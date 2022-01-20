Биатлон. Кубок мира-2021/2022. Кубок наций: очки, общий зачет

Полный зачет Кубка наций Кубка мира по биатлону сезона 2021/2022 среди мужчин и женщин

Автор: Татьяна Рогович
Биатлон
Фото © 2019 Getty Images

С 27 ноября 2021 по 20 марта 2022 проходят соревнования Кубка мира по биатлону 2021/2022. Olympics следит за всеми этапами и публикует для вас полный общий зачет и очки в личных мужских и женских гонках, эстафетах и Кубке наций. Следите за биатлоном вместе с Olympics!

Этапы Кубка мира-2021/2022:

Положение в Кубке наций дано на начало 7-го этапа в Антхольце.

Мужчины | Общий зачет Кубка наций

  1. 🇳🇴 Норвегия — 4308
  2. 🇫🇷 Франция — 4268
  3. 🇷🇺 Россия — 4227
  4. 🇩🇪 Германия — 4056
  5. 🇧🇾 Беларусь — 3657
  6. 🇸🇪 Швеция — 3627
  7. 🇺🇦 Украина — 3356
  8. 🇮🇹 Италия — 3322
  9. 🇦🇹 Австрия — 2855
  10. 🇨🇭 Швейцария — 2732
  11. 🇨🇦 Канада — 2728
  12. 🇸🇮 Словения — 2684
  13. 🇨🇿 Чехия — 2668
  14. 🇫🇮 Финляндия — 2564
  15. 🇺🇸 США — 2385
  16. 🇱🇹 Литва — 2106
  17. 🇧🇬 Болгария — 1858
  18. 🇪🇪 Эстония — 1773
  19. 🇧🇪 Бельгия — 1761
  20. 🇯🇵 Япония — 1754
  21. 🇸🇰 Словакия — 1520
  22. 🇨🇳 КНР — 1515
  23. 🇷🇴 Румыния — 1416
  24. 🇵🇱 Польша — 1259
  25. 🇰🇿 Казахстан — 1019
  26. 🇱🇻 Латвия — 967
  27. 🇲🇩 Молдова — 941
  28. 🇰🇷 Южная Корея — 574
  29. 🇳🇿 Новая Зеландия — 437
  30. 🇭🇷 Хорватия — 368
  31. 🇷🇸 Сербия — 160
  32. 🇲🇳 Монголия — 58
  33. 🇬🇷 Греция — 1

Женщины | Общий зачет Кубка наций

  1. 🇸🇪 Швеция — 4319
  2. 🇫🇷 Франция — 4231
  3. 🇧🇾 Беларусь — 3992
  4. 🇳🇴 Норвегия — 3950
  5. 🇷🇺 Россия — 3927
  6. 🇩🇪 Германия — 3884
  7. 🇨🇿 Чехия — 3277
  8. 🇺🇦 Украина — 3271
  9. 🇮🇹 Италия — 3225
  10. 🇦🇹 Австрия — 2983
  11. 🇨🇭 Швейцария — 2755
  12. 🇫🇮 Финляндия — 2603
  13. 🇪🇪 Эстония — 2490
  14. 🇨🇳 КНР — 2417
  15. 🇵🇱 Польша — 2338
  16. 🇺🇸 США — 2196
  17. 🇨🇦 Канада — 1881
  18. 🇸🇰 Словакия — 1839
  19. 🇰🇿 Казахстан — 1680
  20. 🇯🇵 Япония — 1530
  21. 🇸🇮 Словения — 1449
  22. 🇧🇬 Болгария — 1393
  23. 🇲🇩 Молдова — 1180
  24. 🇷🇴 Румыния — 1166
  25. 🇰🇷 Южная Корея — 1160
  26. 🇱🇻 Латвия — 1089
  27. 🇧🇪 Бельгия — 901
  28. 🇱🇹 Литва — 541
  29. 🇭🇷 Хорватия — 39
  30. 🇬🇱 Гренладия — 33
  31. 🇬🇧 Великобритания — 20
  32. 🇦🇺 Австралия — 18

Трансляция

Смотрите гонки 7-го этапа Кубка мира по биатлону на «Матч ТВ» и Sportbox.ru, а также на Eurosport 1 (индивидуальные гонки, женские эстафета и масс-старт), Eurosport 2 (мужской масс-старт) и в EurosportPlayer

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