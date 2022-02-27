Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров-2022: Корнев подстрелил свои шансы на медаль в преследовании, но взял Кубок IBU

Чемпионат мира по биатлону вновь не принес медалей россиянам, которые по решению Международного союза биатлонистов (IBU) из-за политической ситуации выступают в качестве нейтральных атлетов под флагом IBU. Впрочем, хотя из-за пяти промахов в стрельбе стоя Александр Корнев и остался без награды в гонке преследования, юниорский Кубок IBU он все же не упустил.

Корнев впечатлил своим ураганным темпом в спринте, где даже с двумя промахами занял пятое место с неплохими перспективами на гонку преследования. Правда, настораживала нестабильная и медленная стрельба Александра, ведь гонка с четырьмя рубежами обычно больше подходит не бегункам, а снайперам. Правда, на двух первых рубежах из положения лежа Корнев смотрелся неплохо, пусть и стрелял не так быстро, как соперники. За счет скорости на середине дистанции биатлонист шел в квартете лучших всего в шести секундах от лидера.

Но камнем преткновения стала стрельба стоя, где Александр в гонке преследования на 12,5 км был совсем не так хорош, как требовалось. Да, конкуренты также ошибались, но три промаха на третьем рубеже фактически лишили его шансов на награды. Правда, исправить ситуацию могло очередное мощное ускорение, но, видимо, силы Корнева закончились – на четвертом круге он не смог ничего отыграть у лидеров, да еще и дважды промазал. В итоге, он стал только 11-м с отставанием в минуту и 46 секунд от чемпиона – Мартина Невланда из Норвегии, сделавшего в спринте и преследовании золотой дубль. Алексей Зубарев, едва не выигравший медаль в индивидуальной гонке, с двумя промахами поднялся с 16 места на девятое. Алексей Ковалев стал 20-м, Эдуард Имаев замкнул топ-30.

Впрочем, юниорский Кубок IBU Корневу все же удалось завоевать во многом благодаря провалу в спринте его основного конкурента Йонаса Маресека. Пусть в преследовании тот и поднялся с 23 места на шестое, ликвидировать отставание от Александра чеху, само собой, не удалось.

У юниорок изначально шансы на медаль ЧМ в гонке преследования на 10 км расценивались не слишком высоко - лучшей в команде в спринте была Анастасия Гришина с 12-м результатом, Анастасия Батманова стартовала в преследовании на одну позицию дальше от лидера, с 13 места. Было понятно, что только идеальная или близкая к идеальной стрельба могли приблизить из топ-3. Но, в итоге, Гришина "настреляла" четыре штрафных круга и стала только 18-й, а Батманова с пятью неточными выстрелами и вовсе финишировала 23-й. Лучшей стала Амина Иванова - она прошла все рубежи с "нулем", но бежала достаточно медленно и, в итоге, с 20-й позиции переместилась только лишь на 16 место в 2 минутах и 17 секунды от чемпионки Терезы Воборниковой из Чехии, которая, также как Невланд у мужчин, сделала золотой дубль.

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