Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров-2022. Корнев выиграл «Малый хрустальный глобус» в спринте

На чемпионате мира по биатлону среди юниоров, продолжающемся на олимпийских трассах 2002 года в американском Солджер Холлоу, прошли спринтерские гонки. По решению Международного союза биатлонистов (IBU) из-за политической ситуации российские спортсмены приняли в них участие в качестве нейтральных атлетов и выступали под флагом IBU.

Несмотря на два промаха на первом огневом рубеже, лидер команды Александр Корнев долгое время реально претендовал на медаль. Его время, показанное на лыжной трассе, так и осталось лучшим среди всех участников соревнований. Стартовав под десятым номером, он на заключительном круге не только отыграл дефицит в 23,5 секунды у бежавшего в той же группе и лидировавшего на выходе со стрельбища норвежца Матса Эверби, но и «привез» ему на финише 18 секунд.

Время Корнева стало ориентиром, но продержалось в этом качестве не слишком долго. Все-таки фора в два штрафных круга, по сравнению с биатлонистами, отстрелявшими на обоих рубежах чисто, оказалась слишком большой. В результате еще один норвежец Мартин Ульдаль, тоже много проигравший Корневу ходом на последнем круге, все-таки удержал 9 секунд от своего преимущества и вышел в промежуточные лидеры гонки.

Развязка получилась и вовсе драматической, так как сразу два спортсмена из числа стартовавших в последней группе, смогли вмешаться в борьбу за медали. Сначала время Ульдаля на 8 секунд улучшил финн Отто Инвениус. А когда он уже почти готов был праздновать победу, норвежец Мартин Невланд, стартовавший одним из последних, все-таки смог улучшить и его время, став чемпионом мира – калейдоскоп сменявших друг друга лидеров гонки окончательно остановился именно на его фамилии.

Александр Корнев в итоге – на пятом месте, с отставанием от Невланда около 30 секунд, что дает ему неплохие шансы в предстоящей сегодня вечером гонке преследования. Лучший среди других российских биатлонистов Алексей Зубарев показал в спринте 16-й результат, проиграв победителю больше минуты и 16 секунд.

При этом Корнев обеспечил себе спринтерский «Малый хрустальный глобус» в юниорским Кубке IBU - в его активе – 216 баллов. У ближайших преследователей в этой номинации Йонаса Маречека из Чехии – 192 балла, у итальянца Леонесио Лакопо – 148.

Состоялась вчера на юниорском чемпионате мира в США и женская спринтерская гонка. Ее победительницей стала чешская биатлонистка Тереза Воборникова, опередившая всего на 0,4 секунды итальянку Ребекку Пасслер. На третьем месте Лиза-Мария Шпарк из сборной Германии, уступившая победительнице 4,5 секунды. Российские спортсменки, выступавшие в нейтральном статусе, заняли следующие места: Анастасия Гришина – 12-я (отставание – 43,5 секунды), Анастасия Батманова – 13-я (отставание - 44,4 секунды), Амина Иванова – 20-я (отставание - 1.18,3), Кристина Павлушина – 34-я (отставание – 2.08,4).

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