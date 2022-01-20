Биатлон. Кубок мира-2021/2022. Кубок наций: очки, общий зачет
Полный зачет Кубка наций Кубка мира по биатлону сезона 2021/2022 среди мужчин и женщин
С 27 ноября 2021 по 20 марта 2022 проходят соревнования Кубка мира по биатлону 2021/2022. Olympics следит за всеми этапами и публикует для вас полный общий зачет и очки в личных мужских и женских гонках, эстафетах и Кубке наций. Следите за биатлоном вместе с Olympics!
Этапы Кубка мира-2021/2022:
- 🇸🇪1-й этап, Эстерсунд (27–28 ноября)
- 🇸🇪2-й этап, Эстерсунд (2–5 декабря)
- 🇦🇹3-й этап, Хохфильцен (10–12 декабря)
- 🇫🇷4-й этап, Ле Гран Борнан (16–19 декабря)
- 🇩🇪5-й этап, Оберхоф (7–9 января)
- 🇩🇪6-й этап, Рупольдинг (12–16 января)
- 🇮🇹7-й этап, Антхольц (20–23 января)
- 🇫🇮8-й этап, Контиолахти (3–6 марта)
- 🇪🇪9-й этап, Отепя (10–13 марта)
- 🇳🇴10-й этап, Холменколлен (17–20 марта)
Положение в Кубке наций дано на начало 7-го этапа в Антхольце.
- 👩 Женщины, общий зачет и очки в Кубке мира 2021/22
- 👨 Мужчины, общий зачет и очки в Кубке мира 2021/22
- 👨👩 Эстафеты, общий зачет (мужчины, женщины, микст) 2021/22
Мужчины | Общий зачет Кубка наций
- 🇳🇴 Норвегия — 4308
- 🇫🇷 Франция — 4268
- 🇷🇺 Россия — 4227
- 🇩🇪 Германия — 4056
- 🇧🇾 Беларусь — 3657
- 🇸🇪 Швеция — 3627
- 🇺🇦 Украина — 3356
- 🇮🇹 Италия — 3322
- 🇦🇹 Австрия — 2855
- 🇨🇭 Швейцария — 2732
- 🇨🇦 Канада — 2728
- 🇸🇮 Словения — 2684
- 🇨🇿 Чехия — 2668
- 🇫🇮 Финляндия — 2564
- 🇺🇸 США — 2385
- 🇱🇹 Литва — 2106
- 🇧🇬 Болгария — 1858
- 🇪🇪 Эстония — 1773
- 🇧🇪 Бельгия — 1761
- 🇯🇵 Япония — 1754
- 🇸🇰 Словакия — 1520
- 🇨🇳 КНР — 1515
- 🇷🇴 Румыния — 1416
- 🇵🇱 Польша — 1259
- 🇰🇿 Казахстан — 1019
- 🇱🇻 Латвия — 967
- 🇲🇩 Молдова — 941
- 🇰🇷 Южная Корея — 574
- 🇳🇿 Новая Зеландия — 437
- 🇭🇷 Хорватия — 368
- 🇷🇸 Сербия — 160
- 🇲🇳 Монголия — 58
- 🇬🇷 Греция — 1
Женщины | Общий зачет Кубка наций
- 🇸🇪 Швеция — 4319
- 🇫🇷 Франция — 4231
- 🇧🇾 Беларусь — 3992
- 🇳🇴 Норвегия — 3950
- 🇷🇺 Россия — 3927
- 🇩🇪 Германия — 3884
- 🇨🇿 Чехия — 3277
- 🇺🇦 Украина — 3271
- 🇮🇹 Италия — 3225
- 🇦🇹 Австрия — 2983
- 🇨🇭 Швейцария — 2755
- 🇫🇮 Финляндия — 2603
- 🇪🇪 Эстония — 2490
- 🇨🇳 КНР — 2417
- 🇵🇱 Польша — 2338
- 🇺🇸 США — 2196
- 🇨🇦 Канада — 1881
- 🇸🇰 Словакия — 1839
- 🇰🇿 Казахстан — 1680
- 🇯🇵 Япония — 1530
- 🇸🇮 Словения — 1449
- 🇧🇬 Болгария — 1393
- 🇲🇩 Молдова — 1180
- 🇷🇴 Румыния — 1166
- 🇰🇷 Южная Корея — 1160
- 🇱🇻 Латвия — 1089
- 🇧🇪 Бельгия — 901
- 🇱🇹 Литва — 541
- 🇭🇷 Хорватия — 39
- 🇬🇱 Гренладия — 33
- 🇬🇧 Великобритания — 20
- 🇦🇺 Австралия — 18
Трансляция
Смотрите гонки 7-го этапа Кубка мира по биатлону на «Матч ТВ» и Sportbox.ru, а также на Eurosport 1 (индивидуальные гонки, женские эстафета и масс-старт), Eurosport 2 (мужской масс-старт) и в EurosportPlayer
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