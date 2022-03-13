Биатлон. Итоги этапа Кубка мира-2021/22 в Отепя: норвежцы непобедимы в смешанной эстафете и сингл-миксте

Заключительный день девятого этапа Кубка мира по биатлону-2021/22, завершившегося в Отепя, прошел при тотальном преимуществе сборной Норвегии. И в смешанной эстафете и в сингл-миксте норвежцы одержали убедительные победы, заодно превзойдя всех в зачете смешанных дисциплин. Однако самый большой приз из Отепя, напомним, увозит француз Кантен Фийон Майе, выигравший Кубок мира в общем зачете у мужчин.

Впрочем, в смешанной эстафете Кантен все же не показал свой максимум, довольно заметно уступив на своем втором этапе Ветле Шостаду Кристиансену. Днем ранее норвежец обыграл француза в масс-старте, сейчас вместе с Сивертом Баккеном создал отрыв для Норвегии перед женской частью гонки. Тирил Экхофф еще увеличила преимущество, а с финальным этапом справилась Ингрид Тандревольд. Многие помнят драму Ингрид в гонке преследования на Играх в Пекине. Трехкратная чемпионка мира почувствовала себя плохо на заключительном круге, когда по сути бежала за медалью. В итоге, она осталась без наград, еле дойдя до финиша. После чего не смогла самостоятельно подняться и покинула финишную зону только с помощью врачей.

Олимпиаду Тандревольд завершила досрочно, но, к счастью, ничего страшного с ее здоровьем не произошло. После детального обследования Ингрид получила разрешение продолжить активную соревновательную деятельность. И в смешанной эстафете доказала, что по-прежнему конкурентоспособна. Вторые призеры из сборной Швеции с Эльвирой Эберг в качестве финишера отстали на 22,5 секунды, третье место заняла команда Франции.

В сингл-миксте Норвегию представляли Стурла Холм Легрейд и лидер Кубка мира у женщин Марте Олсбю-Ройселанн. Довольно быстро этот дуэт захватил лидерство, после чего умчался от конкурентов. Что и неудивительно, на двоих на рубежах норвежцы совершили лишь один промах, быстро закрыв глазок мишени дополнительным патроном. Серебряными вновь стали шведы, только в борьбе за бронзу немцы поменялись местами с французами (в смешанной эстафете, напротив, Германия стала четвертой позади Франции).

Кстати, Норвегия в нынешнем сезоне выиграла четыре из пяти гонок смешанного формата Кубка мира. Помимо двух побед в Отепя на их счету выигрыш смешанных эстафет на этапе в Оберхофе в начале января и на Олимпийских играх в Пекине в феврале. Единственный «прокол» произошел в сингл-миксте в Оберхофе – там норвежцы стали пятыми, а победили россияне Кристина Резцова и Антон Бабиков.

Напомним, что сборные России и Белоруссии по решению Международного союза биатлонистов отстранены от заключительных этапов Кубка мира-2021/22, финальная точка в котором будет поставлена 17 – 20 марта в Холменколлене, где запланированы спринты, гонки преследования и масс-старты. У мужчин Фийон Майе гарантировал себе Большой Хрустальный глобус еще в Отепя, у женщин Олсбю-Ройселанн близка к завоеванию трофея, поскольку опережает Эльвиру Эберг на 82 очка.

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