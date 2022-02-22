Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров-2022: что ждать и где смотреть

Чемпионат мира по биатлону среди юниоров пройдет в 2022 году сразу после старта Олимпийских игр в Пекине, с 23 февраля по 3 марта в Солджер Холлоу. В отличие от лыжных гонок участников Игр-2022 в составе российской сборной не будет. Не включен в состав и герой прошлого юниорского ЧМ в младшей возрастной группе Денис Иродов, да и вообще российская команда не будет представлена в соревнованиях юношей и девушек, только у юниоров и юниорок. Тем не менее, шансы на награды достаточно велики.

В 2021 году юниорский чемпионат мира прошел в Обертиллиахе и завершился триумфом Иродова среди юношей. Тогда Денис сделал золотой хет-трик, первенствовав в индивидуальной гонке, спринте и гонке преследования. Еще две медали (бронзы в спринте и преследовании) принес сборной юниор Михаил Первушин, а юниорки и девушки остались без наград. На сей раз из-за коронавирусных сложностей (точнее, необходимости привиться определенными вакцинами) младшая возрастная группа вообще не будет представлена на трассах Олимпийских игр-2022 года.

Были опасения и по поводу юниоров, но, в итоге, все разрешилось положительно – в Солджер Холлоу выступят в общей сложности десять российских биатлонистов. При этом корректировки состава после январского чемпионата Европы среди юниоров в Поклюке по «вакцинным» соображениям сделать не получилось. В результате чего декабрьский отбор на юниорский ЧЕ стал и отбором на юниорский ЧМ. Как следствие, не получили шансы и такие таланты, как Иродов, Кира Дюжева, Олег Домичек и Евгений Смирнов. Но и так сборная выглядит достаточно боеспособной, пусть на чемпионате Европы-2022 команда ограничилась бронзой Анастасии Гришиной в индивидуальной гонке.

Среди участников предстоящего ЧМ отметим помимо Гришиной победителя чемпионата мира среди юношей 2020 года в спринте Алексея Ковалева, а также Александра Корнева, в активе которого есть в нынешнем сезоне победа на этапе юниорского Кубка IBU, и самую стабильную из российских юниорок в Кубке IBU Амину Иванову.

Состав юниорской сборной России на чемпионат мира-2022 по биатлону

Юниоры. Никита Блинов, Алексей Зубарев, Эдуард Имаев, Алексей Ковалев, Александр Корнев.

Юниорки. Анастасия Батманова, Анастасия Гришина, Амина Иванова, Кристина Павлушина, Анна Тинякова.

Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров-2022, Солджер Холлоу, США. Расписание с прямыми трансляциями

время начала соревнований - московское

23 февраля, среда

Юноши. Индивидуальная гонка. Начало в 21:00 («Матч! Арена», Sportbox.ru, EurosportPlayer)

24 февраля, четверг

Девушки. Индивидуальная гонка. Начало в 0:00 («Матч! Арена», Sportbox.ru, EurosportPlayer)

Юниоры. Индивидуальная гонка. Начало в 21:00 («Матч! Арена», Sportbox.ru, EurosportPlayer)

25 февраля, пятница

Юниорки. Индивидуальная гонка. Начало в 0:00 («Матч! Арена», Sportbox.ru, EurosportPlayer)

Юноши. Спринт. Начало в 21:00 («Матч! Арена», Sportbox.ru, EurosportPlayer)

26 февраля, суббота

Девушки. Спринт. Начало в 0:00 («Матч! Арена», Sportbox.ru, EurosportPlayer)

Юниоры. Спринт. Начало в 21:00 («Матч ТВ», «Матч! Арена», Sportbox.ru, EurosportPlayer)

27 февраля, воскресенье

Юниорки. Спринт. Начало в 0:00 («Матч ТВ», «Матч! Арена», Sportbox.ru, EurosportPlayer)

Девушки. Гонка преследования. Начало в 21:00 («Матч ТВ», «Матч! Арена», Sportbox.ru, EurosportPlayer)

Юноши. Гонка преследования, юноши. Начало в 22:00 («Матч! Арена», Sportbox.ru, EurosportPlayer)

28 февраля, понедельник

Юниоры. Гонка преследования. Начало в 0:15 («Матч! Арена», Sportbox.ru, EurosportPlayer)

Юниорки. Гонка преследования. Начало в 1:20 («Матч ТВ», «Матч! Арена», Sportbox.ru, EurosportPlayer)

1 марта, вторник

Юноши. Эстафета. Начало в 21:00

2 марта, среда

Девушки. Эстафета. Начало в 0:00

Юниорки. Эстафета. Начало в 21:00

3 марта, четверг

Юниоры. Эстафета. Начало в 0:00

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Календарь Кубка мира и Олимпийских игр по биатлону-2021/22 смотрите здесь

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Олимпийские игры в Пекине, скорее всего, будут транслировать Первый канал, Россия-1 и каналы холдинга «Матч»