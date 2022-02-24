Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров-2022: Зубарев повторил олимпийскую неудачу Цветкова в индивидуальной гонке

Чемпионат мира по биатлону среди юниоров-2022 в Солджер Холлоу начался для сборной России драматично. Если у юношей и девушек россияне не выступают, то в юниорской возрастной группе едва не взяли золото в первой же гонке. В индивидуальной гонке на 15 км Алексей Зубарев был близок к победе, но промахнулся заключительным выстрелом. В итоге, он остался четвертым в 32,3 секунды от чемпиона и всего в 0,6 секунды от медали.

По ходу нынешнего сезона главными надеждами России в юниорской гонке казались Алексей Ковалев и Александр Корнев. Но они не сумели выдать свой максимум. Так, Корнев, в активе которого есть победа на этапе юниорского Кубка IBU нынешнего сезона, продемонстрировал высокую скорость, но уже после второго огневого рубежа потерял все шансы. Дело в том, что если на первой стрельбе он промахнулся лишь раз, то на втором – не закрыл четыре из пяти мишеней. Всего у Корнева восемь промахов и отставание в 5 минут и 59 секунд от чемпиона Йонаса Маречека из Чехии и лишь 51 место.

Чемпион мира среди юношей-2020 Ковалев промазал дважды на первом рубеже, после чего поразил 15 мишеней из 15. Но у него особо не было темпа на дистанции, что позволило Алексею финишировать только десятым. Зато Зубарев, промахнувшийся на трех первых рубежах лишь раз, шел последним из претендентов на медали (№ 77) и к последнему рубежу имел неплохой запас. Для гарантированного золота ему требовалось выбить пять из пяти. Четыре выстрела попали в цель, но вот пятый…

Несмотря на промах, Алексей не сдался – он классно отработал заключительный круг и едва не добыл-таки бронзу. Не хватило совсем чуть-чуть. Но по сценарию, с минимальными отклонениями, все очень походило на индивидуальную гонку Олимпийских игр в Пекине для Максима Цветкова, которого также промах двадцатым выстрелом лишил золота, отправив на четвертое место.

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