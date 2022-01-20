Биатлон. Кубок мира-2021/2022. Эстафеты: очки, общий зачет
Полный зачет в эстафетных гонках Кубка мира по биатлону сезона 2021/2022 среди мужчин, женщин и в миксте
С 27 ноября 2021 по 20 марта 2022 проходят соревнования Кубка мира по биатлону 2021/2022. Olympics следит за всеми этапами и публикует для вас полный общий зачет и очки в личных мужских и женских гонках, эстафетах и Кубке наций. Следите за биатлоном вместе с Olympics!
Этапы Кубка мира-2021/2022:
- 🇸🇪1-й этап, Эстерсунд (27–28 ноября)
- 🇸🇪2-й этап, Эстерсунд (2–5 декабря)
- 🇦🇹3-й этап, Хохфильцен (10–12 декабря)
- 🇫🇷4-й этап, Ле Гран Борнан (16–19 декабря)
- 🇩🇪5-й этап, Оберхоф (7–9 января)
- 🇩🇪6-й этап, Рупольдинг (12–16 января)
- 🇮🇹7-й этап, Антхольц (20–23 января)
- 🇫🇮8-й этап, Контиолахти (3–6 марта)
- 🇪🇪9-й этап, Отепя (10–13 марта)
- 🇳🇴10-й этап, Холменколлен (17–20 марта)
Результаты в эстафетных гонках даны на начало 7-го этапа в Антхольце.
- 👩 Женщины, общий зачет и очки в Кубке мира 2021/22
- 👨 Мужчины, общий зачет и очки в Кубке мира 2021/22
- 🏆 Зачет Кубка наций 2021/22
Мужчины | Эстафеты
- 🇳🇴 Норвегия — 156
- 🇷🇺 Россия — 156
- 🇫🇷 Франция — 148
- 🇩🇪 Германия — 140
- 🇧🇾 Беларусь — 124
- 🇺🇦 Украина — 114
- 🇸🇪 Швеция — 110
- 🇮🇹 Италия — 108
- 🇨🇭 Швейцария — 93
- 🇸🇮 Словения — 88
- 🇨🇿 Чехия — 85
- 🇨🇦 Канада — 84
- 🇫🇮 Финляндия — 82
- 🇺🇸 США — 78
- 🇦🇹 Австрия — 78
- 🇷🇴 Румыния — 73
- 🇱🇹 Литва — 71
- 🇪🇪 Эстония — 71
- 🇧🇬 Болгария — 67
- 🇸🇰 Словакия — 65
- 🇨🇳 КНР — 64
- 🇯🇵 Япония — 62
- 🇵🇱 Польша — 56
- 🇰🇿 Казахстан — 47
- 🇧🇪 Бельгия — 41
- 🇱🇻 Латвия — 35
- 🇲🇩 Молдова — 15
Женщины | Эстафеты
- 🇫🇷 Франция — 168
- 🇸🇪 Швеция — 162
- 🇷🇺 Россия — 136
- 🇧🇾 Беларусь — 126
- 🇩🇪 Германия — 126
- 🇳🇴 Новегия — 115
- 🇮🇹 Италия — 104
- 🇺🇦 Украина — 103
- 🇨🇿 Чехия — 96
- 🇪🇪 Эстония — 94
- 🇦🇹 Австрия — 87
- 🇨🇭 Швейцария — 86
- 🇫🇮 Финляндия — 86
- 🇺🇸 США — 86
- 🇨🇳 КНР — 81
- 🇵🇱 Польша — 78
- 🇨🇦 Канада — 68
- 🇯🇵 Япония — 68
- 🇰🇿 Казахстан — 67
- 🇷🇴 Румыния — 59
- 🇸🇰 Словакия — 49
- 🇸🇮 Словения — 43
- 🇧🇬 Болгария — 41
- 🇰🇷 Южная Корея — 35
Микст | Эстафеты
- 🇷🇺 Россия — 100
- 🇧🇾 Беларусь — 97
- 🇳🇴 Норвегия — 85
- 🇦🇹 Австрия — 84
- 🇸🇪 Швеция — 83
- 🇺🇦 Украина — 79
- 🇫🇷 Франция — 78
- 🇩🇪 Германия — 74
- 🇮🇹 Италия — 63
- 🇨🇿 Чехия — 61
- 🇫🇮 Финляндия — 60
- 🇨🇳 КНР — 60
- 🇨🇭 Швейцария — 59
- 🇸🇰 Словакия — 56
- 🇸🇮 Словения — 51
- 🇵🇱 Польша — 50
- 🇲🇩 Молдова — 46
- 🇨🇦 Канада — 43
- 🇪🇪 Эстония — 41
- 🇰🇿 Казахстан — 41
- 🇰🇷 Южная Корея — 40
- 🇧🇪 Бельгия — 38
- 🇧🇬 Болгария — 37
- 🇷🇴 Румыния — 36
- 🇱🇻 Латвия — 20
- 🇺🇸 США — 19
- 🇯🇵 Япония — 17
Трансляция
Смотрите гонки 7-го этапа Кубка мира по биатлону на «Матч ТВ» и Sportbox.ru, а также на Eurosport 1 (индивидуальные гонки, женские эстафета и масс-старт), Eurosport 2 (мужской масс-старт) и в EurosportPlayer
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