Биатлон. Итоги «Рождественской гонки»-2021: серебряное возрождение Елисеева и Буртасовой

Мало кто верил, что Евгения Буртасова и Матвей Елисеев в своем нынешнем состоянии смогут бороться за призовое место на биатлонной «Рождественской гонке» (World Team Challenge) в Рупольдинге. Однако 28 декабря 2021 года российские биатлонисты, пусть и не защитили прошлогодний чемпионский титул, явно превзошли все ожидания – Евгения и Матвей стали вторыми в «Рождественской гонке». Причем их не выбил даже форс-мажор из-за сбоя хронографа.

Многие в курсе сложностей Елисеева со здоровьем, из-за которых он провалил стартовый этап Кубка мира в Эстерсунде, слабо выглядел на декабрьских стартах Кубка IBU и принял решение прервать сезон на несколько месяцев, дабы восстановиться хотя бы к весне 2022 года и гонкам чемпионата страны. Таким образом, на Олимпийские игры в Пекине он точно не поедет, да и международный сезон для него по сути завершен. Поэтому для Матвея именно «Рождественская гонка» стала по сути последними международными соревнованиями в сезоне-2021/22. Но в Рупольдинге Елисеев доказал, что даже в далеком от идеала состоянии способен собираться и работать на максимуме, как на трассе, так и на огневых рубежах.

Это же касается и Буртасовой (в девичестве Павловой), которая потеряла в межсезонье место в сборной России на Кубке мира и до сих пор не может его вернуть. Пусть Евгения продолжает сезон в январе на Кубке IBU, для попадания на Игры-2022 ей необходимо показывать суперрезультаты, что в декабре не получалось. С учетом сильных составов целого ряда команд, многие прикрепили Елисееву и Буртасовой «ярлык» аутсайдеров. Дополнительные сложности вызывало и отсутствие полноценной поддержки непосредственно в Рупольдинге – лыжи ребятам готовили за неделю до старта, а непосредственно на гонке им, в частности, немного помогал экс-наставник мужской сборной России Рикко Гросс, работающий сейчас с австрийцами.

Но уже в первой части «Рождественской гонки» (масс-старте) россияне порадовали стабильной стрельбой и хорошим ходом по дистанции. Лыжи катили превосходно, да и Буртасова с Елисеевым смотрелись на фоне конкурентов, среди которых, правда, на сей раз не было норвежцев, французов и белорусов, очень недурно. Масс-старт они завершили третьими. Вот только на старте финальной гонки преследования из-за ошибки хронометража они вместе с украинцами убежали в гонку на 14 секунд раньше положенного. Организаторы решили исправить быстро ситуацию, на одной из смен этапов просто задержав Евгению и Юлию Джиму.

Как призналась Буртасова «Матч ТВ», ситуация выбила ее из колеи, возможно, поэтому она на следующем рубеже совершила два промаха из положения стоя. Однако Елисеева такой форс-мажор, напротив, только раззадорил. Он вернулся россиян в борьбу, да и Евгения быстро пришла в себя. А конкуренты в лице Германии (Янина Хеттих, Эрик Лессер) и Чехии (Маркета Давидова, Михал Крчмарж). На заключительный рубеж Елисеев пришел третьим, и, чисто отстреляв, вышел на второе место, которое отстоял на финишном круге. Победили австрийцы Лиза Тереза Хаузер и Феликс Ляйтнер, бронза – у Чехии.

«Рождественская гонка». Рупольдинг (Германия). Гонка преследования. Результаты

1. Лиза Тереза Хаузер и Феликс Ляйтнер (Австрия) - 32.15,5

2. Матвей Елисеев и Евгения Буртасова (Россия) + 56,8

3. Маркета Давидова и Михал Крчмар (Чехия) + 59,7

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