Биатлон. Этап Кубка мира-2021/22 в Контиолахти: Итоги спринта. Идеальный Фийон Маей и первый подиум Нильссон

На восьмом этапе Кубка мира-2021/22 по биатлону завершились спринтерские гонки. Причем триумфаторы Игр в Пекине, похоже, все-таки избежали даже минимального спада формы после возвращения из Китая – победы в Контиолахти отпраздновали олимпийские чемпионы Кантен Фийон Майе у мужчин и Дениз Херрманн у женщин. Нельзя не отметить и успех бывшей лыжницы Стины Нильссон – она впервые пробилась в топ-3 в личных гонках, заняв третье место. Напомним, что по решению Международного союза биатлонистов российские и белорусские биатлонисты отстранены от заключительных этапов Кубка мира.

Результаты, расписание и видео этапа Кубка мира в Контиолахти смотрите здесь

Пожалуй, бронза Нильссон – главное событие дня в мировом биатлоне. Еще бы, ведь Стина до 2020 года не просто занималась лыжными гонками, она была одной из суперзвезд. В коллекции Нильссон пять олимпийских медалей, включая золото Игр-2018 в Пхенчхане в спринте. Когда в 27 лет она решила перейти в биатлон, многие посчитали это авантюрой. Но шведская спортсменка справилась, пусть и не стала пока лидером сборной. В декабре 2021 года она впервые пробилась в топ-10 на этапе Кубка мира. Правда, на Олимпиаде она так и не вышла на старт, подруги по шведской команде во главе с сестрами Эберг выиграли эстафету без нее.

Тем не менее, в Контиолахти Стина доказала, что не сидела в Пекине без дела. По возвращению биатлона в Европу она вышла на новый качественный уровень – с одним промахом заняла в спринте третье место, отстав от победительницы Херрманн всего на 5,2 секунды, а от Тириль Экхофф и вовсе на 0,2 секунды. Любопытно, что хотя вся тройка призеров совершила по промаху, быстрейшей на лыжне была как раз Нильссон. Просто шведская биатлонистка заметно дольше провела времени на рубеже, что для бывшей лыжницы простительно. Кстати, Херманн, выигравшую девятую гонку Кубка мира в карьере, также перешла в свое время из лыж – в Сочи она даже стала бронзовым призером Олимпиады в эстафете. В Пекине Дениз, напомним, завоевала золото в индивидуальной гонке и бронзу уже в биатлонной в эстафете. Добавим, что лидер Кубка мира Марте Олсбю-Ройселанн на сей раз заняла восьмое место, но ее позициям в общем зачете ничего особо не угрожает.

Лидер Кубка мира и обладатель пяти олимпийских медалей Пекина Фийон Майе в плане скорости, может, и потерял по сравнению с февральским пиком, зато точная и быстрая стрельба – по-прежнему при нем. К тому же и с точки зрения темпа на лыжне Кантен выглядел уже лучше по сравнению с эстафето. Он показал третий ход, уступив всего десять секунд еще одному французу Эмильену Жаклену. Но Жаклен промазал дважды и стал только шестым, а, значит, отрыв Фийона Майе в Кубке мира от ближайшего преследователя вырос еще. Нельзя не отметить серебро Филипа Андерсона из сборной Норвегии – это лучший результат в карьере в личных гонках для 22-летнего норвежца. Третьим стал Йоханнес Кюн. В воскресенье в Контиолахти пройдут гонки преследования.

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