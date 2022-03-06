Биатлон. Итоги этапа Кубка мира-2021/22 в Контиолахти: Фийон Майе и Олсбю-Ройселанн взяли Малые Хрустальные глобусы на пути к победам в общем зачете

Триумфом французского биатлониста Кантена Фийона Майе завершился восьмой этап Кубка мира-2021/22 по биатлону в Контиолахти. После победы в спринте двукратный олимпийский чемпион Пекина выиграл и гонку преследования, завоевав в этой дисциплине Малый Хрустальный глобус и нарастив преимущество в общем зачете Кубка мира до 174 очков! У женщин трехкратная олимпийская чемпионка Пекина Марте Олсбю-Ройселанн в Контиолахти осталась без призовых мест, но также завоевала Малый глобус в преследовании и сделала свое лидерство в общем зачете даже более комфортным.

Фийон Майе на протяжении трех сезонов подряд становился третьим в общем зачете Кубка мира, но в нынешнем сезоне, можно сказать, вышел на новый уровень, превратившись в настоящего лидера мирового биатлона. В этом сезоне он выиграл уже семь гонок с учетом дубля в Контиолахти, в преследовании и вовсе стал неуязвим. Достаточно оценить статистику – после 16 места в Эстерсунде, Кантен первенствовал в шести гонках преследования подряд! Пять раз он побеждал на этапах Кубка мира и плюс выиграл и олимпийский пасьют. Для столь конкурентного вида как биатлон, такое достижение – просто фантастика!

Но то, как француз провел преследование в Контиолахти, доказывает, в какого зрелого мастера он превратился – он начал неспешно, стрелял небыстро, подпустил к себе соотечественника Эмильена Жаклена, после чего на с середины дистанции начал ускоряться. Даже единственный промах заключительным выстрелом не помешал его комфортной победе. Вторым, кстати, финишировал немец Эрик Лессер, завершающий карьеру в конце сезона, а замкнул топ-3 в гонке преследования итальянец Лукас Хофер.

Российские и белорусские биатлонисты по решению IBU отстранены от заключительных этапов Кубка мира, братья Бе решили пропустить гонки в Контиолахти, но уровень Фийона Майе сейчас таков, что опередить его в любом случае было бы крайне сложно. Впереди еще пять личных гонок, но Жаклен, занимающий второе место в общем зачете, сохраняет лишь теоретические шансы на Кубок мира. И не исключено, что уже на предпоследнем этапе в Отепя судьба Большого Хрустального глобуса будет решена.

У женщин интриги все же чуть больше – Олсбю-Ройселанн после Олимпиады все же не находится на пике формы, давая шансы соперницам. Так, в спринте норвежка стала восьмой, в преследовании выбралась на четвертое место. Однако с учетом слабых результатов ее ближайшей конкурентки Эльвиры Эберг (седьмая - в спринте, девятая – в преследовании) разрыв между норвежкой и шведкой даже вырос и теперь составляет 97 очков. В Контиолахти здорово проявили себе Дениз Херрманн и Тириль Экхофф, но они на данный момент даже не входят в топ-10 общего зачета. Обладательница Кубка мира-2020/21 Экхофф, кстати, стала второй в спринте, а в преследовании даже с двумя промахами на заключительном рубеже выиграла с комфортным перевесом. Заметно, что Тириль в конце сезона набрала хорошую форму. Второй в преследовании стала еще одна экс-обладательница Кубка мира итальянка Доротея Вирер, тройку призеров замкнула победительница спринта в Контиалахти Херрманн.

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