Биатлон. Этап Кубка мира-2021/22 в Контиолахти: Норвегия выиграла мужской эстафетный зачет без братьев Бе, французам не помог олимпийский герой

Мало кто мог предположить, что мужская сборная Норвегии сумеет выиграть эстафету в Контиолахти на восьмом этапе Кубка мира-2021/22 по биатлону. Ведь она потеряла двух своих олимпийских лидеров – братьев Йоханнеса Бе и Тарьей Бе. Йоханнес вообще досрочно завершил сезон, а Тарьей взял недельный перерыв. Но финишер золотой олимпийской эстафеты на Играх в Пекине Ветле Шосnад Кристиансен в плотном соперничестве с лидерами команд Швеции, Франции и Германии доказал, что является одним из лучших эстафетчиков в мире. Норвежцы с его помощью выиграли не только эстафетный зачет Кубка мира, но и саму очень напряженную гонку в Контиолахти.

Результат, расписание и видео этапа Кубка мира в Контиолахти смотрите здесь

Перед пятой и заключительной эстафетой в сезоне норвежцы лидировали, опережая Россию и Францию. Напомним, что по решению Международного союза биатлонистов российские и белорусские биатлонисты отстранены от этапов Кубка мира. Но французы вполне могли попробовать если не отыграть 25 очков (для этого норвежцы должны были финишировать не выше восьмого места), то хотя бы выиграть саму эстафету в Контиолахти. Состав у них был самый боевой, включая одного из двух героев (накануне с Йоханнесом Бе) мужской эстафетной программы Олимпиады-2022 и уверенного лидера Кубка мира Кантена Фийона Майе.

Француз великолепно с точки зрения физической готовности выглядел в Пекине, однако, похоже, сейчас попал в небольшую функциональную яму. По крайней мере, на заключительном этапе эстафеты Кантен не смог доказать свое преимущество над оппонентами. При этом, надо признать, что соперники у него также были очень сильны – на четвертый этап практически вместе с Фийоном Майе ушли швед Себастьян Самуэльссон, немец Филипп Наврат и Кристиансен. Товарищи норвежца по команде Сиверт Гутторм Баккен, Филип Андерсен и Стурла Холм Лагрейд смогли удержаться в лидирующей группе, а Шотле Вестад в очередной раз подтвердил, что является обладателем железных нервов.

После своего первого рубежа он, обойдясь без промаха, вместе с Самуэльссоном чуть оторвался от француза и немца. После чего из положения стоя также выбил пять мишеней из пяти, в то время как Самуэльссон воспользовался двумя дополнительными патронами и пропустил вперед Фийона Майе. Однако француз нынче не столь реактивен, как в Пекине, поэтому позволил шведу себя догнать и обогнать. Но дотянуться до Кристиансена Самуэльссону не удалось, норвежец опередил его на десять секунд и не сказать, что выжал из себя все соки.

В итоге, сборная Норвегии выиграла и гонку и эстафетный зачет. Причем завоевала Малый хрустальный глобус в данной дисциплине в пятый раз подряд, доказав, что обладает достаточно мощным составом, способным побеждать и без ряда лидеров. Французы заняли в эстафетном зачете Кубка мира-2021/22 второе место, немцы – третье.

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