Биатлон. Кубка мира-2021/22. Фийон Майе – обладатель Большого Хрустального глобуса у мужчин, Эберг сохранила интригу у женщин

В Отепя завершились масс-старты предпоследнего этапа Кубка мира по биатлону-2021/22. Победу у мужчин одержал норвежец Ветле Шостад Кристиансен, но главным героем дня и всего Кубка мира стал Кантен Фийон Майе. Француз финишировал в масс-старте вторым, но досрочно, за три личные гонки до финиша сезона гарантировал себе Большой Хрустальный глобус в общем зачете. У женщин первенствовала Эльвира Эберг, которая еще чуть-чуть сократила отставание от лидирующей в Кубке мира Марте Олсбю-Ройселанн.

Фийон Майе лидировал в Кубке мира и до Олимпиады в Пекине, где выиграл два золота и пять медалей в сумме. Но и после возвращения в Европу француз продолжил свою феноменальные выступления – в Контиолахти и Отепя в четырех личных гонках он трижды победил и теперь вот финишировал вторым. Мог француз одержать и четвертую подряд победу, но помешал единственный промах на третьем рубеже. Тем не менее, шанс выиграть у него был, разрыв от Кристиансена француз по ходу заключительного круга сократил до с двух с небольшим секунд.

Но все же норвежец, славящийся своим бодрым финишным кругом, удержался впереди. Третьим, кстати, стал еще один биатлонист из Норвегии – Сиверт Баккен. Так что даже в отсутствие Йоханнеса Бе, досрочно завершившего сезон после Игр в Пекине, сборная Норвегии демонстрирует очень сильные результаты в Кубке мира. Впрочем, все равно Фийон Майе по дистанции сезона был вне конкуренции. Достаточно сказать, что в 11 последних гонках, включая эстафеты, француз десять раз финишировал в топ-3 и один раз занял четвертое место. В столь конкурентном и непредсказуемом виде спорта как биатлон – это удивительное достижение.

Главный преследователь в Кубке мира Эмильен Жаклен в общем-то провел неплохой масс-старт, долгое время шел среди лидеров, но промах на заключительном рубеже и не самый удачный последний круг отбросили еще одного француза на восьмое место. Таким образом, разрыв в пользу Фийона Майе вырос до 245 очков (870 против 624).

У женщин в Кубке мира преимущество Олсбю-Ройселанн над Эльвирой Эберг за три личные гонки до финиша сезона составляет теперь 82 очка. Младшая из шведских сестер показала, что не намерена сдаваться. Хотя к заключительному рубежу она пришла с небольшим отставанием, отстреляла чисто и быстро и на последний круг отправилась в роли лидера. Правда, буквально в нескольких секундах были такие быстрые лыжницы как Линн Перссон, Дениз Херрманн и Олсбю-Ройселанн. Вот только 23-летняя Эльвира оставила их разбираться между собой, быстро создав достаточный отрыв. В итоге, она позволила себе финишировать в расслабленном стиле, в то время как за два других призовых места шла отчаянная борьба. В сражении за серебро Херрманн все же опередила Олсбю-Ройселанн, сыграв на руку Эльвире. Однако понятно, что именно норвежка на финале Кубка мира в Холменколлене будет явным фаворитом в борьбе за победу в общем зачете.

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