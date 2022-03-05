Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров-2022. Норвегия выиграла общий медальный зачет

Четырьмя эстафетными гонками в американском Солджер Холлоу завершился чемпионат мира по биатлону среди юниоров. Сначала прошли соревнования в младшей возрастной группе – среди юношей и девушек, и в этих эстафетах за каждую команду бежали по три спортсмена. Напомним, что по решению Международного союза биатлонистов (IBU) спортсмены из России и Беларуси отстранены от участия в соревнованиях, и в эстафетных гонках они участия не принимали.

У юношей победу одержала сборная Норвегии, всего на 8 секунд опередившая на финише команду Германии. 12 дополнительных патронов, которыми пришлось воспользоваться немецким биатлонистам (против семи у норвежцев), оказались слишком большой форой, которую они не смогли отыграть на дистанции. На третьем месте – сборная Италии, отставшая от победителей на 41 секунду. У девушек основная борьба за победу развернулась между командами Италии и Германии, и золотые медали достались в итоге биатлонисткам с Апеннин, опередившим соперниц на 28 секунд. Третье место – у команды Болгарии.

Эстафетные гонки среди юниоров и юниорок прошли в классическом формате, и в составе каждой команды было по четыре спортсмена. И судьба драматичной эстафеты у юниоров решилась лишь на последнем, четвертом этапе. Перед ним лидировала сборная Норвегии, однако выступавший за нее Мартин Невланд вынужден был после стрельбы стоя отправиться на штрафной круг, пропустив вперед двух соперников. В результате у норвежцев – лишь бронза, а золото разыграли между собой команды Франции и Италии. На финише первой оказалась сборная Франции (Оскар Ломбардо, Реми Брутье, Поль Фонтейн, Жак Жефферис), опередившая итальянцев на 13 секунд.

Завершила программу чемпионата мира эстафетная гонка юниорок, в которой также все решилось лишь на четвертом этапе. На него Ханна Аученталлер из сборной Италии и Лиза-Мария Шпарк из команды Германии ушли практически одновременно. Обе они на своем этапе использовали по два дополнительных патрона, но быстрее оказалась биатлонистка из Италии, которая принесла своей команде золотые медали (кроме Аученталлер, за нее выступали Ребекка Пасслер, Линда Зингерле и Беатриче Трабукки). У сборной Германии – серебро, а бронза досталась биатлонисткам Франции.

В общем медальном зачете чемпионата мира-2022 среди юниоров победу одержала команда Норвегии, в активе которой четыре золотых, одна серебряная и пять бронзовых наград. На втором месте – Чехия (три золотые и одна бронзовая медаль), причем два золото и бронзу этой команде принесла одна и та же спортсменка – Тереза Воборникова. На третьем месте в общем зачете – биатлонисты Германии, завоевавшие в Солджер Холлоу 12 наград (2 золотые, пять серебряных и пять бронзовых). Всего награды чемпионата мира-2022 завоевали спортсмены из 11 стран.

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