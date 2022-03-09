Биатлон. 9-й этап Кубка мира-2021/22 в Отепя: : все результаты, видео, расписание

С 10 по 13 марта 2022 года в Отепя пройдет 9-й этап Кубка мира по биатлону-2021/22. В программе соревнований шесть гонок – спринты и масс-старты у мужчин и женщин, а также смешанная эстафета и сингл-микст. Биатлонисты из России и Беларуси пропускают соревнования по решению Международного союза биатлонистов. Кроме того, норвежец Йоханнес Бе досрочно завершил сезон, но остальные лидеры мирового биатлона в строю. Olympics на этой страничке приводит расписание гонок восьмого этапа с прямыми трансляциями, результаты, а также видео лучших моментов и материалы о гонках.

Биатлон. Кубок мира-2021/22. 9-й этап. Отепя, Эстония. Расписание трансляций

время начала гонок - московское

10 марта, четверг

Мужчины. Спринт, 10 км. Начало в 16:30

11 марта, пятница

Женщины. Спринт, 7,5 км. Начало в 16:30

12 марта, суббота

Мужчины. Масс-старт, 15 км. Начало в 15:00

Женщины. Масс-старт, 12,5 км. Начало в 17:15

13 марта, воскресенье

Смешанная эстафета. Начало в 14:30

Сингл-микст. Начало в 17:15

Смотрите гонки 9-го этапа Кубка мира по биатлону в EurosportPlayer и на Eurosport 2

Все, что надо знать о Кубке мира по биатлону-2021/22 читайте здесь

Результаты Кубка мира по биатлону-2021/22 по мере завершения соревнований смотрите здесь

Положение в общем зачете Кубка мира на текущий момент смотрите здесь

Календарь Кубка мира и Олимпийских игр по биатлону-2021/22 смотрите здесь

Полное расписание международных и российских соревнований по биатлону в сезоне-2021/22 смотрите здесь

Календарь Кубка IBU и чемпионата Европы смотрите здесь

Смотрите гонки Кубка мира, чемпионата Европы и некоторые гонки чемпионата России на каналах холдинга «Матч» и Sportbox.ru

Кубок мира и чемпионат Европы можно будет увидеть на каналах Eurosport и в EurosportPlayer

Олимпийские игры в Пекине, скорее всего, будут транслировать Первый канал, Россия-1 и каналы холдинга «Матч»