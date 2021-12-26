Биатлон. «Ижевская винтовка»-2021. Мужской спринт. Поршнев безупречен, Гараничев – только четвертый

Бронзовый призер чемпионата мира-2019 по биатлону Никита Поршнев, похоже, готов к возвращению на международные старты – 26 декабря он выиграл первую из двух спринтерских гонок на «Ижевской винтовке»-2021. Залогом успеха стала безупречная стрельба 25-летнего Поршнева, но и ходом он смотрелся очень достойно.
Днем ранее Никита стал в индивидуальной гонке только 17-м с шестью промахами, но на сей раз он показал, что не зря буквально пару-тройку лет назад считался одной из главных биатлонных надежд России, выиграв с составе эстафетного квартета бронзу ЧМ и . Напомним, что прошлый сезон стал для Поршнева скомканным из-за тяжело перенесенного коронавируса и его последствий.
Никита стартовал после всех главных конкурентов, грамотно разложился по дистанции и опередил второго призера Рустама Каюмова, допустившего один промах, на 15 секунд. Третьим стал Михаил Бурундуков, а Евгений Гараничев, хоть и улучшил свои позиции по сравнению с восьмым местом в индивидуальной гонке, финишировал вне тройки призеров - четвертым. Роковым с точки зрения шансов на место в топ-3 стал для Евгения промах при стрельбе из положения стоя. Добавим, что победитель индивидуальной гонки «Ижевской винтовки» Евгений Идинов на сей раз стал только 15-м с одним промахом.
Результаты
1. Никита Поршнев - 29.24,9 (0 штрафных кругов)
2. Рустам Каюмов + 15,0 (1)
3. Михаил Бурундуков + 17,0 (0)
4. Евгений Гараничев + 28,1 (1)
5. Кирилл Стрельцов + 40,6 (1)
6. Роман Еремин + 1.03,8 (2)
7. Александр Попов +1.09,0 (0)
8. Вячеслав Малеев + 1.11,7 (1)
9. Михаил Первушин +1.13,4 (2)
10. Кирилл Бажин + 1.17,3 (1).
Биатлон. «Ижевская винтовка»-2021. Ижевск. Расписание
время начала соревнований - московское
27 декабря, понедельник
Женщины. Спринт, 7,5 км. Начало в 10.00
Мужчины. Спринт, 10 км. Начало в 12.30
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