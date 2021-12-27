Биатлон. Итоги «Ижевской винтовки»-2021: Сливко и Куклина едут на Кубок IBU, Гараничев заболел

«Ижевская винтовка»-2021 в олимпийском сезоне стала смотром ближайшего резерва для сборной России по биатлону. Однако соревнования, прошедшие с 25 по 27 декабря, скорее, продемонстрировали нестабильность большинства стреляющих лыжников и лыжниц. Заключительные спринтерские гонки «Ижевской винтовки» выиграли Анастасия Егорова и Евгений Сидоров, но последний в состав российской команды на Кубок IBU все равно не попал из-за неудач в предыдущие дни. Всего же на Кубок IBU по итогам «Ижевской винтовки» в сборную России пробились восемь биатлонистов во главе с Викторией Сливко и Ларисой Куклиной.

Именно Сливко и Куклина стали самыми стабильными в трех прошедших (индивидуальная гонка и два спринта). Виктория одержала две победы и только в заключительный день с одним промахом финишировала четвертой. У Куклиной второй, четвертый и второй результаты. В заключительном спринте Лариса уступила только 27-летней Анастасии Егоровой, которая также получила шанс на международные выступления в январе. Впрочем, все по делу – Анастасия также трижды пробилась в десятку, заняв соответственно третье, десятое и теперь вот первое места. Четвертую путевку на Кубок IBU получила Наталья Гербулова, у которой два пятых и одно седьмое места.

У мужчин ситуация сложилась парадоксальная. На Кубок IBU не поедет ни один из победителей «Ижевской винтовки»-2021. Впрочем, сами виноваты – Евгений Идинов, выигравший индивидуальную гонку, Никита Поршнев и Сидоров, первенствовавшие в двух спринтах, крайне неудачно выступали в других гонках. К примеру, Сидоров в первом спринте стал 22-м. Поршнев во втором спринте занял седьмое место, но и этого ему не хватило. Евгений Гараничев дважды попал в восьмерку, однако в последний день на дистанцию спринта не вышел из-за болезни и остался без места в команде на Кубок IBU. Ему предпочли Дмитрия Иванова (он гарантировал себе это место благодаря успехам в Кубке России), Михаила Первушина, Михаила Бурундукова и Петра Пащенко. 23-летний Бурундуков стал, пожалуй, самым стабильным – во всех трех гонках он не опускался ниже шестого места, Пащенко дважды стал призером, а в активе Первушина четвертое, девятое и третье места. Добавим, что ближайший этап Кубка IBU состоится 8 – 9 января в Душники-Здруй.

Календарь Кубка IBU смотрите здесь

Состав сборной России на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU до "Ижевской винтовки" смотрите здесь

Итоги отбора на Кубок IBU на "Ижевской винтовке"

Женщины: Виктория Сливко (Кубок России), Лариса Куклина, Анастасия Егорова, Наталья Гербулова

Мужчины: Дмитрий Иванов (Кубок России), Михаил Первушин, Михаил Бурундуков (после оформления документов для выступления на международных стартах), Петр Пащенко.

Результаты второго спринта

Женщины, 7,5 км

1. Анастасия Егорова - 24.52,1 (0 штрафных кругов)

2. Лариса Куклина + 13,0 (1)

3. Анна Никулина + 15,2 (0)

4. Виктория Сливко + 27,3 (1)

5. Наталья Гербулова + 40,3 (1)

6. Ольга Мощенкова + 1.00,4 (1)

7. Маргарита Васильева + 1.02,2 (2)

8. Алина Кудисова + 1.05,2 (3)

9. Елизавета Каплина + 1.11,4 (1)

10. Екатерина Кулакова + 1.15,3 (2)

Мужчины, 10 км

1. Евгений Сидоров - 28.51,8 (1)

2. Петр Пащенко +16,6 (1)

3. Михаил Первушин +17,3 (1)

4. Вячеслав Малеев + 41,2 (2)

5. Михаил Бурундуков + 48,5 (2)

6. Роман Сурнев + 52,3 (2)

7. Никита Поршнев + 53,4 (3)

8. Игорь Шетько + 1.00,1 (0)

9. Юрий Шопин + 1.06,4 (0)

10. Кирилл Стрельцов + 1.10,7 (2)

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