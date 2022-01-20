Биатлон. Кубок мира-2021/2022. Эстафеты: очки, общий зачет

Полный зачет в эстафетных гонках Кубка мира по биатлону сезона 2021/2022 среди мужчин, женщин и в миксте

Автор: Татьяна Рогович
Биатлон
Фото © 2017 Getty Images

С 27 ноября 2021 по 20 марта 2022 проходят соревнования Кубка мира по биатлону 2021/2022. Olympics следит за всеми этапами и публикует для вас полный общий зачет и очки в личных мужских и женских гонках, эстафетах и Кубке наций. Следите за биатлоном вместе с Olympics!

Этапы Кубка мира-2021/2022:

Результаты в эстафетных гонках даны на начало 7-го этапа в Антхольце.

Мужчины | Эстафеты

  1. 🇳🇴 Норвегия — 156
  2. 🇷🇺 Россия — 156
  3. 🇫🇷 Франция — 148
  4. 🇩🇪 Германия — 140
  5. 🇧🇾 Беларусь — 124
  6. 🇺🇦 Украина — 114
  7. 🇸🇪 Швеция — 110
  8. 🇮🇹 Италия — 108
  9. 🇨🇭 Швейцария — 93
  10. 🇸🇮 Словения — 88
  11. 🇨🇿 Чехия — 85
  12. 🇨🇦 Канада — 84
  13. 🇫🇮 Финляндия — 82
  14. 🇺🇸 США — 78
  15. 🇦🇹 Австрия — 78
  16. 🇷🇴 Румыния — 73
  17. 🇱🇹 Литва — 71
  18. 🇪🇪 Эстония — 71
  19. 🇧🇬 Болгария — 67
  20. 🇸🇰 Словакия — 65
  21. 🇨🇳 КНР — 64
  22. 🇯🇵 Япония — 62
  23. 🇵🇱 Польша — 56
  24. 🇰🇿 Казахстан — 47
  25. 🇧🇪 Бельгия — 41
  26. 🇱🇻 Латвия — 35
  27. 🇲🇩 Молдова — 15

Женщины | Эстафеты

  1. 🇫🇷 Франция — 168
  2. 🇸🇪 Швеция — 162
  3. 🇷🇺 Россия — 136
  4. 🇧🇾 Беларусь — 126
  5. 🇩🇪 Германия — 126
  6. 🇳🇴 Новегия — 115
  7. 🇮🇹 Италия — 104
  8. 🇺🇦 Украина — 103
  9. 🇨🇿 Чехия — 96
  10. 🇪🇪 Эстония — 94
  11. 🇦🇹 Австрия — 87
  12. 🇨🇭 Швейцария — 86
  13. 🇫🇮 Финляндия — 86
  14. 🇺🇸 США — 86
  15. 🇨🇳 КНР — 81
  16. 🇵🇱 Польша — 78
  17. 🇨🇦 Канада — 68
  18. 🇯🇵 Япония — 68
  19. 🇰🇿 Казахстан — 67
  20. 🇷🇴 Румыния — 59
  21. 🇸🇰 Словакия — 49
  22. 🇸🇮 Словения — 43
  23. 🇧🇬 Болгария — 41
  24. 🇰🇷 Южная Корея — 35

Микст | Эстафеты

  1. 🇷🇺 Россия — 100
  2. 🇧🇾 Беларусь — 97
  3. 🇳🇴 Норвегия — 85
  4. 🇦🇹 Австрия — 84
  5. 🇸🇪 Швеция — 83
  6. 🇺🇦 Украина — 79
  7. 🇫🇷 Франция — 78
  8. 🇩🇪 Германия — 74
  9. 🇮🇹 Италия — 63
  10. 🇨🇿 Чехия — 61
  11. 🇫🇮 Финляндия — 60
  12. 🇨🇳 КНР — 60
  13. 🇨🇭 Швейцария — 59
  14. 🇸🇰 Словакия — 56
  15. 🇸🇮 Словения — 51
  16. 🇵🇱 Польша — 50
  17. 🇲🇩 Молдова — 46
  18. 🇨🇦 Канада — 43
  19. 🇪🇪 Эстония — 41
  20. 🇰🇿 Казахстан — 41
  21. 🇰🇷 Южная Корея — 40
  22. 🇧🇪 Бельгия — 38
  23. 🇧🇬 Болгария — 37
  24. 🇷🇴 Румыния — 36
  25. 🇱🇻 Латвия — 20
  26. 🇺🇸 США — 19
  27. 🇯🇵 Япония — 17

Трансляция

Смотрите гонки 7-го этапа Кубка мира по биатлону на «Матч ТВ» и Sportbox.ru, а также на Eurosport 1 (индивидуальные гонки, женские эстафета и масс-старт), Eurosport 2 (мужской масс-старт) и в EurosportPlayer

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