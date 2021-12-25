Биатлон. «Ижевская винтовка»-2021. Сливко обошла Куклину на последнем круге индивидуальной гонки

Первая гонка биатлонной «Ижевской винтовки»-2021 завершилась победой Виктории Сливко. Причем довольно необычной, в индивидуальной гонке на 12,5 км у женщин Сливко, обычно точно стреляющая и не слишком быстро бегущая по лыжне, отыграла на заключительном круге солидное отставание от Ларисы Куклиной, которая, в итоге, стала второй.

«Ижевская винтовка» должна была стартовать 23 декабря, но из-за сильных морозов старт пришлось отложить на два дня. 25 декабря стало чуть теплее (в районе минус 15 – 17 градусов), но все же дистанцию индивидуальной гонки решили сократить на 2,5 км, а штраф за каждый промах – с минуты до 45 секунд. К сожалению, отказалась от участия в соревнованиях Екатерина Юрлова-Перхт. Экс-чемпионка мира сочла, что еще не набрала достаточные физические кондиции для участия в соревнованиях, а, значит, ее участие в Олимпийских играх, судя по всему, исключено.

Но у той же Сливко шансы еще остаются. Виктория перед «Ижевской винтовкой» лидировала в Кубке России, а сейчас и выиграла индивидуальную гонку, где разыгрывались награды чемпионата страны. Причем на двух первых рубежах она промахнулась в общей сложности трижды, но затем начала стрелять чисто. Тем не менее, на заключительный круг Виктория ушла с отставанием от Куклиной, промахнувшейся дважды, в 22,5 секунды. А, в итоге, выиграла у Ларисы 3,1 секунды. Третьей стала Анастасия Егорова с отставанием в 10,5 и двумя промахами. Отметим также стремительную Екатерину Носкову. Она заняла четвертое место, промахнувшись пять раз и отстав от Сливко всего на 37,1 секунды.

Результаты

1. Виктория Сливко - 42:59,0 (3 промаха)

2. Лариса Куклина + 3,1 (2)

3. Анастасия Егорова + 10,5 (2)

4. Екатерина Носкова + 37,1 (5)

5. Анна Григорьева + 47,2 (1)

6. Елизавета Каплина + 56,6 (1)

7. Наталья Гербулова + 1:22,9 (2)

8. Полина Плюснина + 1:39,8 (2)

9. Алина Кудисова + 2:30,7 (5)

10. Маргарита Васильева + 2:32,6 (3)

Биатлон. «Ижевская винтовка»-2021. Ижевск. Расписание

время начала соревнований - московское

25 декабря, суббота

Женщины. Индивидуальная гонка, 12,5 км. Начало в 10:40

Мужчины. Индивидуальная гонка, 20 км. Начало в 12:340

26 декабря, воскресенье

Женщины. Спринт, 7,5 км. Начало в 10.00

Мужчины. Спринт, 10 км. Начало в 12.30

27 декабря, понедельник

Женщины. Спринт, 7,5 км. Начало в 10.00

Мужчины. Спринт, 10 км. Начало в 12.30

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