Биатлон. Кубка мира-2021/22 в Отепя: Фийон Майе в спринте продлил победную серию

Кантен Фийон Майе был великолепен на Олимпийских играх в Пекине, но на постолимпийских этапах Кубка мира по биатлону-2021/22 француз и вовсе пока непобедим в личных гонках. Спринт в Отепя стал уже третьим подряд стартом, в котором первенствовал Фийон Майе, отметившийся на прошлой неделе золотым дублем в Контиолахти. Таким образом, Кантен вплотную приблизился к выигрышу Кубка мира в общем зачете. Хотя не сказать, что стартовая гонка девятого этапа получилась для него простой, победить удалось благодаря финишному ускорению.

Фийон Майе стартовал под № 19. Позади, как выяснилось позже, своих главных конкурентов. Француз уже приучил к своему не самому быстрому по меркам биатлонной элите старту. После первой, пусть безошибочной, стрельбы он проигрывал лидировавшему Стурле Холм Легрейду несколько секунд, да и не только ему. На втором кругу Кантен шел примерно вровень с норвежцем, к рубежу добрался с отставанием в 7,7 секунд. С учетом того, что Легрейд не промахивался, казалось, что выиграть Фийону Майе будет очень непросто. Но он вновь продемонстрировал свой возросший в нынешнем сезоне класс.

За счет практически пулеметной и точной стрельбы Кантен на выходе со второй стрельбы сократил отставание до 3,3 секунды. А финишный круг француз и вовсе промчался в фантастическом темпе, выиграв за 3,3 км у Легрейда более десяти секунд. А ведь норвежец обошелся без западения в скорости.

Третьим также с нулем стал Бенедикт Долль. Кстати, именно это тройка в точном таком же порядке и показала лучшие скорости на лыжне. Нельзя не отметить и шестое место Витаутаса Строли – литовец проиграл чемпиону всего полминуты, превзойдя по темпу очень многих звездных соперников, включая Тарьей Бе. Добавим, что в отсутствие порывистого ветра на стрельбище ошибок на рубежах было не так и много. По крайней мере, девять из топ-10 не промахнулись ни разу.

Правда, Эмильен Жаклен, занимающий второе место в Кубке мира, со стрельбой не справился. Уже из положения лежа он промазал трижды и отправился на круги, недовольно покачивая головой. В итоге, у него четыре промаха и лишь 32 место. За четыре личные гонки до финиша сезона Фийон Майе нарастил преимущество над Жакленом до 225 очков. Себастьян Самуэльссон, занимающий в общем зачете третье место, по своим меркам выступил в спринте в Отепя крайне неудачно – по разу промазал на рубежах и занял 18 место.

Не исключено, что Фийон Майе сможет досрочно выиграть Кубок мира уже после субботней гонки преследования. А в пятницу на дистанцию спринта выйдут женщины, где преимущество в общем зачете Марте Олсбю-Ройселанн над соперницами все же не столь велико.

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