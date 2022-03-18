Биатлон. Кубок мира-2021/22 в Холменколлене. Итоги спринта: Олсбю-Ройселанн близка к победе в общем зачете, Легрейд неудержим

Спринтерские гонки заключительного этапа Кубка мира по биатлону-2021/22 в Холменколлене 18 марта стали триумфальными для сборной Норвегии. Победу у мужчин одержал Стурла Холм Легрейд, у женщин первенствовала Тириль Экхофф, в то время как ее подруга по команде Марте-Олсбю Ройселанн стала третьей и увеличила отрыв в общем зачете от Эльвиры Эберг из Швеции до 106 очков. Кроме того, Олсбю-Ройселанн и француз Кантен Фийон Майе завоевали Малые Хрустальные глобусы за победы в спринтерском зачете.

Перед стартом спринта Олсбю-Ройселанн опережал Эберг-младшую на 82 очка. Но в случае победы шведской биатлонистки и осечки Марте борьба за Большой Хрустальный глобус могла заметно обостриться. Однако все получилось наоборот – осечку допустила Эльвира. Уже на первом рубеже она промазала трижды, лишив себя шансов на высокое место. К тому же и по скорости Эберг уступала лидерам. В итоге, даже чистая стрельба стоя не позволила ей подняться выше 17-го места.

В свою очередь, Олсбю-Ройселанн провела почти идеальную гонку. Ее подвел только заключительный выстрел на втором рубеже, по сути лишив побед. Хотя и так получилось совсем неплохо – от победительницы она отстала всего на 9,4 секунды. В то время как Эберг она опередила на минуту и 21 секунду. Таким образом, борьба за Кубок мира, пусть на кону еще 120 очков в гонке преследования и масс-старте, превращается в формальность. Если, конечно, одновременно не случится какого-то форс-мажора у Олсбю-Ройселанн и фантастической гонки у Эльвиры. Но даже при всей непредсказуемости биатлона такое удивительное развитие событий крайне маловероятно.

В свою очередь, на третье место в Кубке мира вышла Лиза Тереза Хаузер из Австрии, уступившая в спринте в Холменколлене только Экхофф. Добавим, что Тириль также промахнулась последним выстрелом, но ее скорость на лыжне была выше всяких похвал. В зачете спринта у женщин Олсбю-Ройселанн выиграла у Эльвиры Эберг 72 очка, третьей стала Ханна Эберг.

У мужчин Фийон Майе уже стал обладателем Кубка мира, а в спринтерском зачете опережал Себастьяна Самуэльссона на 56 очков. Кантен провел очередную отличную гонку, а на заключительном круге вновь выдал впечатляющий спурт. Благодаря которому, кстати, обошел также безупречного на рубежах Самуэльссона. В итоге, француз стал вторым в гонке и первым в зачете спринта, швед занял третье место в гонке и второй в Кубке мира в спринте. А на третье место в этом зачете благодаря идеальной гонке в Холменколлене выбрался Легрейд. Стурла Холм на домашнем этапе внезапно обрел феноменальную скорость. Он ни разу не промахнулся и был лучшим на дистанции. В итоге, в субботнем преследовании он уйдет на дистанцию первым с преимуществом над Фийоном Майе в 22 секунды.

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