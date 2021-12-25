Биатлон. «Ижевская винтовка»-2021. Идинов лучше всех справился с морозом в индивидуальной гонке

Россиянин Евгений Идинов победил в индивидуальной гонке у мужчин на соревнованиях по биатлону «Ижевская винтовка»-2021. Он показал время 43 минуты 53,3 секунды, допустив при этом три промаха.

Хотя на самом деле можно сказать, что победителей двое. Ставший вторым Дмитрий Иванов уступил лидеру всего 0,2 секунды. Для индивидуальной гонки это ничто. Иванов промахнулся всего раз, но шел по дистанции значительно медленнее Идинова.

Третье время показал Петр Пащенко, четвертое — Михаил Первушин. Они проиграли лидеру чуть более 30 секунд и минуты соответственно. Особое внимание было приковано к Евгению Гараничеву, который занял восьмое место: шесть промахов и отставание от Идинова почти в две минуты.

В субботу состоялась и женская индивидуальная гонка, победила Виктория Сливко, о чем уже сообщал Olympics. Старт соревнований в Ижевске перенесли с пятницы на субботу из-за морозов, которые в выходные немного отступили.

В воскресенье «Ижевская винтовка»-2021 продолжится мужскими и женскими спринтами.

Результаты

1. Евгений Идинов — 43:53,3 (3 промаха)

2. Дмитрий Иванов + 0,2 (1)

3. Петр Пащенко + 33,3 (3)

4. Михаил Первушин + 1:00,0 (3)

5. Евгений Сидоров + 1:50,3 (6)

6. Михаил Бурундуков + 1:50,9 (4)

7. Роман Сурнев + 1:54,3 (4)

8. Евгений Гараничев + 1:56,1 (6)

9. Роман Ерёмин + 2:01,7 (5)

10. Ярослав Костюков + 2:16,1 (3)

...17. Никита Поршнев + 2:55,1 (6)

Биатлон. «Ижевская винтовка»-2021. Ижевск. Расписание

время начала соревнований - московское

26 декабря, воскресенье

Женщины. Спринт, 7,5 км. Начало в 10.00

Мужчины. Спринт, 10 км. Начало в 12.30

27 декабря, понедельник

Женщины. Спринт, 7,5 км. Начало в 10.00

Мужчины. Спринт, 10 км. Начало в 12.30

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