия) — 6
  29. 🇸🇪 Понсилуома Мартин (Швеция) — 4
  30. 🇳🇴 Андерсен Филип Фьельд (Норвегия) — 2

Трансляция

Смотрите гонки 7-го этапа Кубка мира по биатлону на «Матч ТВ» и Sportbox.ru, а также на Eurosport 1 (индивидуальные гонки, женские эстафета и масс-старт), Eurosport 2 (мужской масс-старт) и в EurosportPlayer

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