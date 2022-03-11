Биатлон. Кубка мира-2021/22 в Отепя. Итоги спринта у женщин: победная французская волна

Спринтерские гонки этапа Кубка мира по биатлону-2021/22 в Отепя завершились полным триумфом сборной Франции. Вслед за Кантеном Фийоном Майе отличилась его соотечественница Жюлия Симон, которой победить в женском спринте не помешали ни заминка перед заключительным выстрелом, ни даже промах. Лидер Кубка мира Марте Олсбю-Ройселанн с двумя промахами замкнула топ-10, но ее главная соперница Эльвира Эберг стала восьмой и почти ничего не отыграла в общем зачете – разрыв между норвежкой и шведкой составляет внушительные 94 очка.

25-летняя Симон давно находится на подступах к биатлонной элите, до этапа в Отепя в ее активе было три победы в личных гонках Кубка мира. Правда, в нынешнем сезоне она никак не могла выиграть, пусть и демонстрировала похвальную стабильность, входя в топ-10 общего зачета. На счет Жюлии было сразу четыре вторых места, причем в Анси и Оберхофе она останавливалась в шаге от победы трижды подряд. В Контиолахти Симон не блеснула, зато в Эстонии продемонстрировала прекрасную скорость – на лыжне она уступила только Жюстин Бреза-Буше и Дениз Херрманн.

При этом и стреляла она уверенно и быстро. Пусть и не обошлась без сбоя. Поразив девять мишеней девятью выстрелами француженка, как это часто бывает даже с биатлонистами топ-уровня, занервничала перед заключительным выстрелом. Симон нарушила ритм стрельбы, попробовала тщательно прицелиться, но все равно промазала. Потеряв в сумме со штрафным кругом около полуминуты.

Однако заключительный круг Жюлия буквально пролетела по дистанции, все равно установив промежуточное первое время. Шанс вновь оставить ее с серебром был у Каролине Кноттен, но норвежка, опережавшая после второго рубежа Симон почти на 12 секунд, не смогла сохранить скорость и, в итоге, стала только третьей. А второй финишировала немка Ванесса Фойгт, для которой это призовое место стало первым в личных гонках Кубка мира.

Олсбю-Ройселанн стартовала в первых номерах и устанавливала для конкуренток промежуточные ориентиры. Вот только после Олимпиады Марте, в отличие от еще одного героя Игр Фийона Майе, не демонстрирует привычный уровень функциональной подготовки и стрельбы. Промазав по разу на каждом из рубежей, она уступила Симон 35 секунд. Эльвира Эберг уже из положения лежа промахнулась дважды. Правда, она затем чисто прошла второй рубеж и даже опередила Марте на две секунды. Но чтобы претендовать на Большой Хрустальный глобус Эльвире требуется регулярно побеждать или, как минимум, попадать в топ-3. Шанс более значительно сократить отрыв от Олсбю-Ройселанн у младшей из сестер Эберг будет в субботней гонке преследования. Всего же биатлонисткам предстоит выступить еще в четырех личных гонках Кубка мира.

Все, что надо знать о Кубке мира по биатлону-2021/22 читайте здесь

Положение в общем зачете Кубка мира на текущий момент смотрите здесь

Календарь Кубка мира и Олимпийских игр по биатлону-2021/22 смотрите здесь

Полное расписание международных и российских соревнований по биатлону в сезоне-2021/22 смотрите здесь

Календарь Кубка IBU и чемпионата Европы смотрите здесь

Результаты Кубка мира по биатлону-2021/22 по мере завершения соревнований смотрите здесь

Смотрите гонки Кубка мира, чемпионата Европы и некоторые гонки чемпионата России на каналах холдинга «Матч» и Sportbox.ru

Кубок мира и чемпионат Европы можно будет увидеть на каналах Eurosport и в EurosportPlayer

Олимпийские игры в Пекине, скорее всего, будут транслировать Первый канал, Россия-1 и каналы холдинга «Матч»