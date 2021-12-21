Биатлон. «Ижевская винтовка»-2021: что ждать и где смотреть

С 23 по 27 декабря 2021 года в столице Удмуртии пройдет 52-я «Ижевская винтовка» - важный старт отбора в биатлонную сборную России. В случае успешного выступления в Ижевске биатлонисты получат возможность в январе проявить себя на Кубке IBU и побороться за место в составе сборной на Кубке мира и, возможно, на Олимпийских играх в Пекине.

«Ижевская винтовка» - легендарные соревнования, которые проводятся с 1969 года. Первым победителем стал в 1969 году олимпийский чемпион Николай Пузанов, в ней в разные годы принимали участие практически все лидеры сборных СССР, а затем и России. С начала века «Ижевская винтовка» имеет статус этапа чемпионата и Кубка страны и является важным отборочным стартом для участия в международных соревнованиях. Так будет и на сей раз.

На данный момент состав сборной России на первый январский этап Кубка мира-2021/22 в Оберхоф уже утвержден. Также уже известно, что Василий Томшин, Ильназ Мухамедзянов, Анастасия Гореева и Евгения Буртасова забронировали за собой место на этапах Кубка IBU и, как следствие, на «Ижевской винтовке» мы их не увидим. Как и Матвея Елисеева - вместе с Буртасовой они будут защищать свой прошлогодний чемпионский титул на «Рождественской гонке» в Рупольдинге 28 декабря, после чего Елисеев приостановит свою соревновательную деятельность, как минимум, до весны по состоянию здоровья. Но все остальные биатлонисты в строю.

Главной интригой «Ижевской винтовки» может стать ожидаемое возвращение к соревновательной деятельности после декретного отпуска многолетнего лидера женской России, экс-чемпионки мира Екатерины Юрловой-Перхт. Также представляет интерес выступление Ларисы Куклиной, провалившей четыре первых этапа Кубка мира-2021/22. У мужчин, не исключено, постарается запрыгнуть в «последний вагон» олимпийского поезда призер Игр-2014 в Сочи Евгений Гараничев. Определенные шансы есть и у участников Кубка IBU нынешнего сезона Никиты Поршнева и Тамары Дербушиной, а также у успевших отличиться на Кубке России биатлонистов и биатлонисток во главе с Викторией Сливко, Анастасией Егоровой, Маргаритой Васильевой, Дмитрием Ивановым и Михаилом Первушиным.

Тамара Дербушина (в девичестве - Воронина) еще не потеряла шансов на участие в Кубке мира Фото © getty images (getty images (Photographer) - [None] (getty images (getty images (Photographer) - [None] (Photographer) - [None]

Биатлон. «Ижевская винтовка»-2021. Ижевск. Расписание

время начала соревнований - московское

23 декабря, четверг

Женщины. Индивидуальная гонка, 15 км. Начало в 10:00

24 декабря, пятница

Мужчины. Индивидуальная гонка, 20 км. Начало в 10:00

26 декабря, воскресенье

Женщины. Спринт, 7,5 км. Начало в 10.00

Мужчины. Спринт, 10 км. Начало в 12.30

27 декабря, понедельник

Женщины. Спринт, 7,5 км. Начало в 10.00

Мужчины. Спринт, 10 км. Начало в 12.30

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