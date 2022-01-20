Биатлон. Кубок мира-2021/2022. Эстафеты: очки, общий зачет

С 27 ноября 2021 по 20 марта 2022 проходят соревнования Кубка мира по биатлону 2021/2022. Olympics следит за всеми этапами и публикует для вас полный общий зачет и очки в личных мужских и женских гонках, эстафетах и Кубке наций. Следите за биатлоном вместе с Olympics!

Этапы Кубка мира-2021/2022:

Результаты в эстафетных гонках даны на начало 7-го этапа в Антхольце.

Мужчины | Эстафеты

🇳🇴 Норвегия — 156 🇷🇺 Россия — 156 🇫🇷 Франция — 148 🇩🇪 Германия — 140 🇧🇾 Беларусь — 124 🇺🇦 Украина — 114 🇸🇪 Швеция — 110 🇮🇹 Италия — 108 🇨🇭 Швейцария — 93 🇸🇮 Словения — 88 🇨🇿 Чехия — 85 🇨🇦 Канада — 84 🇫🇮 Финляндия — 82 🇺🇸 США — 78 🇦🇹 Австрия — 78 🇷🇴 Румыния — 73 🇱🇹 Литва — 71 🇪🇪 Эстония — 71 🇧🇬 Болгария — 67 🇸🇰 Словакия — 65 🇨🇳 КНР — 64 🇯🇵 Япония — 62 🇵🇱 Польша — 56 🇰🇿 Казахстан — 47 🇧🇪 Бельгия — 41 🇱🇻 Латвия — 35 🇲🇩 Молдова — 15

Женщины | Эстафеты

🇫🇷 Франция — 168 🇸🇪 Швеция — 162 🇷🇺 Россия — 136 🇧🇾 Беларусь — 126 🇩🇪 Германия — 126 🇳🇴 Новегия — 115 🇮🇹 Италия — 104 🇺🇦 Украина — 103 🇨🇿 Чехия — 96 🇪🇪 Эстония — 94 🇦🇹 Австрия — 87 🇨🇭 Швейцария — 86 🇫🇮 Финляндия — 86 🇺🇸 США — 86 🇨🇳 КНР — 81 🇵🇱 Польша — 78 🇨🇦 Канада — 68 🇯🇵 Япония — 68 🇰🇿 Казахстан — 67 🇷🇴 Румыния — 59 🇸🇰 Словакия — 49 🇸🇮 Словения — 43 🇧🇬 Болгария — 41 🇰🇷 Южная Корея — 35

Микст | Эстафеты

🇷🇺 Россия — 100 🇧🇾 Беларусь — 97 🇳🇴 Норвегия — 85 🇦🇹 Австрия — 84 🇸🇪 Швеция — 83 🇺🇦 Украина — 79 🇫🇷 Франция — 78 🇩🇪 Германия — 74 🇮🇹 Италия — 63 🇨🇿 Чехия — 61 🇫🇮 Финляндия — 60 🇨🇳 КНР — 60 🇨🇭 Швейцария — 59 🇸🇰 Словакия — 56 🇸🇮 Словения — 51 🇵🇱 Польша — 50 🇲🇩 Молдова — 46 🇨🇦 Канада — 43 🇪🇪 Эстония — 41 🇰🇿 Казахстан — 41 🇰🇷 Южная Корея — 40 🇧🇪 Бельгия — 38 🇧🇬 Болгария — 37 🇷🇴 Румыния — 36 🇱🇻 Латвия — 20 🇺🇸 США — 19 🇯🇵 Япония — 17

Трансляция

Смотрите гонки 7-го этапа Кубка мира по биатлону на «Матч ТВ» и Sportbox.ru, а также на Eurosport 1 (индивидуальные гонки, женские эстафета и масс-старт), Eurosport 2 (мужской масс-старт) и в EurosportPlayer

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