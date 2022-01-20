Биатлон. Кубок мира-2021/2022. Кубок наций: очки, общий зачет

С 27 ноября 2021 по 20 марта 2022 проходят соревнования Кубка мира по биатлону 2021/2022. Olympics следит за всеми этапами и публикует для вас полный общий зачет и очки в личных мужских и женских гонках, эстафетах и Кубке наций. Следите за биатлоном вместе с Olympics!

Этапы Кубка мира-2021/2022:

Положение в Кубке наций дано на начало 7-го этапа в Антхольце.

Мужчины | Общий зачет Кубка наций

🇳🇴 Норвегия — 4308 🇫🇷 Франция — 4268 🇷🇺 Россия — 4227 🇩🇪 Германия — 4056 🇧🇾 Беларусь — 3657 🇸🇪 Швеция — 3627 🇺🇦 Украина — 3356 🇮🇹 Италия — 3322 🇦🇹 Австрия — 2855 🇨🇭 Швейцария — 2732 🇨🇦 Канада — 2728 🇸🇮 Словения — 2684 🇨🇿 Чехия — 2668 🇫🇮 Финляндия — 2564 🇺🇸 США — 2385 🇱🇹 Литва — 2106 🇧🇬 Болгария — 1858 🇪🇪 Эстония — 1773 🇧🇪 Бельгия — 1761 🇯🇵 Япония — 1754 🇸🇰 Словакия — 1520 🇨🇳 КНР — 1515 🇷🇴 Румыния — 1416 🇵🇱 Польша — 1259 🇰🇿 Казахстан — 1019 🇱🇻 Латвия — 967 🇲🇩 Молдова — 941 🇰🇷 Южная Корея — 574 🇳🇿 Новая Зеландия — 437 🇭🇷 Хорватия — 368 🇷🇸 Сербия — 160 🇲🇳 Монголия — 58 🇬🇷 Греция — 1

Женщины | Общий зачет Кубка наций

🇸🇪 Швеция — 4319 🇫🇷 Франция — 4231 🇧🇾 Беларусь — 3992 🇳🇴 Норвегия — 3950 🇷🇺 Россия — 3927 🇩🇪 Германия — 3884 🇨🇿 Чехия — 3277 🇺🇦 Украина — 3271 🇮🇹 Италия — 3225 🇦🇹 Австрия — 2983 🇨🇭 Швейцария — 2755 🇫🇮 Финляндия — 2603 🇪🇪 Эстония — 2490 🇨🇳 КНР — 2417 🇵🇱 Польша — 2338 🇺🇸 США — 2196 🇨🇦 Канада — 1881 🇸🇰 Словакия — 1839 🇰🇿 Казахстан — 1680 🇯🇵 Япония — 1530 🇸🇮 Словения — 1449 🇧🇬 Болгария — 1393 🇲🇩 Молдова — 1180 🇷🇴 Румыния — 1166 🇰🇷 Южная Корея — 1160 🇱🇻 Латвия — 1089 🇧🇪 Бельгия — 901 🇱🇹 Литва — 541 🇭🇷 Хорватия — 39 🇬🇱 Гренладия — 33 🇬🇧 Великобритания — 20 🇦🇺 Австралия — 18

Трансляция

Смотрите гонки 7-го этапа Кубка мира по биатлону на «Матч ТВ» и Sportbox.ru, а также на Eurosport 1 (индивидуальные гонки, женские эстафета и масс-старт), Eurosport 2 (мужской масс-старт) и в EurosportPlayer

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