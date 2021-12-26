Биатлон. «Ижевская винтовка»-2021. Женский спринт. Победный дубль Сливко

Виктория Сливко вновь подтвердила на «Ижевской винтовке» свою превосходную форму – после победы в индивидуальной гонке биатлонистка выиграла 26 декабря 2021 года и первый спринт. Причем вновь за счет быстрого прохождения заключительного круга, ведь уходила со второго огневого рубежа Виктория только третьей.

Сливко чисто прошла первый рубеж, но стоя совершила-таки один промах. Как следствие, перед заключительным кругом в 2,5 километра она уступала лидировавшей Тамаре Дербушевой (в девичестве Ворониной) 16,4 секунды, а Полине Плюсниной – 14,4. Но это не помешало Виктории победить довольно уверенно – на финише Дербушева, занявшей второе место, отстала от нее почти на семь секунд. Плюснина стала третьей.

Нельзя не отметить и Ларису Куклину. Пусть по позициям Лариса сделала по сравнению с индивидуальной гонкой два шага назад (со второго места на четвертое), с точки зрения лыжного хода она выглядела куда увереннее. Проиграв Сливко с двумя штрафными кругами всего 17,6 секунды. 27 декабря у женщин запланирован заключительный старт «Ижевской винтовки» - второй спринт.

Результаты

1. Виктория Сливко - 26:29,8 (1 штрафной круг)

2. Тамара Дербушева + 6,9 (0)

3. Полина Плюснина + 7,4 (0)

4. Лариса Куклина + 17,6 (2)

5. Наталья Гербулова + 27,2 (2)

6. Алина Кудисова + 46,7 (3)

7. Екатерина Носкова + 56,5 (4)

8. Анна Никулина + 58,6 (2)

9. Антонина Кирсанова + 1.05,2 (1)

10. Анастасия Егорова + 1.14,4 (3)

Биатлон. «Ижевская винтовка»-2021. Ижевск. Расписание

время начала соревнований - московское

26 декабря, воскресенье

Женщины. Спринт, 7,5 км. Начало в 10.00

Мужчины. Спринт, 10 км. Начало в 12.30

27 декабря, понедельник

Женщины. Спринт, 7,5 км. Начало в 10.00

Мужчины. Спринт, 10 км. Начало в 12.30

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